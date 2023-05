El secretario general interino de Podemos Asturies: “El ruido interno ni ayuda ni beneficia”

A escasas horas de que arranque la campaña electoral Rafael Palacios (Ciañu, 1963) tiene un objetivo muy claro, ser el próximo alcalde del concejo que le vio nacer y trabajar para que Podemos Asturies se haga con la presidencia del Principado. Lo dice con convicción, como si los meses de enfrentamiento interno dentro de la formación morada no hubiesen existido y ya se hubiesen esfumado.

De cura a alcalde: Roberto García, el candidato de IU que quiere gobernar en Langreo

Más

Los últimos cuatro años Langreo ha estado gobernado por la socialista Carmen Arbesú, que superó en votos y concejales a Unidas Podemos, nueve frente a ocho de los 21 que tiene el consistorio. En 2019 Podemos e IU (Unidas por Llangréu) fueron en coalición a las municipales y perdieron el poder que habían ostentado los cuatro años anteriores, cuando las dos fuerzas alcanzaron un pacto de gobierno con Jesús Sánchez (IU) a la cabeza. Palacios, secretario general interino, se encuentra con fuerzas para ponerse al frente de este concejo minero porque asegura que Podemos tiene “madurez, capacidad e inteligencia” suficiente para hacerlo.

Como secretario general interino de Podemos, ¿cómo se llega a la campaña electoral? El enfrentamiento entre la dirección y los miembros de la candidatura autonómica es algo que todo el mundo conoce, que hemos visto en los medios y se ha escenificado. ¿Cómo se plantea la campaña? ¿Habrá actos conjuntos de Rafael Palacios y Ana Taboada con Covadonga Tomé y Xune Elipe?

Sí. Mira, creo que fueron momentos muy duros y difíciles, como bien dices, con mucho, mucho ruido. Pero en este momento en la cabeza sólo tenemos presentar las propuestas y los proyectos que tenemos para Asturias, no nuestros problemas, sino resolver los problemas que tiene Asturias y que tienen los concejos que la conformamos. La campaña va a ser una campaña conjunta. Evidentemente haremos un acto de apertura donde estaremos los candidatos y candidatas municipales y la candidata. Estamos trabajando en ese diseño y poniendo toda la fuerza en la campaña electoral. Habrá campaña evidentemente de Podemos Asturies y de Podemos en cada uno de los municipios que nos presentamos. Así va a ser la campaña.

¿Va a haber presencia de dirigentes nacionales en los actos?

Tenemos la idea de que estén, estamos trabajando en ello. Al coincidir tantas elecciones en tantos municipios y comunidades autónomas, en algunas donde estamos gobernando y se decide el mantenimiento del gobierno, pues hay que mirar el tema de fechas ¿no? Pero sí van a estar líderes y personas referentes del partido participando en la campaña electoral en Asturias.

En Langreo, ¿gobernar en solitario o, si llega el caso, con Izquierda Unida?

Nosotros venimos repitiendo que la presencia de Podemos en Langreo garantiza un gobierno progresista y de izquierdas. Por lo tanto, estamos abiertos, evidentemente, a negociar la conformación de un gobierno porque además, inevitablemente somos fuerzas que nos venimos entendiendo y confluyendo y trabajando conjuntamente. Por lo tanto, vamos a esperar los resultados y esperemos ganar las elecciones y que podamos conformar un gobierno fuerte en breve.

¿Qué balance hace de estos últimos cuatro años con el PSOE al frente del concejo?

Yo vengo repitiendo permanentemente que en Langreo, después de décadas de maltrato institucional, hay una sensación de frustración, de pesimismo, de derrota. Estos cuatro años fueron cuatro años perdidos, porque ninguno de los grandes problemas de Langreo se resolvieron. Siguen pendientes los baldíos, los procesos de recuperación medioambiental, el soterramiento sin resolver... El empleo no acaba de despegar y ninguno de los proyectos que quisieron vender. Nosotros queremos un concejo para vivir y trabajar, un concejo que recupere el orgullo de ser de aquí, y estos cuatro años fueron cuatro años totalmente perdidos.

Hay un montón de problemas que son comunes a todos los municipios del Nalón y que somos incapaces de enfrentar de forma común. Parece que los ayuntamientos del valle somos enemigos entre nosotros y hay cosas que podríamos hacer de forma conjunta

Pero los grandes problemas de Langreo que menciona, como los grandes problemas de la cuenca del Nalón, no son problemas que se puedan resolver desde el ámbito municipal exclusivamente, son cuestiones que necesitan de decisiones autonómicas e incluso estatales.

Nosotros decimos que tiene que haber un gobierno en Langreo dialogante y fuerte en la pelea, un gobierno que tenga la capacidad de dialogar con el resto de instituciones y que sea fuerte para reivindicar y defender los intereses del concejo, y eso es algo que no ocurrió. No se tiene la capacidad de dialogar para poder negociar y conseguir lo que nos corresponde, porque aquí hay una deuda histórica. Hay que recordar que aquí generaciones enteras de personas que vinieron a trabajar en la minería, en la siderurgia y que cuando perdimos esos trabajos no se hizo absolutamente nada, se nos abandonó. Los fondos mineros fueron evidentemente un fracaso, no consiguieron que despegáramos para recuperar el concejo para vivir y trabajar. Falta capacidad de diálogo diálogo con otras instituciones y capacidad de diálogo con los otros concejos del valle.

Esa es una de las cosas que yo creo que hay que plantear. Hay un montón de problemas que son comunes a todos los municipios del Nalón y que, sin embargo, somos incapaces de enfrentar de forma común. Parece que los ayuntamientos del valle somos enemigos entre nosotros cuando hay un montón de cosas que podríamos hacer de forma conjunta. Por eso decimos que si ganamos las elecciones lo primero que haríamos sería convocar de forma inmediata a todos los agentes sociales para plantear una intervención clara, ver cuáles son los problemas y cómo intervenimos primero. Y también una reunión a todos los alcaldes y alcaldesas del Nalón para plantear cómo vamos a actuar conjuntamente en los grandes problemas que compartimos.

Es cierto que estos concejos mineros han entrado en una dinámica de pérdida de población que arrastran desde hace años. Está hablando de que no hay pequeñas soluciones para grandes problemas y llama a la colaboración municipal, ¿a través de las entidades ya formadas como la Mancomunidad o al margen?

Evidentemente la Mancomunidad nunca funcionó, siempre fue un elemento más de distorsión y de enfrentamiento, más que un ámbito colaborativo y por lo tanto eso hay que resolverlo. Ahora hay una oportunidad muy grande que son los convenios de Transición Justa. Pueden traernos millones de euros que supongan un despegue importante, por una parte para la recuperación medioambiental, imprescindible para que este sea un concejo agradable para poder vivir, y también para generar oportunidades de empleo. Tenemos que sentarnos y negociar y firmar lo antes posible estos convenios porque en otros ayuntamientos, fuera de Asturias, donde ya se firmaron están dando resultados muy buenos. Y eso debe hacerse con visión de valle, es decir, Langreo tiene que jugar ese papel de motor y dinamizador del valle porque hay un montón de cosas que se comparten.

Por ejemplo, lo que tiene que ver con el desarrollo turístico y económico de la zona. No se puede entender el valle separado en trozos cuando aquí tenemos patrimonio industrial, patrimonio natural y hay servicios a la ciudadanía que podemos compartir. Nosotros planteamos para ya un plan municipal de cuidados, porque entendemos el envejecimiento de la población como una oportunidad, no como una desgracia. La población envejece pero son personas que viven aquí y que mantienen la economía del municipio y del valle. Por eso ese plan, para tener unos buenos servicios de atención a domicilio, a la dependencia y fijar población a partir de ahí. Estos proyectos se puede hacer conjuntamente y Langreo, como municipio más importante, tiene que liderar ese proceso.

Sobre los convenios de Transición Justa La Unión Europea ha instado a Asturias a que se firmen de forma inmediata porque si no puede haber dificultad para su ejecución. Como diputado que estuvo en el parlamento regional estos últimos cuatro años ¿cuál es el motivo de que esos convenios aún no se hayan firmado?

Todo lo que tiene que ver con Europa estuvo rodeado de un oscurantismo muy grande. Nosotros planteamos que estos convenios se abran a la participación ciudadana, para nosotros esto es importantísimo. Uno de los motivos del fracaso de los fondos mineros fue justamente que no se abrió a la ciudadanía. Los proyectos no se compartieron, no se escuchó cuáles eran más interesantes para poner en marcha, se dejó de lado a la gente. Y eso es lo que tenemos miedo que pase con estos convenios de Transición Justa, con todo lo que tiene que ver con fondos europeos.

En el parlamento no se debatió, no tuvimos información clara, no sabíamos ni cuánto dinero ni para qué proyectos el gobierno quería destinar los fondos. Llevamos quejándonos permanentemente por esa falta de información. Por eso, si llegamos a la alcaldía trabajaremos para que se firme inmediatamente el convenio de Langreo y se abra un proceso en el que participen empresas, ciudadanía, sindicatos, ayuntamientos, se vean cuáles son las propuestas y se estudien las que se puedan ejecutar. El Ayuntamiento no es el que tiene que decir dónde se pone el dinero o no.

No podemos seguir con un nivel de empleo negativo, perdemos empleo permanentemente. Hay alguna alegría como la planta de paneles solares que se abrirá en la antigua Vesuvius, que además viene desde el ámbito del desarrollo verde, pero no es suficiente. Además no podemos seguir teniendo como tenemos terrenos baldíos abandonados que no acabaron los procesos de recuperación medioambiental. Es muy difícil decir a alguien que se queda a vivir aquí, cuando vemos en qué situación estamos.

¿Cree que el futuro de la cuenca pasa por el turismo?

El turismo puede ser uno de los elementos que dinamice pero nosotros seguimos apostando por el tema de la industria, siempre fue un motor de desarrollo de la cuenca, fue motor de desarrollo de Langreo. En los años 80 ya íbamos con la pancarta de la reindustrialización de las cuencas y seguimos con la misma pancarta, 40 años después estamos igual. El desarrollo industrial es fundamental y los convenios de Transición Justa abren esa puerta. Claro que el turismo también puede dar empleo y los servicios, y todo el tema ligado al envejecimiento y la dependencia, que ya comenté, y que es un nicho de empleo importante.

Sobre el desarrollo turístico nosotros tenemos que ofrecer un turismo diferente, tenemos buena gastronomía, tenemos patrimonio industrial, tenemos patrimonio natural... Además aquí todo está tan cerca, puedes estar en la playa por la mañana y por la tarde en la montaña o al revés. Por tanto hay que trabajar hacia ese turismo desestacionalizado, que los turistas vengan cualquier época del año. Hay muchas oportunidades pero necesitamos gente que tenga valentía para enfrentarse, para dialogar y a la vez reivindicar, que es lo que no hubo. No puede haber un gobierno municipal que diga sí a todo y agache la cabeza ante el Gobierno de Asturias y el Gobierno del Estado.

Ganas para llegar a la alcaldía no le faltan pero ¿cree que le va a penalizar el enfrentamiento interno que hubo dentro de Podemos Llangréu?

No, yo creo que el trabajo de Podemos en Langreo es muy bueno, muy fuerte. Las personas me conocen, soy de aquí, trabajé aquí durante décadas y vivo aquí, salvo los siete años que tuve que estar en la emigración. A mí y a quienes van conmigo en la lista se nos conocen. Es una candidatura donde hay presencia de gente de todos los sindicatos, CCOO, UGT, CSI, CNT; personas con experiencia en la política, en los movimientos sociales, en la gestión municipal, hay una compañera y un compañero que fueron secretario de ayuntamiento, personas que siguen trabajando en la administración púbica, del movimiento feminista, trabajadores del servicio a domicilio,... es una candidatura muy buena. Evidentemente el ruido no ayuda ni beneficia, la gente no quiere que le traslademos los problemas de los partidos, pero yo quiero tranquilizar porque eso ya está superado. Ahora estamos en un proceso totalmente distinto y lo que toca es trabajar por Langreo en el día a día. Yo estoy tranquilo porque nos conocen, porque saben quienes somos y, como vengo repitiendo, tenemos madurez, capacidad e inteligencia para poder gobernar.

Fueron momentos muy duros y difíciles, como bien dices, con mucho, mucho ruido. Pero en este momento en la cabeza sólo tenemos presentar las propuestas y los proyectos que tenemos para Asturias, no nuestros problemas

En la rueda de prensa en la que presentasteis la candidatura municipal hablasteis del papel de Podemos como fundamental para los logros sociales del gobierno central. Sin embargo, esos logros de los que habláis no hacen que en las encuestas se amplíe la ventaja con el bloque de los partidos de la derecha. ¿Qué falla, por qué la ciudadanía no aprecia esos logros sociales de los que hablan los partidos del Gobierno?

Creo que es evidente que hay un interés de destruir a Podemos y de acabar con una organización como Podemos, se genera ruido permanentemente. Cualquier problema que tenga Podemos se amplifica de forma brutal. Aquí en Asturias hay partidos políticos que tienen problemas muy graves, más graves que los nuestros y sin embargo, apenas ocupan espacio en los medios de comunicación o se tapan. Está claro que hay una voluntad de destruir, de acabar con Podemos, porque Podemos es el motor y el factor que hace que el PSOE gobierne desde la izquierda. Yo pongo siempre un ejemplo, el PSOE coge el violín con la izquierda, pero siempre lo toca con la derecha, si gobierna solo no hace políticas progresistas. Lo que se consiguió en el Gobierno del Estado, todo lo que se arrancó fue por la presencia de los ministros y ministras de Podemos y de Izquierda Unida, de Unidas Podemos, por eso el objetivo es debilitarnos, como es evidente también el objetivo de intentar enfrentar a Sumar y a Podemos para que no concurran de forma conjunta. Con nosotros en el gobierno se consiguen cosas como la Ley de Vivienda que a los poderes económicos del Estado español no les hacen gracia.

Ya tiene la experiencia de participar en un gobierno con el PSOE.

Y se consiguieron cosas. Nosotros estuvimos al frente de la Dirección General de Cooperación y fue la época en la que más recursos hubo, 13 millones de euros, y se aprobó entonces la Ley de Cooperación Asturiana. Se puso en marcha la Agencia España de Cooperación al Desarrollo, se aprobaron las estrategias de los indígenas, la estrategia feminista de cooperación, la de derechos humanos... después el Partido Socialista gobernando en solitario bajó el presupuesto a poco más de cinco millones. Lo que nosotros conseguimos es que el PSOE tenga que tocar el violín con la mano izquierda. Los ataques furibundos que recibimos sólo tienen el objetivo de debilitarnos, de acabar con el espacio de la izquierda.

Las encuestas autonómicas no dan a Adrián Barbón una mayoría absoluta. Ya no va a estar en la Junta General como diputado pero ¿Podemos apoyará un gobierno de izquierdas en el parlamento asturiano?

Igual que en el Estado, siempre que se puedan conformar gobiernos de izquierda progresistas y de la izquierda transformadora, el objetivo es lógicamente apoyar. Pero la dirección valorará porque es importante que los acuerdos se hagan en función de programas, no en función de voluntades. Lógicamente, si hay una suma de fuerzas progresistas y de izquierdas para conformar un gobierno, desde la dirección del partido, animaremos a que se abra un espacio de diálogo para ver si es posible un acuerdo programático que dé lugar a ese gobierno progresista y de izquierdas.

Pero nosotros ahora salimos a competir para gobernar en Asturias y para gobernar en los concejos. Lo que queremos es que nuestra candidata sea la presidenta de Asturias, no salir a ser la muleta de nadie, sino a gobernar Asturias. Esperemos que Covadonga Tomé sea presidenta de Asturias.

Y cuando pasen las elecciones ¿habrá renovación de cargos en Podemos Asturies?

La renovación de cargos será en diciembre de 2025, cuando toca.