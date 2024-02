La Coordinadora Ecoloxista alerta del peligro de las aves que anidan en San Andrés de los Tacones por su vaciado

La Coordinadora Ecoloxista de Asturies denuncia que Arcelor Mittal ha procedido a vaciar el embalse de San Andrés de los Tacones en una fecha en la que algunas de las especies de aves que habitan la zona ya han comenzado su ciclo reproductivo, por lo que pueden resultar afectadas negativamente. Este vaciado aseguran que incumple la Evaluación de afección a la Red Natura 2000.

Según la Coordinadora no existe ningún reservorio de agua permanente en el embalse. No hay lámina de agua en la cola y la laguna artificial que se les había exigido con las obras anteriores, para incrementar la superficie de aguas someras y facilitar así la cría de especies acuáticas, no existe.

Ya han solicitado que se compruebe el actual estado de la zona y que se rellene el embalse sin demora para evitar una mayor afección a las especies que anidan allí. Los ecologistas desconocen si existe o está en tramitación un nuevo proyecto por parte de la siderúrgica y también cuál ha sido la base para que el Principado haya autorizado el vaciado.

Afirman que la ley debe cumplirse cuanto antes para que la situación del embalse vuelva a sus condiciones primitivas y se afecte lo menos posible a este espacio natural amenazado.