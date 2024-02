Un joven de 26 años acusado de matar a su novio de 60 alega que estaba muy borracho y no recuerda nada

La Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, ha acogido este lunes la primera sesión del juicio con jurado que a lo largo de esta semana sienta en el banquillo de los acusados de la Sección Tercera a un joven de 26 años como presunto autor de la muerte de un hombre de 60 años con el que había iniciado una relación sentimental cuatro meses antes. Los hechos ocurrieron en San Juan de la Arena, en noviembre de 2020.

En su declaración, el acusado ha manifestado que no recuerda si le asestó una puñalada en el pecho ante su negativa a llevarle en su coche a Avilés para comprar hachís porque el día del crimen había bebido y estaba “muy borracho”.

No obstante, el joven ha reconocido haber discutido con la víctima y otra pareja con quien compartía una vivienda en la localidad asturiana de San Juan de la Arena, pero ha mantenido que no recuerda si agredió con un cuchillo de cocina a su compañero sentimental, como afirman la Fiscalía y la acusación particular.

El relato de las acusaciones

La víctima murió el 4 de noviembre de 2020 “solo” y “desangrado” en el interior de su coche en una cuneta de la carretera que conduce desde San Juan de la Arena a Soto del Barco, cuando se dirigía al Hospital de San Agustín, en Avilés, para curarse de una herida punzante que le perforó el pulmón unos centímetros debajo de la clavícula.

La Fiscalía solicita para el acusado la imposición de una pena de 20 años de prisión y cinco años de libertad vigilada. La acusación particular, que ejercen los nueve hermanos y un sobrino de la víctima, ha interesado la misma condena.

Los hechos se produjeron sobre las nueve y media de la noche del 4 de noviembre de 2020, cuando en el interior de la vivienda se produjo una discusión entre el joven y la víctima. Según el relato de las acusaciones, el procesado quería que su novio le llevara en coche al barrio de La Carriona, en Avilés, para comprar hachís, una droga que consumía a diario y mezclaba con grandes cantidades de vino y cerveza.

En respuesta a preguntas de su abogado, el acusado ha admitido que a diario bebía dos o tres litros de vino y unas 30 latas de cerveza y que el día del crimen “iba muy colocado” y no recuerda haber tenido en sus manos un cuchillo en momento alguno.

Según el escrito preliminar de la Fiscalía, ese día cuando el joven y su novio estaban en la habitación de la planta superior de la vivienda, iniciaron una discusión, momento en el que el procesado bajó a la planta inferior, donde en ese momento se encontraban el dueño de la vivienda y la pareja de éste.

Al bajar a la planta baja, el acusado golpeó con dos puñetazos y tiró al suelo a dueño de la casa. Seguidamente, él mismo se autolesionó en una mano al golpear un cuadro que tenía un cristal; unas heridas que la propia víctima intentó curarle.

En la sesión de esta mañana, que se celebra ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, la pareja del dueño de la casa ha declarado que la discusión se produjo porque el novio del acusado se negó a trasladarlo en su coche al barrio de La Carriona, en Avilés, para comprar “chocolate” para fumar, lo que lo puso “muy agresivo”.

Ninguno de los dos testigos que en ese momento se encontraban en el interior de la casa vio si el procesado se trasladó hacia una cocina exterior para coger un cuchillo, del que solo fue hallado el mango, según el informe de la Guardia Civil.

Este lunes también han testificado tres de los nueve hermanos que ejercen la acusación particular. La Fiscalía solicita que el acusado abone indemnizaciones individuales de 23.979 euros para cada uno de los hermanos, así como la cuantía que se determine en la vista o, subsidiariamente en ejecución de sentencia, por los gastos de traslado del fallecido, entierro-incineración y funeral.

El juicio continuará mañana, martes, con la declaración de los agentes de la Guardia Civil que realizaron la investigación, así como los forenses entre otros peritos.