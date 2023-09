La Universidad de Oviedo accede al 'top 10' internacional de investigaciones sobre abandono universitario

Tres investigadores de la Universidad de Oviedo figuran en el 'top 10' internacional de los autores con mayor producción científica de estudios sobre abandono universitario.

En este ránking figuran los profesores de Psicología Ana Belén Bernardo Gutiérrez y Antonio Cervero, que figuran en el tercer y cuarto puesto, respectivamente, y la investigadora predoctoral Celia Galve-González, que aparece en el décimo lugar de esta clasificación.

El dato aparece reflejado en la revisión sistemática publicada por la revista “Journal on Efficiency and Responsability in Education and Science” acerca del fenómeno de la intención de abandono de los estudios superiores y los factores que lo motivan.

La línea de abandono universitario, dirigida por Ana Belén Bernardo dentro del grupo ADIR (Aprendizaje, Dificultades y Rendimiento Académico), lleva siendo investigada desde el año 2012.

La profesora Bernardo ha dirigido diferentes trabajos y tesis doctorales, entre las que se encuentran la de Antonio Cervero, finalizada en el año 2020 con mención cum laude y premio fin de tesis doctoral, así como la de Celia Galve-González, que se encuentra en curso.

La profesora Bernardo destaca que este reconocimiento a la labor realizada a lo largo de todos estos años es un motivo de satisfacción, pero también un acicate para profundizar en las investigaciones.

“Es un honor que las investigaciones que llevamos a cabo en la Universidad de Oviedo sean reconocidas en la esfera internacional”, subraya.

El proyecto de investigación

El pasado mes de julio, el grupo ADIR de la Universidad de Oviedo se alzó con uno de los proyectos de la convocatoria de generación del conocimiento, en el marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 del Ministerio de Ciencia e Innovación.

El proyecto lleva por título “Estudio de los factores de riesgo y protección del abandono universitario. Elaboración de una guía de buenas prácticas” y los investigadores principales son Ana Belén Bernardo Gutiérrez, profesora titular del Departamento de Psicología, y José Carlos Núñez Pérez, decano de la Facultad de Psicología.