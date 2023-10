Los vecinos del Pueblo Ejemplar de Asturias asumen el reto de construir su futuro “sin renunciar al pasado”

Arroes, Pion y Candanal son tres parroquias situadas en el concejo asturiano de Villaviciosa donde sus vecinos han conseguido unir tradición y tecnología y que, frente a la España vaciada, han logrado atraer a nuevos residentes a su territorio, lo que ha permitido el rejuvenecimiento de su población, que ha aumentado un 11 por ciento desde la pandemia.

Dos jóvenes de estas parroquias, Lucía Barrio y Álvaro Suárez Sendín, han resumido este sábado ante la familia real que ha entregado en el concejo la distinción que les acredita como Pueblo Ejemplar de Asturias 2023 cuál es el reto que asumen ante este reconocimiento: “Construir nuestro futuro, pero sin renunciar al pasado, a la cultura y a los valores que nuestros antepasados nos transmitieron”.

Desde hace un mes y medio, sus vecinos han estado inmersos en los preparativos para mostrar, en apenas unas horas, todo el esfuerzo de su trabajo comunitario conscientes de que este sábado todo el foco mediático estaba puesto en este acto con el que se cierra el programa de actividades organizadas en torno a los Premios Princesa de Asturias de esta edición.

Emocionados, nerviosos y muy agradecidos

Emocionados y nerviosos, los vecinos han estado esperando desde primera hora de hoy en sus calles engalanadas la visita del rey Felipe, la reina Letizia y de sus hijas, la Princesa de Asturias Leonor y la Infanta Sofía a los valles maliayos.

A las once y media de la mañana, con puntualidad británica siguiendo la agenda programada por la Fundación Princesa de Asturias, han llegado los coches oficiales con la familia real que, nada más descender de los vehículos, han podido apreciar los gestos de agradecimiento por su visita a través de los carteles donde se leían impresas frases como: “Os recibimos con el cariño de siempre”.

En su recorrido han estado acompañados por el presidente del Principado, Adrián Barbón, el ministro de Agricultura en funciones Luis Planas, y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, quien ha entregado al monarca el bastón de mando municipal. También participaban de la comitiva la delegada del Gobierno, Delia Losa, y el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño.

Sin la rigidez del protocolo y como suele ser habitual en este tipo de actos populares, la familia real se ha acercado a saludar a los numerosos vecinos que les esperaban a pie de calle, entre los que se encontraban los Hijos Predilectos de Villaviciosa, el entrenador de fútbol Marcelino García Toral y el exalcalde del concejo Manuel Bustos Fernández.

Vega se ha mostrado “muy orgulloso” de que por tercera vez se haya distinguido a su concejo con el galardón de Pueblo Ejemplar, ya que con anterioridad lo recibieron Cubera en 1991 y los vecinos de Poreñu en 2017.

Una muestra de las principales actividades

La celebración del acto de entrega del título de Pueblo Ejemplar de Asturias coincide este sábado con el Día Internacional de la Manzana, uno de los motores económicos de las tres parroquias de Arroes, Pion y Candanal junto a la ganadería y la actividad maderera, al ser Villaviciosa uno de los concejos con más masa forestal.

El paseo por Arroes ha incluido paradas en el colegio rural, la iglesia de Santa María o una pomarada, donde han explicado a las autoridades el proceso de elaboración y producción de la sidra en los lagares.

Además de contemplar algunos de los hórreos y caseríos típicos asturianos también han podido disfrutar la actuación de un grupo folclórico que ha interpretado un “xiringüelu”, la danza típica del Principado.

Los jóvenes toman la palabra

Antes de desplazarse desde Arroes hasta el pueblo de Pion, llegó el turno de los discursos. En primer lugar intervino el alcalde, Alejandro Vega, que recordó a los dos pueblos ejemplares maliayos anteriores de Cubera y Poreñu y proclamó la lealtad del municipio a los valores constitucionales, la monarquía parlamentaria y la Constitución española.

Los jóvenes Lucía Barrio y Álvaro Suárez Sendín tomaron la palabra para destacar los valores que unen a las tres parroquias. Han asegurado que son muy conscientes del significado de este reconocimiento: “El premio no es sólo para quienes ahora habitamos estas parroquias. Es un premio que queremos compartir con aquellos que ya no están pero que nos dejaron, con mucho esfuerzo, un legado que nosotros y nosotras no sólo debemos preservar sino que tenemos la obligación de mejorar”.

“Estamos seguros -han añadido- que esos hombres y mujeres que lucharon por la supervivencia de nuestras parroquias en tiempos difíciles estarían orgullosos de quienes recogimos su testigo”.

Princesa de Asturias: “¡A ver si aprendo ya a escanciar!”

Su intervención ha precedido el discurso de la Princesa Leonor que ha destacado la labor de los vecinos de estas tres parroquias para revitalizar el territorio gracias a los avances tecnológicos y siempre con el respeto a la cultura local.

La familia real ha conocido a “dos de los más ilustres, Pepín Corripio y Javier de Arroes”, ha señalado. Son, a su juicio, dos ejemplos de lo que “el trabajo constante y la pasión son capaces de lograr. El primero, un gran empresario que salió de su tierra siendo muy niño. Y el segundo, alguien que mantiene viva la música tradicional asturiana”, ha afirmado.

También ha resaltado cómo han podido disfrutar “mucho” con la interpretación de Vicente el Praviano y las explicaciones sobre el Gaitero de Libardón que les ha ofrecido su nieto Manuel. Además, ha dedicado unas palabras a la visita al mercado de artesanías y productos de la huerta y los trabajos de los alumnos de la escuela rural.

En su recorrido por la Comarca de la Sidra no podía faltar la bebida más representativa del Principado y, de forma espontánea, ha exclamado: “¡A ver si aprendo ya a escanciar!”, lo que ha arrancado los aplausos de los vecinos.

La Princesa de Asturias ha comentado que tenía “muchas ganas” de ver a continuación, en la sede de la asociación de vecinos, la iniciativa que pusieron en marcha para preservar la cultura, las tradiciones y el folclore y comprobar cómo revitalizan el territorio gracias a los avances tecnológicos con el respeto a la cultura local.

“Sois el ejemplo de que una aldea también es un buen lugar para la innovación tecnológica y social. Y porque en las tres parroquias habéis sabido compartir valores, inquietudes y lazos culturales y familiares para seguir construyendo un entorno más favorable y un futuro mejor”, ha concluido.

La colaboración y unión de los vecinos

El rey Felipe le ha relevado en el micrófono. En su intervención ha aplaudido las iniciativas vecinales. Ha dicho que los vecinos son ejemplo de “cómo las comunidades pequeñas atesoran valores fundamentales para el progreso de la sociedad, el respeto al medioambiente, la sintonía entre tradición y desarrollo sostenible y la cooperación vecinal, a través del intercambio de experiencias y conocimiento”.

“Colaborando, unidos, con intereses e ilusiones comunes es posible sentar las bases para la construcción de un futuro mejor”, ha asegurado Felipe VI.

Este año, la distinción de Pueblo Ejemplar que concede la Fundación Princesa de Asturias cumple su 34 edición. El premio está dotado con 25.000 euros.

El año pasado este reconocimiento recayó en Cadavedo, una localidad del municipio de Valdés, pero en esa ocasión una gastroenteritis impidió a la princesa de Asturias realizar su discurso que fue leído por la reina Letizia.

Hoy los vecinos del Pueblo Ejemplar 2023 han podido escuchar de su propia voz cómo el esfuerzo por mantener la cultura tradicional y a la vez avanzar con la innovación tecnológica es posible y, además, ha revitalizado la actividad de los pueblos de estas tres parroquias 'ejemplares'.