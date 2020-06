9.000 reparaciones de bicis al día: Francia crea una escuela de mecánicos para responder a la avalancha de peticiones en la desescalada

"Los talleres de reparación de bicicletas están saturados, hay dos meses de lista de espera, algunos han dejado de coger el teléfono". Olivier Schneider, presidente de la Federación de Usuarios de la Bicicleta (FUB), resume de este modo el éxito sin precedentes que está teniendo en Francia el plan 'Coup de pouce velo' (algo así como empujón a la bici), una medida del Gobierno para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte seguro en la desescalada.

El 11 de mayo, cuando este país decidió salir del confinamiento, la ministra para la Transición Ecológica, Elisabeth Borne, lanzó una estrategia para animar a los franceses a moverse en bicicleta. La intención era desplazar a la gente del transporte público hacia las dos ruedas, por seguridad. Llama la atención la sencillez de la medida: 50 euros de descuento para la reparación de una bicicleta, dos horas de acompañamiento de un experto para ponerse al día y la financiación del Estado del 60% de plazas de aparcamiento temporales móviles en los municipios. Este martes ya se habían superado las 90.000 bicis reparadas en el país. "Vamos a unas 9.000 diarias, seguramente ya esta semana superemos las 100.000", comenta Schneider asombrado.

"Nos dimos cuenta muy rápido de que todo el mundo tiene una bici vieja que reparar y que los franceses estaban dispuestos", analiza este especialista y veterano del sector. También es que en las tiendas no hay, como él mismo reconoce, "las han arrasado".

El plan del Ministerio ha estado muy inspirado en las propuestas de la Federación de Usuarios de la Bicicleta, que cuenta con 365 asociaciones locales, y que ahora ha asumido la puesta en marcha de la estrategia, la web y la gestión del programa. Desde la FUB reconocen estar muy sorprendidos por el papel que se ha dado a una asociación de ciclistas en una iniciativa tan ambiciosa como es modificar los hábitos de desplazamiento de cientos de miles de personas. "Hace 40 años que insistimos en que la bici no funciona si no hay un sistema, una infraestructura. Si no, es como tener un coche sin aseguradoras, sin concesionarios, sin mecánicos".

Este último elemento fue subestimado en la estrategia. La avalancha de peticiones de reparación de bicis por todo el país hizo darse cuenta de que faltaban mecánicos. Tres días después de lanzar la medida, el Ministerio para la Transición Ecológica anunció la creación de una academia de profesionales que formará a 250 ayudantes en el próximo mes y después, 500 al año. La FUB es la encargada de gestionar la formación. "Los profesionales normalmente siguen 400 horas de formación. El propósito de esta escuela es crear ciclos cortos, de cuatro semanas, para ayudar en tareas sencillas y que los expertos puedan dedicarse a las más complejas. Después, si les gusta, el plan es que puedan continuar", matiza Schneider.

En un principio, el Gobierno francés decidió dedicar 20 millones de euros al empujón de la bici; pero vista la buena acogida, la semana pasada la ministra Borne anunció en la revista Paris Match que triplicará esa cantidad: 60 millones de euros para que la bici tenga un papel predominante como medio de transporte seguro en la desescalada.

Esta sección en eldiario.es está realizada por Ballena Blanca. Puedes ver más sobre este proyecto periodísticoaquí.