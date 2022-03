Estos son los síntomas de un nivel alto de azúcar en sangre

La azúcar alta en sangre, denominada como hiperglucemia, suele aparecer en personas que no tienen la diabetes controlada, ya sea por malos cuidados o por no saber que se padece la enfermedad. Saber que se tiene un nivel alto de glucosa en sangre no es fácil. No obstante, existen algunos síntomas que nos avisan de lo que puede estar ocurriendo.

¿Cuáles son los niveles normales de glucosa en sangre?

Saber más

Si el azúcar en sangre está por encima de los límites de forma continuada, notarás algunos de esos síntomas leves. No obstante, no todas las personas que sufren de diabetes presentan estos síntomas característicos de la enfermedad.

Es por eso por lo que siempre recomendamos realizar chequeos médicos de forma habitual, con un mínimo de una vez al año. Así podrás comprobar que tu organismo está en perfectas condiciones y que no tienes ningún tipo de enfermedad como, por ejemplo, la diabetes.

Síntomas de la azúcar alta en sangre

Para saber si tenemos la azúcar alta en la sangre, primero tendremos que conocer los niveles de glucosa en sangre que se deben tener según la publicación de Mayo Clinic:

Un nivel de glucosa en sangre inferior a 140mg/dl está considerado como normal

Un nivel de glucosa en sangre entre 140 y 199mg/dl está considerado como prediabetes

Un nivel de glucosa en sangre superior a 200mg/dl indicaría diabetes de tipo 2

Una vez hemos conocido cuáles son los niveles de azúcar en sangre, tenemos que atender a los posibles síntomas:

Aumento de la sed

Aumento de la micción

Pérdida de peso

Fatiga

Aumento del apetito

Piel tibia y seca

Sequedad en la boca

Visión borrosa

Aturdimiento

Piel sonrojada y caliente

Dificultad para levantarse

Aliento con olor fuerte y afrutado

Dolor abdominal

Agitación

Somnolencia

Estos son los síntomas generales que puede producir la azúcar alta en sangre. No obstante, si sospechas que puedes padecer diabetes o tienes antecedentes familiares, te recomendamos acudir al especialista para una revisión, aunque no tengas ningún síntoma.

La diabetes es una enfermedad que, si se consigue controlar a tiempo, te permitirá llevar una vida normal, pero que si se deja pasar puede llegar a ser mortal. Igualmente, lo más aconsejable será siempre llevar un estilo de vida saludable para evitar llegar a tener un nivel de azúcar alto en sangre.

Una dieta sana, hacer algo de deporte y evitar hábitos dañinos, como fumar, para el cuerpo te ayudará a protegerte y a tener un nivel de glucosa normal en sangre.