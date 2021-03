De 60 a 69

Tiene pinta de que nos va a pasar algo que no debería habernos pasado. Va a empezar un repunte de los contagios, que no sabemos si incluso tendrá forma de cuarta ola, cuando todavía no está totalmente vacunada la población más vulnerable. En la mayoría de las comunidades autónomas la inmunidad no ha llegado todavía al 50% de las personas mayores de 80 años. En tres meses no hemos conseguido ni eso. El ritmo de vacunación en la UE está siendo muy lento.

Pero déjame que nos detengamos en un detalle de este gráfico:



La vacunación entre los mayores ya se nota la mortalidad Comparación de la evolución de los casos, muertes y hospitalizaciones con Covid-19 entre los que tienen más de 80 años (el primer grupo de edad en recibir la vacuna) y el resto de grupos Casos Hospitalizados Muertes



Mira la curva verde, la que corresponde a los mayores de 80 años: era la población con mayor número de muertes y en cuanto empezó la vacunación bajó incluso por debajo de la media nacional.

La mayoría de los fallecimientos por coronavirus se producen ahora entre los 60 y los 69 años. Los que tienen esa edad son demasiado jóvenes para recibir todavía la vacuna de Pfizer y demasiado viejos para recibir la de AstraZeneca, reservada hasta ahora para profesionales menores de 55 años. Eso ha convertido a los 60-69 años en la edad, hoy por hoy, más expuesta a la muerte por culpa del virus.

Y vienen más retrasos. Lo de AstraZeneca es un dolor de cabeza permanente, y no precisamente el de los efectos secundarios. Ahora varios sistemas de salud españoles alertan de que el laboratorio se está retrasando en los envíos previstos para la semana que viene. Catalunya ya ha anunciado que esto le obliga a volver a paralizar las citas.

El no-debate

Habrás escuchado y leído mil argumentos para intentar negar que el interior de los bares es uno de los principales focos de contagio de esta pandemia. Por supuesto, no es el único, y es cierto que los bares sirven para desviar la atención de la falta de transporte público y, sobre todo, de las empresas que obligan a sus trabajadores a ir a la oficina sin mucha seguridad.

Pero no hay que negar la evidencia. Sobre todo si es evidencia científica. Hoy te traemos un estudio que resume las investigaciones internacionales al respecto. Dos conclusiones rápidas:

Cuando disminuyen los contactos sociales en el interior de los bares y restaurantes, disminuye la velocidad de transmisión detectada.

Cerrar la hostelería es una de las medidas más efectivas para disminuir la incidencia y la mortalidad.

Más estudios. Llevo un año preguntándome si las bajas cifras de coronavirus de África son por alguna razón política o demográfica, o es más bien que en muchos países el sistema no es capaz de detectar y comunicar lo que realmente está pasando. En la revista The Lancet empiezan a dar respuestas.

Toni Cantó, en el limbo

Como el fax que no llega a tiempo para registrar el fichaje de un futbolista ya anunciado, Toni Cantó puede acabar sin entrar en las listas electorales del PP por un error de principiantes: no haber tenido en cuenta que para presentarse a las elecciones en Madrid hay que estar censado en Madrid dos meses antes, que no es su caso. La Junta Electoral decidirá si puede ir o no en las listas.

Hoy te contamos que Ayuso en realidad no es la que promueve el fichaje de Cantó. El movimiento forma parte más bien de la operación del PP nacional para desmontar Ciudadanos tras el intento de moción en Murcia. Si Cantó acaba sin permiso para ser candidato, Ayuso tampoco es que lo vaya a lamentar mucho, y el daño simbólico a Ciudadanos ya está hecho.

Murcia capital, sí. Mientras, hoy en Ciudadanos han tenido algo de alivio en la pesadilla de las últimas dos semanas. Después del fracaso a nivel autonómico, la moción de censura que había pactado con el PSOE para el Ayuntamiento de Murcia ha salido adelante, esta sí.

Que no se te pase

Dolor. Un niño migrante de 9 años ha muerto en la frontera entre EEUU y México. Según fuentes oficiales, fue hallado junto a su madre y un hermano, los tres inconscientes. La presión sobre Biden para que reforme la política migratoria aumenta.

Primer intento. Hoy se celebra la primera sesión parlamentaria de investidura de Pere Aragonès como president de Catalunya. Síguelo con nuestros compañeros desde Barcelona.

¿No conoces la aerolínea Plus Ultra? Yo tampoco. Pero el Gobierno ha autorizado un rescate de 53 millones de euros para salvar la empresa, controlada por inversores venezolanos considerados próximos a Maduro. Aquí las claves y los puntos oscuros.

Trombo en Suez. La globalización es capaz de tambalearse por cosas aparentemente pequeñas. Un buque se atasca en el Canal de Suez y pone en riesgo la estabilidad económica internacional.

Nuevas pruebas. Una organización estadounidense ha puesto en orden documentos desclasificados en EEUU que revelan el papel de Washington en el golpe militar de Argentina en 1976. En elDiarioAR.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué país se han descubierto millones de dosis de AstraZeneca almacenadas en un laboratorio?

Rosa - ¿En qué cadena de televisión se emite el programa El Intermedio?

Amarillo - ¿Qué partido político fue fundado por Pablo Iglesias un 2 de mayo?

Marrón - ¿Cómo se llama la ministra de Educación?

Verde - ¿En qué Parque Nacional en España no funcionan la mitad de las depuradoras que lo protegen de la contaminación por fertilizantes?

Naranja - ¿Quién se va a pillar unos días libres que tenía acumulados y no trabaja la semana que viene?

Respuestas

Azul - Italia

Rosa - La Sexta

Amarillo - PSOE (2 de mayo de 1879)

Marrón - Isabel Celaá

Verde - Doñana

Naranja - Yo :)

Pues eso, que este boletín vuelve después de Semana Santa. No iremos muy lejos, pero descansa tú también si puedes. Nos vemos a la vuelta.

Un abrazo,

Juanlu.

