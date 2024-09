📩 BOLETÍN | 100.000 gracias

Hola,

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

“100.000 gracias”

Los detalles desvelados por elDiario.es en las últimas horas están estrechando el cerco sobre Alvise Pérez por la financiación de su campaña electoral de las europeas, en la que la Fiscalía ya ve posibles indicios de financiación ilegal.

El líder de ‘Se acabó la fiesta’, que se presentaba como alternativa limpia y libertaria a un sistema corrupto, recibió 100.000 euros en metálico de un empresario denunciado por estafa en opacos negocios con criptomonedas. La entrega del dinero se produjo en una oficina-búnker de cajas de seguridad pensadas para grandes intercambios de dinero (o joyas, o lo que sea) a espaldas de Hacienda. “Me posibilitas una parte urgente de la campaña”, le dijo Alvise al empresario. “100.000 gracias”. Todo esto lo sabemos porque tenemos mensajes de móvil, grabaciones de conversaciones telefónicas y documentación que ya está en poder de la Fiscalía.

Mientras seducía al empresario para que le diera dinero, Alvise le prometió leyes a favor de su negocio porque “seré llave de gobierno con Feijóo y Abascal” y le ofreció llevarle a Bruselas para hacer “lobby masivo”. El eurodiputado Pérez no ha dado ninguna explicación, ni cuando le llamamos antes de publicar ni después de publicar; solo dice que todo es culpa de “la mafia mediática”. Pero lo de Alvise está escandalizando a sus propios criptobros: un grupo de inversores en el fondo del que salieron los 100.000 euros ha acudido a la Audiencia Nacional para exigirle a Alvise que les devuelva el dinero para así resarcirles de una posible estafa.

Hoy en el podcast, te ordenamos todo esto en 15 minutos. Te contamos cuál es el origen de la relación entre Alvise Pérez y su criptoempresario, escuchamos sus conversaciones y analizamos las consecuencias del contenido de estos mensajes.

¿Hay alguien ahí?

Israel ha anunciado que sus tropas están preparadas para entrar en Líbano por tierra tras haber bombardeado intensamente el sur del país y sacado de sus casas a más de 90.000 personas. Los argumentos son exactamente los mismos que usaron hace un año para justificar la invasión de Gaza, pero sin la necesidad de que haya atentados y secuestros en suelo israelí como los de Hamás. El permanente hostigamiento con cohetes por parte de Hizbulá les valdrá para justificar de nuevo un desproporcionado “derecho a defenderse”. La comunidad internacional está anestesiada. Reunida en la ONU, pero anestesiada. Líbano está en manos de Israel, y no parece que le quite el sueño a nadie. ¿Puede Israel hacer con Hizbulá lo que está haciendo con Hamás? Algunas respuestas.

Otro frente diplomático

El Gobierno de España no estará presente en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México. En esta ocasión, no se trata de que se cuestionen los resultados electorales como con Maduro en Venezuela ni de que haya un choque ideológico como con Milei en Argentina. Claudia Sheinbaum es, con matices, una líder progresista, sucesora de Antonio Manuel López Obrador.

La cosa viene de lejos. En realidad de muy lejos, pero digamos que la fecha clave reciente es 2019: el entonces presidente López Obrador pidió a España, y más en concreto al rey Felipe VI, que pidiera perdón como país histórico por los abusos en ̶e̶l̶ ̶D̶e̶s̶c̶u̶b̶r̶i̶m̶i̶e̶n̶t̶o̶ la Conquista de América Latina. Esa sensación de deuda histórica es un sentimiento mayoritario en México. Para sorpresa de nadie, Felipe VI no ha mostrado ni el más remoto interés en hacer ningún gesto durante estos años y la presidenta entrante ha decidido excluirle de su toma de posesión. Como reacción, en otro apoyo más a la Corona que la derecha hará como que no existe, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que no va.

Que no se te pase

A ver qué tengo por aquí. Moncloa anda buscando la manera de que Junts no se les suba al monte perdido de los apoyos parlamentarios. Trata ahora de recuperarle para la causa de la legislatura con un gesto vistoso, ya veremos si importante: se abre a desclasificar informes del CNI sobre los atentados de Barcelona y Cambrills en 2017.

Atrapados en Barajas. El Ministerio de Interior devolverá a los territorios del Sáhara controlados por Marruecos a 10 activistas que han solicitado asilo. Durante la espera agónica, hablamos con dos de ellos. Hablan de abortos, chinches, niños enfermos y agresiones policiales en la sala del aeropuerto de Barajas donde permanecen retenidos.

Ministra, Vivienda. Me da que la ministra de Vivienda no acaba de ser consciente de lo que se juega el gobierno con su cartera. O eso o es que ya tiene el síndrome habitual de ese Ministerio: los ministros progresistas entran hablando de derechos y en pocos meses ya están pidiendo por favor a los caseros que no suban el alquiler. Sin molestar.

Cosas que no sabía

No conocía la historia del lápiz de la censura portuguesa. Los censores de revistas y periódicos de la dictadura de Salazar solo usaban el color azul para sus anotaciones y tachones porque, en el caso de que acabaran en imprenta por error, no salían: las máquinas solo reproducían el negro sobre blanco. Un lápiz concreto se convirtió en símbolo de la censura: el Viarco Olímpico 291. Con la llegada de la democracia, la propia marca hizo una nueva versión que llamó “mi libertad”. Lo cuenta en este hilo Jorge Corrales.

No sabía que cazar tórtolas está prohibido. Y tampoco sabía que España se prepara levantar esa prohibición. El veto aprobado por la Comisión Europea en 2018, que varias comunidades autónomas aplicaron 3 años y 2 millones de tórtolas muertas más tarde, ha permitido una rápida recuperación de la especie. Ahora se anda negociando un cupo para que los cazadores españoles puedan abatirlas sin volver a poner en peligro la existencia de la especie. Más aquí.

No sabía que hay una categoría de cuerpos espaciales que reciben el nombre de ‘Objetos Cercanos a la Tierra’ o Near-Earth Objects. Son por ejemplo asteroides que no solo pasan de largo sino que se quedan parcialmente atrapados en la órbita terrestre y giran a nuestro alrededor durante un tiempo, aunque vuelven a salir ‘disparadas’ antes de completar la vuelta, dejando una órbita de herradura. Son como ‘minilunas’ y este otoño tendremos una ahí arriba, aunque no la veamos. Detalles aquí.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.