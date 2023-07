📩 BOLETÍN | Agarra tu voto y vamos al lío

Hola.

Llegamos. Ya está aquí el momento. Son las elecciones más importantes en mucho tiempo.

Agarra tu voto y vamos al lío.

Hoy voy a empezar por el podcast porque tiene que ver con vosotros. El otro día os pedía que me mandarais notas de voz compartiendo vuestras sensaciones. En las últimas semanas hemos percibido preocupación, inquietud y hasta ansiedad en el ambiente ante la posibilidad de que la ultraderecha pueda entrar en el gobierno. Por eso os preguntamos y… hemos recibido más de 300 notas de voz por Whatsapp. Es impresionante. Muchas, muchas gracias.

De todos los audios que nos han llegado, hemos usado unos 40. No nos cabían más. Con ellos hemos hecho este episodio especial de previa electoral. Yo no hablo: hoy vosotros les ponéis voz a las sensaciones de una parte de la sociedad en un momento crucial que esperemos que tenga final feliz.

Pero ojo. Arriba ese ánimo. La sensación entre las bambalinas de la política y el periodismo es que hay partido. No solo lo dice la izquierda para aferrarse a la esperanza: “No desvelo nada, pero hasta que no se cuenta el último voto, no está decidido”, advierte a Jiménez Losantos el sociólogo Narciso Michavila, el gurú de las encuestas de las que más se fían los medios conservadores. Ana Rosa Quintana también está nerviosa. El debate a tres, que fue bueno para la izquierda, lo vieron 4 millones de personas a pesar de la ausencia de Feijóo.

Tampoco quiere hablar con nosotros. Termina la campaña y Alberto Núñez Feijóo no nos ha dado ninguna entrevista. Aquí le dejamos todas las preguntas que nos hubiera gustado hacerle.

Si hubiera estado en el debate, lo mismo Feijóo le habría soltado a la cara a Yolanda Díaz lo que dijo anoche desde un mitin: que los datos del paro están “maquillados” pero que “viendo la vicepresidenta que lleva el Empleo, de maquillaje sabe mucho, no hay ninguna duda”. Machistada de manual.

Pero esa no fue la frase con la que Feijóo se hizo más daño, porque en otro momento afirmó: “Si miento, echadme del partido”. Es probablemente la frase de una campaña marcada por las mentiras de Feijóo.

Entrevistamos a Yolanda Díaz . Es optimista. Habla con Ignacio Escolar en un tren: “Feijóo es realmente peligroso porque no tiene escrúpulos y hace política con la mentira”.

. Es optimista. Habla con Ignacio Escolar en un tren: “Feijóo es realmente peligroso porque no tiene escrúpulos y hace política con la mentira”. Y también a Félix Bolaños, ministro de Presidencia y 3 del PSOE por Madrid.

Y hay varios artículos interesantes que lo mismo te sirven para entretener la jornada de reflexión:

Enric González nos lleva de paseo por la Plaza Roja , que ya no es lo que era cuando le pusieron ese nombre. Está en una de las zonas de Barcelona donde gana de calle la abstención. Ha ido a preguntar por qué.

, que ya no es lo que era cuando le pusieron ese nombre. Está en una de las zonas de Barcelona donde gana de calle la abstención. Ha ido a preguntar por qué. La fidelidad de voto será una de las claves del domingo. ¿Cuántos votantes de Sánchez en 2019 volverán a votarle? ¿A dónde van los votos de Ciudadanos? ¿Cuántos de Unidas Podemos mantiene Sumar? Aquí puedes seguirles la pista .

será una de las claves del domingo. ¿Cuántos votantes de Sánchez en 2019 volverán a votarle? ¿A dónde van los votos de Ciudadanos? ¿Cuántos de Unidas Podemos mantiene Sumar? . El 60% de los jóvenes siente que ningún político le representa. Hay un gráfico especialmente preocupante en un reportaje de ayer sobre las campañas en TikTok de los diferentes partidos.

Mientras tanto, Vox sigue dando pistas de qué podemos esperar de ellos si llegaran a los ministerios. El vicepresidente de la Comunidad Valenciana agita bulos sobre la persecución a la tauromaquia. En Extremadura ya sabemos quién será la consejera de medio rural en nombre de Vox: la ganadera que se enfrentó a Alberto Garzón por decir lo mismo que la OMS sobre la carne. En Castilla y León, Vox propone leyes donde a las mujeres trans se las llama “hombres”. Y en la localidad madrileña de Galapagar, el nuevo ayuntamiento PP-Vox nos ha regalado una de las fotos del día: la retirada de los bancos con la bandera LGTBI que hay en muchas partes de España.

Vamos. Todavía hoy viernes se puede ir a Correos para terminar de tramitar el voto por adelantado. A propuesta de Correos, la Junta Electoral ha aceptado ampliar el plazo hasta las 14h.

Que no se te pase

La prensa en la puerta y la deuda en Hacienda . La Fiscalía abre una nueva causa penal contra Shakira . Acusa a la cantante de otro fraude fiscal en 2018, cuando ya estaba plenamente asentada en Barcelona.

. La Fiscalía abre una . Acusa a la cantante de otro fraude fiscal en 2018, cuando ya estaba plenamente asentada en Barcelona. También Trump se enfrenta a un nuevo posible delito. Se le acusa de tres delitos de violación de derechos civiles por el asalto violento de sus seguidores al Capitolio.

se enfrenta a un nuevo posible delito. Se le acusa de por el asalto violento de sus seguidores al Capitolio. No me abandones . Google está ultimando una inteligencia artificial especializada en escribir artículos periodísticos . Cuando la tenga a punto y la lance, los periodistas del mundo entraremos en pánico. Ya te voy pidiendo que no me dejes por una Inteligencia Artificial.

. Google está ultimando una inteligencia artificial . Cuando la tenga a punto y la lance, los periodistas del mundo entraremos en pánico. Ya te voy pidiendo que no me dejes por una Inteligencia Artificial. Cargo para un excomisario condenado por torturas. El PP ha rescatado como director de Seguridad de Cantabria a un policía que fue condenado por torturas en 1994 e indultado por Aznar cuatro años después.

Trivial 23J

Azul - ¿Cuántas circunscripciones electorales cierran las urnas el domingo cuando en Madrid sean las 20h?

Rosa - ¿Cuál de estas personas no forma parte de ninguna lista electoral este 23J: Ernest Urtasun, Ada Colau, Teresa Rodríguez, Ione Belarra?

Amarillo - ¿Cómo se conoce al método vigente de asignación de escaños que otorga secuencias de cocientes decrecientes a cada partido y asigna los diputados a los promedios más altos?

Marrón - ¿Qué antiguo coordinador general de Izquierda Unida es ahora concejal del Ayuntamiento de Oviedo?

Verde - ¿En qué comunidad prometió María Guardiola que nunca jamás nunca gobernaría con Vox?

Naranja - ¿A qué futbolista de los 90, exportero del Mallorca, Celta, Betis y Hércules, ha fichado Vox para un alto cargo en el gobierno de Baleares?

Respuestas

Azul - 50 (todas, menos las dos de Canarias)

Rosa - Ernest Urtasun

Amarillo - Sistema D’Hont

Marrón - Gaspar Llamazares

Verde - Extremadura

Naranja - Tony Prats

--------------

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.