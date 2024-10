📩 BOLETÍN | Bolsas, fruta e insultos

Hola.

Bolsas, fruta e insultos

La Audiencia Nacional ha tardado solo una semana en rechazar la querella contra el PSOE por financiación ilegal que el PP presentó el lunes pasado. Como veremos también luego, eso es un tiempo exprés en la Justicia. Así de débil era la demanda. Dice el juez que no basta con el testimonio anónimo de dos hombres que aparecieron en un medio reconocidamente antisanchista con la voz distorsionada para dar por buena su historia: dicen que entregaron bolsas llenas de dinero en Ferraz a cambio de una adjudicación pública y que todo tiene que ver con el caso Koldo-Ábalos. Ahora será el PSOE el que se querelle contra el PP por injurias y calumnias en este asunto.

Le gusta la fruta, pero no los insultos. Usado ya ese cartucho para una semana de titulares, el PP anda ya en otras cosas. Algunas son peleas internas. La semana pasada Feijóo dijo que Ayuso debía ir “por responsabilidad” a la reunión con Pedro Sánchez sobre financiación autonómica. Y Ayuso acaba de decir que no piensa ir. El argumento es digno de estudio: la misma persona que encarga camisetas con el me gusta la fruta se siente “insultada” porque el PSOE acuse a su pareja (delincuente confeso con el que comparte una casa pagada tras los beneficios de un fraude fiscal con la venta de mascarillas) de ser delincuente confeso con el que comparte una casa pagada tras los beneficios de un fraude fiscal con la venta de mascarillas. Feijóo, en la enésima desautorización, ha mandado a sus portavoces a decir que “la entendemos perfectamente”.

Próximo paso. El siguiente movimiento de Alberto González Amador, novio de Ayuso y siempre escoltado por Miguel Ángel Rodríguez, es pedirle al Tribunal Supremo que acceda a la cuenta de correo personal del fiscal general del Estado en busca de pruebas para acusarle de filtrar información confidencial sobre su fraude confeso. Esto tiene mucha miga.

Y ya que estamos, te cuento el último CIS. Se reduce la ventaja del PSOE sobre el PP a 2,5 puntos. Sumar y Vox caen.



Hablando de Sumar, los de Yolanda Díaz andan presionando al PSOE para incluir una reforma fiscal “integral” en los Presupuestos. En Podemos, han abierto una consulta a sus bases para reafirmar sus condiciones para apoyar las cuentas del gobierno de coalición para 2025: romper del todo relaciones con Israel y “bajar por ley los alquileres un 40%”.

Decreto Meloni

Poco espacio le estoy dando (prometo corregirlo) a lo que está sucediendo en Italia con los migrantes. El gobierno de Georgia Meloni había empatado a sus colegas de la derecha europea con un modelo agresivo y a la vez tecnocrático de gestionar la xenofobia: pongamos centros de internamiento en países de fuera de Europa con los que nos llevemos bien y mandemos allí a los inmigrantes irregulares que nos vayan llegando. Cuando los primeros traslados ya se habían producido, la justicia italiana ha dictaminado que eso es una barbaridad, ordenando que esas personas vuelvan a Italia. Ahora Meloni prepara el contragolpe con un decreto ley para saltarse los impedimentos de la Justicia.

En España, por cierto, la inmigración repite como principal problema para los españoles según el CIS. Por encima de la vivienda. Se confirma que no era un evento puntual o fruto de algún incidente extraño con la anterior encuesta. Ya sabemos lo que nos espera cuando cambie el Gobierno en España. Lo más increíble es que las llegadas de personas sin papeles a Europa han bajado un 42% en lo que va de año. Estamos muy lejos de las cifras de refugiados de 2015 que despertaron una fugaz ola de solidaridad.

Y hablamos de personas. Un informe de la organización Salud por Derecho analiza cómo nuestra gestión de las fronteras y de los flujos migratorios está generando una “crisis de salud pública”, un problema de salud mental para millones de personas migrantes.

Empresarios y menores

Hoy en el podcast hablamos de una historia que sintetiza muchas de las historias de las que ya hemos hablado en este boletín. Los ritmos de la justicia, la impunidad judicial de quien tiene poder, contactos y dinero, la vulnerabilidad de personas que no creen ni que puedan ser tratados justamente por el sistema. Es la historia de los empresarios de Murcia que se han librado de la cárcel tras prostituir a adolescentes menores de edad. ¿Cómo es posible?

Que no se te pase

Mold-avia . La tensión entre el europeísmo atlantista y el nacionalismo prorruso ha partido a Moldavia en dos. Este domingo se celebraba un referéndum para incluir como objetivo constitucional del país el ingreso en la Unión Europea. Y ha ganado el ‘sí’, pero con solo unas décimas de margen, con el 50,39% de los votos. Esta película ya la hemos visto. Más detalles .

. La tensión entre el europeísmo atlantista y el nacionalismo prorruso ha partido a Moldavia en dos. Este domingo se celebraba un referéndum para incluir como objetivo constitucional del país el ingreso en la Unión Europea. Y ha ganado el ‘sí’, pero con solo unas décimas de margen, con el 50,39% de los votos. Esta película ya la hemos visto. . Entrevista a Corbyn . El anterior líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha pasado por España y le hemos entrevistado . Tras dejar el partido en manos de Keir Starmer (actual primer ministro), Corbyn fue expulsado en 2020 por no ser suficientemente proisraelí (sí) o dicho de otra manera: con falsas y exageradas acusaciones de antisemitismo. Le hemos preguntado por lo que ha terminado de darle la razón : el genocidio en Gaza.

. El anterior líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha pasado por España y . Tras dejar el partido en manos de Keir Starmer (actual primer ministro), Corbyn fue expulsado en 2020 por no ser suficientemente proisraelí (sí) o dicho de otra manera: con falsas y exageradas acusaciones de antisemitismo. Le hemos preguntado por lo que : el genocidio en Gaza. Venezuela. Si eres de los que está más enganchado a la política venezolana que a la de tu ayuntamiento, te interesará saber que el ministro de Industria y Petróleo venezolano ha sido primero destituido y luego detenido. El chavismo acusa a Pedro Tellechea, alabado hasta ahora, de maniobrar en la petrolera nacional para filtrar información estratégica a la CIA.

Todo es política

Pedirse una pinta es política. En Reino Unido se ha abierto un debate que es casi un cisma cultural. Es el debate sobre cuánto deben medir los vasos de cerveza. Allí las cervezas no se piden en cañas ni en quintos ni en tercios ni en dobles ni en cortadas. Allí se pide una pinta, una medida que desde 1698 equivale a más de medio libro. Un estudio ha confirmado que si los vasos fueran más pequeños, bajaría un 10% la cantidad de cerveza ingerida por persona al final de la noche. Como Erasmus que fui en Inglaterra, doy fe de que funcionaría. Pero tiene pinta de que ni los bares ni los clientes van a querer.

es política. En Reino Unido se ha abierto un debate que es casi un cisma cultural. Es el debate sobre cuánto deben medir los vasos de cerveza. Allí las cervezas no se piden en cañas ni en quintos ni en tercios ni en dobles ni en cortadas. Allí se pide una pinta, una medida que desde 1698 equivale a más de medio libro. Un estudio ha confirmado que si los vasos fueran más pequeños, bajaría un 10% la cantidad de cerveza ingerida por persona al final de la noche. Como Erasmus que fui en Inglaterra, doy fe de que funcionaría. Pero tiene pinta de que ni los bares ni los clientes van a querer. Poner tu nombre a una hamburguesa es política. El celebrado cocinero Dabiz Muñoz ha entrado en el polémico mundo de la comida rápida industrial poniendo su imagen y su nombre a una hamburguesa de Burger King. Una operación mitad marketing mitad cocina a la que ya se prestó otro chef premiado, Dani García. Sobre esto (y más cosas) hemos preguntado a otros cocineros mediáticos, los hermanos Torres, que confiesan que han rechazado ofertas: “Si nuestras banderas son la calidad, la excelencia, el producto y el cuidado al productor y luego tal... Al final lo barato acaba saliendo caro”.

es política. El celebrado cocinero Dabiz Muñoz ha entrado en el polémico mundo de la comida rápida industrial poniendo su imagen y su nombre a una hamburguesa de Burger King. Una operación mitad marketing mitad cocina a la que ya se prestó otro chef premiado, Dani García. Sobre esto (y más cosas) hemos preguntado a otros cocineros mediáticos, los hermanos Torres, que confiesan que han rechazado ofertas: “Si nuestras banderas son la calidad, la excelencia, el producto y el cuidado al productor y luego tal... Al final lo barato acaba saliendo caro”. Decorar una casa es política. Si vives en un piso de alquiler que ya estaba amueblado o eres de la generación Ikea con toques de mercadillo como yo, quizá no conozcas una aplicación que se llama Temu, que ocupa las zonas más altas de las descargas móviles en España, Europa y EEUU. Está arrasando con utensilios, artilugios y elementos de decoración muy baratos que compras muy rápido y que están colonizando (y de nuevo, homogeneizando) nuestros hogares. Mejor explicado y más reflexionado, aquí.

