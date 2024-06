📩 BOLETÍN | Confusión de la buena

Hola.

Confusión de la buena

La espiral de confusión en la izquierda parece imparable. Mientras todo el mundo anda preguntándose y ahora qué va a pasar con Sumar, Yolanda Díaz salió ayer martes a matizar su dimisión del lunes e intentar corregir la sensación de que Sumar ha muerto con su dimisión, algo que quedó en el aire tras las palabras del coordinador de IU, Antonio Maíllo, diciendo que “Sumar está superado como movimiento aglutinador” y tomando la iniciativa para “una fórmula más horizontal”

Yolanda Díaz, como digo, ha salido al paso para marcar terreno o para tranquilizar a los suyos, pero lo que ha hecho es añadir más confusión al problema. Además lo ha hecho hablando de sí misma en tercera persona, algo que los políticos suelen hacer no siempre por vanidad sino por el vicio de intentar decirle a los periodistas cómo tienen que contar una noticia. Ha dicho: “Yolanda Díaz sigue formando parte de la Ejecutiva de Sumar. Yolanda Díaz no se va, Yolanda Díaz lo que ha hecho es política de la buena. No me voy, me quedo”.

¿Confundido? Lógico. En realidad tiene sentido, no es una rectificación. Pero es un lío sobre otro lío. Vamos a intentar explicarlo. Digamos que, en realidad, Sumar son cuatro cosas diferentes:

Uno es el Sumar que gobierna en coalición con el PSOE. Ahí no cambia nada y, en principio, y aunque la relación se ha tensado mucho con Más Madrid (Mónica García) o IU (Sira Rego), todos los ministros nombrados por Yolanda Díaz dicen que respetarán su jerarquía.

El segundo Sumar es el grupo parlamentario Sumar, es decir, los diputados electos que iban en la confluencia del 23J de 2023. Yolanda Díaz seguirá siendo presidenta de ese grupo parlamentario. Los Comuns o Compromís han dicho que seguirán dentro, ya veremos con cuánto consenso.

El tercer Sumar es el partido Sumar. O sea, lo que orgánicamente depende directamente de Yolanda Díaz, sin contar con los acuerdos con IU, Más Madrid o Comuns. Aquí empieza lo confuso. Yolanda Díaz abandona la coordinación general de Sumar pero se queda dentro de la Ejecutiva que lo dirige. Veremos cómo encaja eso y a las órdenes de quién. Porque ella deja caer que quiere volver a ser candidata a unas futuras elecciones generales.

El cuarto Sumar (y es difícil de entender porque, sí, también se llama Sumar) es la confederación de partidos que estaba intentando montar Yolanda Díaz para compartir políticas, decisiones, campañas y hasta militantes. Un partido de partidos. Ese es el Sumar al que renuncia Yolanda Díaz y que con su salida se viene totalmente abajo. A ese Sumar se refiere Maíllo y Compromís cuando lo dan por muerto. Eso no significa que no sea posible otro tipo de coalición más limitada a lo electoral, donde Sumar ya sea un partido más.

¿Merecía la pena tantos párrafos del boletín para esto? No lo sé, pero necesitaba intentar explicártelo para terminar de entenderlo yo. Con esto algo más claro, podemos hacernos otras preguntas: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuándo decidió dimitir Yolanda Díaz? Hoy en el podcast, intentamos responder.

El otro gran asunto, en España y a nivel europeo, es el auge de la ultraderecha. Desde Francia nos llega una noticia muy relevante: el líder del partido conservador francés, el equivalente al PP de aquí, ha propuesto una alianza electoral con el partido de Le Pen para ir juntos a las próximas elecciones anticipadas del 30 de junio. Por puro interés, para sumarse a una ola masiva a favor de la ultraderecha francesa, por primera vez en la historia, la derecha clásica de Francia rompe el cordón sanitario. La izquierda, por cierto, también anda cerrando un acuerdo exprés para un Frente Popular que incluye tanto a Francia Insumisa como a los socialistas o los verdes.

Y en España, seguimos desgranando las claves del fenómeno electoral de Alvise Pérez, que preocupa hasta en el PP porque, como crezcan, dependerán de ellos para gobernar. Esto proponen en su programa: una cárcel gigante con trabajos forzados para meter a todo el que tenga un tatuaje ‘pandillero’ y a los familiares de los condenados por corrupción que disfrutaran a sabiendas del dinero robado.

Amnistía ON

El BOE ha publicado por fin la ley de amnisitía, justo después de las elecciones europeas, así que ya está en vigor la norma más determinante de la legislatura. Se anulan las condenas y acusaciones relacionadas con el procés, aunque tienen que ser los jueces quienes cierren caso a caso. El Tribunal Supremo ya se ha puesto en marcha con los casos que tiene entre manos y ha pedido a los afectados que presenten sus alegaciones para aplicarla (o no) según los límites de la ley. El caso más polémico es el de Puigdemont pero no será el único que se encuentre con obstáculos. El Tribunal de Cuentas ha sido ya la primera instancia encargada de aplicar la amnistía que se plantea llevar su escepticismo a los tribunales europeos.

A dos bandas. La partida de táctica parlamentaria que están echándose entre PSC, Junts y ERC no está mal. Junts, que ahora controla la presidencia del Parlament, propone a Salvador Illa como primer candidato a la investidura para intentar que ERC le rechace y luego proponer a Puigdemont. Mientras, ERC ha llegado a un acuerdo con el PSC para entrar a gobernar en coalición el Ayuntamiento de Barcelona.

Que no se te pase

El hueso . El juez que investiga a Begoña Gómez ha suspendido las declaraciones de los testigos . ¿Por qué? Porque la Fiscalía Europea dice que, como el caso habla de fondos europeos, es suyo. Y se lo queda. Pero el juez no quiere soltar el hueso del todo y mantiene citada para declarar en julio a Begoña Gómez. ¿Sobre qué? Pues ya veremos.

. El juez que investiga a Begoña Gómez . ¿Por qué? Porque la Fiscalía Europea dice que, como el caso habla de fondos europeos, es suyo. Y se lo queda. Pero el juez no quiere soltar el hueso del todo y mantiene citada para declarar en julio a Begoña Gómez. ¿Sobre qué? Pues ya veremos. Cuatro rescates, 274 muertos . Israel ha anunciado el rescate de cuatro de los rehenes secuestrados por Hamás desde el 7 de octubre. En una operación preparada durante semanas con ayuda de EEUU, el Ejército se ha abierto camino hasta dos casas del centro de Gaza donde estaban recluidos. Según las autoridades palestinas, han dejado a su paso 274 palestinos muertos.

. Israel ha anunciado el rescate de cuatro de los rehenes secuestrados por Hamás desde el 7 de octubre. En con ayuda de EEUU, el Ejército se ha abierto camino hasta dos casas del centro de Gaza donde estaban recluidos. Según las autoridades palestinas, han dejado a su paso 274 palestinos muertos. Sanidad o negocio. Mientras las polémicas políticas se concentran en otros puntos, hay ahora mismo dos ministerios del Gobierno enfrentados por un asunto delicado: el control de los alimentos en las fronteras. El ministro de Agricultura prometió endurecer los controles para apaciguar las protestas agrarias, pero las competencias son de Sanidad y hay choques a nivel político y a nivel funcionarios. Aquí se cuenta.

En el capítulo de hoy

Fascismo . No estoy nada de acuerdo con eso de que “el fascismo se cura leyendo”. Anda que no hay gente culta más reaccionaria que la generación analfabeta de nuestros abuelos. Pero puede que sí sea la hora de leer sobre el auge de la extrema derecha, por no repetir los mismos argumentos de los últimos 80 años, que por lo que sea se ve que están desgastándose. Aquí una selección de libros.

. No estoy nada de acuerdo con eso de que “el fascismo se cura leyendo”. Anda que no hay gente culta más reaccionaria que la generación analfabeta de nuestros abuelos. Pero puede que sí sea la hora de leer sobre el auge de la extrema derecha, por no repetir los mismos argumentos de los últimos 80 años, que por lo que sea se ve que están desgastándose. Aquí una selección de libros. Semana de series . En Vertele hacen un buen repaso del montón de series que empiezan entre esta semana y la que viene, por si te las quieres ir programando. Entre las habituales de este boletín, llegan nuevas temporadas de La casa del dragón, The Boys y The Bridgerton.

. En Vertele hacen un buen repaso del montón de series que empiezan entre esta semana y la que viene, por si te las quieres ir programando. Entre las habituales de este boletín, llegan nuevas temporadas de La casa del dragón, The Boys y The Bridgerton. Atmósfera infinita. Si eres realmente friki de los podcasts informativos y de reportajes, conocerás Radio Ambulante. Y si eres realmente friki de Radio Ambulante entonces te gustará saber que han sacado una playlist con la música que acompaña a sus mejores historias. Te lo puedes poner, como yo he hecho hoy para escribir este boletín, de fondo para trabajar.

