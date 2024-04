📩 BOLETÍN | Contradicciones

Hola,

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Contradicciones

La defensa política de Isabel Díaz Ayuso y la defensa jurídica de su pareja empiezan a ser cada vez más contradictorias. Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, ha desmentido de una tacada dos de los bulos lanzados por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tras las exclusivas de elDiario.es. Lo hace en una querella que ha presentado contra responsables de la Fiscalía. En esa querella, por ejemplo, queda claro que no hubo “dos periodistas de elDiario.es encapuchados” que intentaran asaltar “por la fuerza” la casa de la presidenta, tal y como dijo MÁR. González Amador hace un relato completamente diferente de la presencia de periodistas en su calle esos días.

El segundo bulo desmentido tiene más relevancia jurídica: González Amador admite que reconoció dos delitos ante la Fiscalía para intentar evitar el juicio. El jefe de gabinete de su pareja hizo creer a varios periodistas que había sido justo al revés, que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador porque su caso era menor pero que luego rectificó por órdenes ‘de arriba’. Como ya contamos, mentía.

Porque fueron, son. La Audiencia Nacional lleva a juicio a Francisco Granados, la mano derecha de Esperanza Aguirre, por un delito electoral, tráfico de influencias y malversación durante sus años de poder. Esperanza Aguirre y el PP se libran.

Mientras, el PP ha encargado una encuesta para demostrar que Ayuso sobrevive a esta crisis y a la de las residencias de la pandemia. Es un sondeo ‘a medida’, donde obviamente sale reforzada. Te lo traigo para que veas cómo funcionan algunas cosas. Me ha pasado las capturas Aitor. Mira cuál es la única pregunta para medir la opinión pública sobre el fraude fiscal, su casa y las amenazas de su equipo a periodistas.

Lo puedes comparar con cómo se pregunta sobre Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez:

Y lo puedes comparar con la única manera que han encontrado para preguntar sobre la muerte de miles de ancianos abandonados en las residencias.

La manipulación es tan burda que son datos que ni al PP le sirven para medir nada.

Gaza a fuego lento

Pedro Sánchez ha vuelto a subir el tono contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Dice que las explicaciones de Israel sobre el asesinato de los cooperantes de la ONG del cocinero José Andrés en Gaza son “insuficientes” y “absolutamente inaceptables”. Israel se había limitado a decir que fueron “un lamentable error” (que ya es mucho más de lo que ha dicho sobre otras víctimas civiles).

Puede que antes de hablar, Pedro Sánchez ya conociera la información publicada por el diario progresista israelí Haaretz. Según sus fuentes en el Ejército, los 7 cooperantes no fueron asesinados “por error” en la identificación de su vehículo sino porque aquello es una jungla de violencia impune. “En Gaza, los comandantes sobre el terreno hacen lo que les da la gana. Cada uno fija sus normas”, dicen esas fuentes. Aseguran que fue un ataque impulsivo, sin preparación y no coordinado. Pero sabiendo perfectamente lo que hacían. Imagínate lo que no harán con la población local.

Hoy en el podcast, hablamos de esto. De cómo Israel ha gestionado la ayuda humanitaria durante estos meses y el papel de la ONG de José Andrés en ese esquema. De cómo la barbarie de Israel no entiende de amigos y desborda cualquier operación de marketing.

Que no se te pase

Asino . Tras la exclusiva de elDiario.es en Andalucía, el Gobierno del PP ha abierto una investigación para determinar si su ex número dos en Salud vulnera la ley al haber fichado por una empresa a la que adjudicó 44 millones a dedo desde la Junta.

. Tras la exclusiva de elDiario.es en Andalucía, el Gobierno del PP para determinar si su ex número dos en Salud vulnera la ley al haber fichado por una empresa a la que adjudicó 44 millones a dedo desde la Junta. Caso Rubiales . Luis Rubiales ha sido detenido a su vuelta de República Dominicana. Ahora le investigan por irregularidades en contratos de la Supercopa . La crisis sigue haciendo temblar a la Federación Española de Fútbol, que ha convocado elecciones para la presidencia días después de vivir un registro de la Guardia Civil por posible blanqueo y corrupción.

. Luis Rubiales ha sido detenido a su vuelta de República Dominicana. Ahora le investigan por . La crisis sigue haciendo temblar a la Federación Española de Fútbol, que para la presidencia días después de vivir por posible blanqueo y corrupción. Cebrián y vienen . Como sé que te gustan estos chascarrillos del poder, te cuento: Juan Luis Cebrián, que sigue siendo presidente de honor de El País, ha fichado como colaborador en otro medio, The Objective. Esto ha generado malestar en Prisa porque consideran que The Objective es “una maquinaria de bulos de la extrema derecha”. El director de The Objective es el que era jefe de información política en El País en 2018, último año de Cebrián como consejero delegado de Prisa.

. Como sé que te gustan estos chascarrillos del poder, te cuento: Juan Luis Cebrián, que sigue siendo presidente de honor de El País, ha fichado como colaborador en otro medio, The Objective. Esto porque consideran que The Objective es “una maquinaria de bulos de la extrema derecha”. El director de The Objective es el que era jefe de información política en El País en 2018, último año de Cebrián como consejero delegado de Prisa. Un café con sal. Y ojo a la exclusiva sobre la industria musical de los 90 que desvela Laura García Higueras: los músicos de La Oreja de Van Gogh no grabaron la música de su primer disco. Cómo te quedas.

Cosas que no sabía

No sabía que el hombre que leyó el famoso último parte de Guerra Civil para proclamar la victoria franquista (“Cautivo y desarmado el Ejército Rojo...”) fue Fernando Fernández de Córdoba. Era un actor, galán secundario de películas durante la República, abiertamente de derechas. En 1937 Millán Astray le reclutó para interpretar los comunicados militares en Radio Nacional de España. Durante el franquismo su carrera de actor fue prolífica, aunque el régimen no tuvo especial interés en convertirlo en una estrella. Lo vi en este tuit.

que el hombre que leyó el famoso último parte de Guerra Civil para proclamar la victoria franquista (“Cautivo y desarmado el Ejército Rojo...”) fue Fernando Fernández de Córdoba. Era un actor, galán secundario de películas durante la República, abiertamente de derechas. En 1937 Millán Astray le reclutó para interpretar los comunicados militares en Radio Nacional de España. Durante el franquismo su carrera de actor fue prolífica, aunque el régimen no tuvo especial interés en convertirlo en una estrella. Lo vi en este tuit. No sabía (bueno, yo más bien creo que no me acordaba) que de hecho Radio Nacional de España fue fundada en ese mismo momento, en 1937, por Millán Astray, para ejercer de altavoz de propaganda del bando golpista. Claro, ahora me cobra otro sentido lo de radio “nacional”. La primera emisión se hizo con un aparato regalado por la Alemania nazi. La primera voz que sonó fue la del actor Fernández de Córdoba.

(bueno, yo más bien creo que no me acordaba) que de hecho Radio Nacional de España fue fundada en ese mismo momento, en 1937, por Millán Astray, para ejercer de altavoz de propaganda del bando golpista. Claro, ahora me cobra otro sentido lo de radio “nacional”. La primera emisión se hizo con un aparato regalado por la Alemania nazi. La primera voz que sonó fue la del actor Fernández de Córdoba. No sabía que “el plasma atmosférico frío” es “el cuarto estado de la materia”. Otra cosa es que Pablo Motos lo venda como una sustancia mágica que te cura el cáncer. Eso no. Pero existir, existe. El plasma tiene características que no se dan en los estados sólidos, líquidos o gaseosos que nos enseñaron en el colegio. Los científicos prefieren clasificarlo aparte. Yo, que no tengo ni idea, lo definiría como una especie de gas pero sensible a campos magnéticos. Pero mejor que lo leas tú mismo.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.