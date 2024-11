📩 BOLETÍN | Otra DANA, diferente

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. Buenos días.

Otra DANA, pero diferente

Vuelven a ser horas de mucha tensión en varios puntos del este y del sur de España por culpa de las lluvias torrenciales. Hemos visto calles anegadas en pueblos y ciudades, hospitales inundados, trombas de agua. Es una nueva DANA con dos focos especialmente intensos: Málaga y, de nuevo, Valencia.

Empecemos por Valencia, porque a esta hora el cambio climático y la mala suerte han llevado al mismo cielo de la catástrofe del 29 de octubre tormentas muy fuertes sobre barrios y pueblos que todavía tratan de recomponerse. Con el paso de las horas sabremos qué consecuencias nos deja este nuevo golpe, porque el bloqueo del alcantarillado y el estado de las casas y las calles puede complicar mucho las cosas, pero a esta hora creo que ya podemos decir (espero que sin equivocarnos) que el impacto da esta DANA será mucho menos trágico.

¿Qué está siendo diferente esta vez? Para ser justos, varias cosas. Primero, está lloviendo menos, sobre todo en las cabeceras de los arroyos y ramblas que se desbordaron el 29 de octubre. Segundo, que las lluvias torrenciales comenzaron ya entrada la noche, fuera del horario laboral. Y hay otra diferencia más, claro: la Generalitat Valenciana no mandó ayer una sino tres alertas a los móviles, horas antes de que llegaran las lluvias fuertes. Y las indicaciones eran claras: no salir a la calle, no coger el coche, se cierran los colegios, todo el mundo en casa y evitando los pisos bajos. Y obviamente los ciudadanos están obedeciendo masivamente, después eso sí de construir barreras con sacos de arena en varios puntos.

Hay que alegrarse de que el presidente valenciano, Carlos Mazón, haya decidido tragarse el orgullo y activar sus mecanismos de emergencia conforme se iba conociendo la información de la Agencia Española de Meteorología, aunque sea una manera de reconocer su negligencia del 29 de octubre.

Otros dos correos tumban más afirmaciones del PP sobre lo que pasó aquel día: la Confederación del Júcar avisó del peligro entre las 16.00 y las 17.00 horas.

El otro punto crítico está en Málaga. Lo peor ya ha pasado, pero el centro de la capital se inundó ayer y se han tenido que evacuar a más de 4.000 personas que viven en zonas inundables. Esto es dentro de El Corte Inglés de Málaga.

En algunas zonas de la provincia, cerca de la Axarquía, se han desbordado ríos y arroyos que casi nunca llevan agua. ¿Qué ha hecho Juanma Moreno? Suspender su agenda e irse a Málaga a supervisar las operaciones de emergencia. Porque es su competencia y lo sabe. Eso sí, hay cosas que no cambian: el puesto de coordinador de Emergencias de la Junta de Andalucía para la provincia de Málaga lleva meses vacante.

No solo el aviso rojo está activando a los políticos para tomar medidas esta vez. Además de en la Comunitat Valenciana y Catalunya, también en Sevilla, Cádiz y Huelva, con aviso naranja, se han suspendido hoy las clases en los centros educativos de casi toda la provincia.

Con este panorama, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho: “Ante avisos de Alerta Rojas se puede NO acudir al puesto de trabajo si hay riesgo para la salud de los trabajadores y trabajadoras”. ¿Qué significa exactamente “se puede no acudir”? ¿Quién decide si hay riesgo para mi salud? Si no voy porque yo considero que es un riesgo pero mi jefe no, porque él es muy valiente y él va, ¿me pueden echar? Respuestas aquí.

El balance oficial de víctimas del 29 de octubre deja ya 216 fallecidos. Este miércoles se han encontrado los cuerpos sin vida de dos niños desaparecidos desde aquella tarde, en la que jugaban juntos en la calle sin saber lo que podía pasar.

Mientras tanto, el PP está retorciendo la tragedia para intentar boicotear el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea. Es todo un paripé, mucho ruido, y acabará probablemente con el nombramiento aprobado, pero precisamente por eso es más indigno que por pura retórica, por puro juego de desgaste, el PP hable de niños muertos y de “inmoralidad” de un nombramiento “cuando hay cuerpos sin recuperar debajo del barro”, a pesar de que sabe perfectamente que Ribera no tiene competencias directas de emergencias ni rescates.

La política, los medios y la tragedia

Estos días de tragedia en Valencia nos están haciendo recordar el accidente del Metro de Valencia. Sucedió en 2006, murieron 43 personas por la negligencia de los supervisores del transporte público valenciano. Y supuso una vergonzosa operación política para silenciar a las víctimas y al periodismo. Hoy en el podcast, contamos aquella historia y pensamos en si se parece a lo que vemos hoy.

Que no se te pase

Cosas que no sabía

No sabía que el término DANA es esencialmente español. No hay un origen por ejemplo en inglés para este acrónimo de Depresión Aislada en Niveles Altos. Obviamente hay términos en otros idiomas para definirlas, pero más genéricos. Como su antecesora, “gota fría”, son expresiones científicas y culturales específicas del clima Mediterráneo. De hecho, el acrónimo fue creado por la Agencia Española de Meteorología y es un guiño en homenaje a un importante meteorólogo español de los años 80, Francisco García Dana.

que el término DANA es esencialmente español. No hay un origen por ejemplo en inglés para este acrónimo de Depresión Aislada en Niveles Altos. Obviamente hay términos en otros idiomas para definirlas, pero más genéricos. Como su antecesora, “gota fría”, son expresiones científicas y culturales específicas del clima Mediterráneo. De hecho, el acrónimo fue creado por la Agencia Española de Meteorología y es un guiño en homenaje a un importante meteorólogo español de los años 80, Francisco García Dana. No sabía que la palabra “candidato” proviene del latín “candidatus”, que significa “persona vestida de blanco”. En la Antigua Roma, los aspirantes a cargos públicos llevaban togas blancas impecables para simbolizar su “pureza” y honestidad, mostrando a la sociedad que eran dignos de confianza. Que eran cándidos. Con los siglos, el término se adoptó en muchos idiomas para referirse a quienes postulan a un cargo o posición.

que la palabra “candidato” proviene del latín “candidatus”, que significa “persona vestida de blanco”. En la Antigua Roma, los aspirantes a cargos públicos llevaban togas blancas impecables para simbolizar su “pureza” y honestidad, mostrando a la sociedad que eran dignos de confianza. Que eran cándidos. Con los siglos, el término se adoptó en muchos idiomas para referirse a quienes postulan a un cargo o posición. No sabía que el primer reloj despertador de la historia se inventó en 1787. Era un aparato caro, tardó en popularizarse. Antes de eso, los egipcios usaban un reloj de agua, la clepsidra, para medir el tiempo para dormir. No sabía que, mucho antes de eso, un método ancestral para madrugar era beber mucha agua antes de dormir: la vejiga llena es un gran despertador. Más historias.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.