📩 BOLETÍN | “Liante”. “Cobarde”

Hola.

La alcaldesa de Marbella nos lleva a los tribunales por publicar informaciones sobre su enorme patrimonio y sobre los negocios de su familia más cercana, procesada en un caso judicial por narcotráfico. Nos pide una indemnización de 50.000 euros por dañar su honor. Aquí tienes los detalles.

No tenemos ninguna duda de la relevancia de nuestras informaciones y no cederemos a las presiones con abogados, pero tendremos que dedicar recursos y energías a un proceso judicial que de nuevo pretende amordazar al periodismo. Necesitamos tu apoyo.

Venga, vamos con lo de hoy.

La derecha tensa

- Liante

- Cobarde

El presidente de Castilla y León (PP) y su vicepresidente (Vox) se dijeron de todo en una tensa reunión celebrada el jueves pasado durante la crisis desatada por el nuevo protocolo contra el aborto impulsado por el vicepresidente Gallardo, aceptada por el PP y luego negada por el propio presidente. Un cisma que estuvo a punto de romper la coalición. Nuestra compañera Laura Cornejo cuenta cómo fue esa discusión.

Cosas de Ayuso. Hay revuelo en la Universidad Complutense de Madrid por el nombramiento de la presidenta como “alumna ilustre”. El acto de reconocimiento se ha celebrado entre protestas estudiantiles y dentro de un cerco policial. Entrevistamos a una de las alumnas reconocidas por su excelencia, que dijo en el acto: “¿De qué me sirve? No lo sé. No sé quién ha decidido que soy la mejor de la promoción, supongo que es la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso”. Aprovecho para decirte que no dejes de ver el vídeo financiado por la Comunidad de Madrid para promocionar el turismo. No tiene ni pies ni cabeza. Ni fondo ni forma. Y ha costado 36.000 euros.

La guerra del agua

Hay asuntos que a uno se le atragantan, que no acaba de controlar bien aunque se lo repitan. Para mí uno es la guerra del agua, una mezcla de debates ecológicos, agrícolas, de obra pública y de equilibrios políticos territoriales. Así que cuando leo que el Gobierno aprueba aplicar el caudal ecológico en el Tajo sin condiciones, necesito más contexto para entender qué implica. Para eso tenemos afortunadamente a un especialista, nuestro compañero Raúl Rejón, que nos lo explica en este artículo de contexto: “Si al río Tajo se le asegura en su cabecera el agua que le permita tener vida, las fincas de regadío del levante contarán con menos agua de la que se capta en ese curso para bombearse hasta la cuenca del Segura. Si estiras la manta por un lado, destapará otro”. Esa decisión, que obedece a prioridades ecológicas pero también forzadas por la sequía, y que implica una reducción del 4,6% del agua disponible para uso humano, provoca que los gobiernos de Murcia y la Comunitat Valencia (aunque su presidente sea el PSOE) se enfrenten al Ejecutivo para alinearse con los regantes, que rechazan otros recursos como el agua desalada.

Sánchez sin complejos. Lo que son las cosas, quién lo iba a decir hace unos meses cuando nos temíamos lo peor de la crisis por la guerra y la pandemia: hemos llegado al 2023 electoral con un gobierno de izquierda que quiere basar su campaña en el “éxito económico español” y a una derecha que intentará hablar de cuestiones políticas menos materiales, más identitarias. En ese camino, el Congreso ha convalidado el tercer escudo anticrisis del Gobierno con la incómoda abstención de ERC, PP y Vox.

My tailor is rich

Solemos decir que las nuevas generaciones en España ya por fin sí hablan inglés. Hay colegios bilingües, hay empresarios que no hacen el ridículo cuando viajan y hasta tenemos un presidente del Gobierno que negocia en el extranjero sin traductores. Pero, ¿es real o es un espejismo? Hoy en el podcast nos preguntamos si hablar inglés en España sigue siendo una cuestión de clase.

Que no se te pase

Tanques . Después de mucho debate y presiones, Alemania ha decidido entregar tanques Leopard al Ejército de Ucrania, lo que abre la veda a que otros países puedan también enviar sus Leopard de fabricación alemana. Mientras, Zelenski ha hecho una purga en su gobierno por corrupción.

. Después de mucho debate y presiones, Alemania ha decidido entregar tanques Leopard al Ejército de Ucrania, lo que abre la veda a que otros países puedan también enviar sus Leopard de fabricación alemana. Mientras, Zelenski ha hecho una purga en su gobierno por corrupción. 100 días . Se cumplen 100 días del gobierno de ultraderecha en Italia presidido por Georgia Meloni. La primera ministra conserva su popularidad, aunque llegan los primeros problemas: gran huelga y parón de gasolineras. Aquí un balance.

. Se cumplen 100 días del gobierno de ultraderecha en Italia presidido por Georgia Meloni. La primera ministra conserva su popularidad, aunque llegan los primeros problemas: gran huelga y parón de gasolineras. Aquí un balance. ¿Moneda común? Hay un viejo sueño sudamericano, compartido sobre todo entre Brasil y Argentina, que se ha reactivado con la vuelta de Lula al poder: ¿es posible una moneda común? Los políticos quieren, los técnicos ponen más pegas.

Hay un viejo sueño sudamericano, compartido sobre todo entre Brasil y Argentina, que se ha reactivado con la vuelta de Lula al poder: ¿es posible una moneda común? Los políticos quieren, los técnicos ponen más pegas. Sorprendido . Está mi compañero Antonio Vélez rascando en lo que hay tras la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que es muy conocida por sus recomendaciones de mercado, sus consejos y sus rankings. Resulta que pertenece a una matriz con sede en Luxemburgo que amasa una fortuna inmobiliaria cultivada con herramientas fiscales muy discutibles. Aquí más.

. Está mi compañero Antonio Vélez rascando en lo que hay tras la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que es muy conocida por sus recomendaciones de mercado, sus consejos y sus rankings. Resulta que pertenece a una matriz con sede en Luxemburgo que amasa una fortuna inmobiliaria cultivada con herramientas fiscales muy discutibles. Aquí más. Google está nervioso. La aparición de ChatGPT, la inteligencia artificial que es capaz de responder elaboradamente a preguntas bastante complejas, está causando revuelo en el imperio de Google, que por primera ver desde su fundación se ve amenazado el monopolio de la consulta online.

En el capítulo de hoy

Caso Arny . Es una de las mayores infamias de nuestra sociedad y uno de esos pozos negros de la televisión sin escrúpulos de los 90. HBO ha estrenado un documental sobre el Caso Arny, el truculento caso que acusó falsamente a famosos como Jesús Vázquez de prostitución infantil en un bar de Sevilla. Son tres capítulos donde se detalla el proceso judicial y la corrupción periodística de alto nivel.

. Es una de las mayores infamias de nuestra sociedad y uno de esos pozos negros de la televisión sin escrúpulos de los 90. HBO ha estrenado un documental sobre el Caso Arny, el truculento caso que acusó falsamente a famosos como Jesús Vázquez de prostitución infantil en un bar de Sevilla. Son tres capítulos donde se detalla el proceso judicial y la corrupción periodística de alto nivel. Cristo y Rey . Todo el mundo habla (yo no la he visto) de la nueva serie que promete destapar todos los secretos no tan secretos de la relación entre Juan Carlos I y Bárbara Rey. A mí, que ella esté promocionando la serie, es decir, que esté contenta con el resultado, me produce cierto reparo. En Cinemanía dicen que promete. En Vertele que puede quedarse a medio gas.

. Todo el mundo habla (yo no la he visto) de la nueva serie que promete destapar todos los secretos no tan secretos de la relación entre Juan Carlos I y Bárbara Rey. A mí, que ella esté promocionando la serie, es decir, que esté contenta con el resultado, me produce cierto reparo. En Cinemanía dicen que promete. En Vertele que puede quedarse a medio gas. Breaking bad. Se cumplen 15 años del estreno de Breaking Bad, una joya visual que para muchos es la mejor serie que han visto. Es un viaje sobre la corrupción personal, sobre cómo nos engañamos para aliviar la culpa de los malos comportamientos. Todo envuelto en acción, desierto y testosterona. A mí me inspiró hasta análisis políticos. Su legado tiene forma de otras series excelentes

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.