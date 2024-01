📩 BOLETÍN | Política de plástico

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Política de plástico

Galicia, Asturias y Cantabria han declarado el nivel dos de emergencia por la llegada de millones de bolitas de plástico a sus costas tras la caída al mar de 26 toneladas de carga del buque que las trasladaba. A Euskadi también están llegando. Menciono a Galicia la primera porque es la comunidad más afectada, no porque haya sido la primera en reaccionar. De hecho, lo de la Xunta es una rectificación porque lleva un mes arrastrando los pies con el asunto y solo cuando Asturias ha activado el protocolo para recibir ayudas del Estado, Galicia ha acabado haciéndolo. ¿Por qué? No quieren admitir que el problema existe porque nadie quiere problemas a un mes de las elecciones. De hecho elevan el nivel de emergencia unas horas después de haber negado la peligrosidad de los microplásticos basándose en un informe al que hemos tenido acceso. Tiene una página y está firmado por una persona. Anoche ya apareció otro segundo informe más profesional que, convenientemente, sí que alertaba de la toxicidad de los microplásticos. La política puede ser más maleable que el plástico. Aquí tienes una cronología de todo lo que ha sucedido desde el incidente del 8 de diciembre frente a la costa de Portugal.

Hoy en el podcast, desgranamos las claves de la crisis: de dónde salen esas bolas llamadas pellets, qué dice la ciencia sobre los daños que provoca, qué precedentes hay de vertidos como este, por qué si son contaminantes se transportan en sacos de fibra que se rajan al caer al mar.

Ni una

Puigdemont, el futuro amnistiado, no piensa perdonarle ni una a Pedro Sánchez. Tiene pinta de querer someterle a una negociación in extremis cada vez que el Gobierno necesite los votos a favor de Junts. Hoy veremos hasta dónde llega la exigencia, hasta dónde el postureo de exigencia, hasta dónde la indiferencia por las consecuencias de votar en contra de las medidas económicas y ayudas incluidas en los decretos que PSOE y Sumar presentan ante el Congreso. Son 5.000 millones de dotación para pensionistas, familias pobres o funcionarios que pueden quedar en nada porque Puigdemont quiere demostrar que no se ha plegado “a Madrid”. No es una situación muy sostenible y acabamos de empezar.

En otro lugar de la galaxia, Feijóo no está contento. Reconfiguró la dirección del PP antes de Navidades y unas semanas después ya ha tenido que salir a decir que su nuevo portavoz no se explica bien. Miguel Tellado soltó el lunes que el PP iba a proponer en el Congreso la ilegalización de los partidos políticos que promuevan los referéndums de independencia. Parece bastante claro. Como Vox.

Que no se te pase

Attal en tiempos revueltos . Al presidente francés, Emmanuel Macron, le ha dimitido la primera ministra de su Gobierno tras la aprobación de una ley de inmigración con la ultraderecha. Su sustituto será Gabriel Attal, de 34 años, el más joven de la historia. Aquí un perfil .

. Al presidente francés, Emmanuel Macron, le ha dimitido la primera ministra de su Gobierno tras la aprobación de una ley de inmigración con la ultraderecha. Su sustituto será Gabriel Attal, de 34 años, el más joven de la historia. . Cuando nos pasa a nosotros . Reino Unido prohibió la entrada hace unos días a una española que vive con su familia y trabaja en el país desde hace años. Vino a España por Navidad y a la vuelta le hicieron un ‘rechazo en frontera’ por problemas de papeles derivados del Brexit. Un riesgo parecido corren otros 5.700 españoles .

. Reino Unido que vive con su familia y trabaja en el país desde hace años. Vino a España por Navidad y a la vuelta le hicieron un ‘rechazo en frontera’ por problemas de papeles derivados del Brexit. . Se cierra el Grifols. Una multinacional española cotizada en Bolsa, la farmacéutica catalana Grifols, ha entrado en crisis total después de que una empresa de análisis e inversión la haya acusado de manipular sus cuentas. No es la primera vez que pasa. Detalles aquí.

En el capítulo de hoy

Qué podemos hacer con Mickey . Desde el 1 de enero de este 2024, Micky Mouse ya no está sujeto a copyright y cualquiera puede usar al personaje, al menos a la primera versión del dibujo, de 1928. Los tiburones de la industria han reaccionado rápido. ¿Para hacer un homenaje disruptivo al ratón más famoso de nuestra infancia? No. Para hacer una película de terror, la Trampa del Ratón, con pinta de ser regulera.

. Desde el 1 de enero de este 2024, Micky Mouse ya no está sujeto a copyright y cualquiera puede usar al personaje, al menos a la primera versión del dibujo, de 1928. Los tiburones de la industria han reaccionado rápido. ¿Para hacer un homenaje disruptivo al ratón más famoso de nuestra infancia? No. Para hacer una película de terror, la Trampa del Ratón, con pinta de ser regulera. Bayona te lo explica . A poco que te guste el cine, esto te va a encantar. El director Juan Antonio Bayona se ha sentado delante de una pantalla a explicarlos cuatro de las secuencias más importantes de su última película, La sociedad de la nieve. Cómo se hicieron, qué se buscaba con cada plano. Un lujo. La película, por cierto, sobrecogedora.

. A poco que te guste el cine, esto te va a encantar. El director Juan Antonio Bayona se ha sentado delante de una pantalla a explicarlos cuatro de las secuencias más importantes de su última película, La sociedad de la nieve. Cómo se hicieron, qué se buscaba con cada plano. Un lujo. La película, por cierto, sobrecogedora. Tolkien y Beauvoir. No esperaba que se pudieran escribir en un mismo párrafo los nombres de J.R.R. Tolkien y Simone de Beauvoir. Y sin embargo este vídeo nos regala el momento en el que en una entrevista de 1968, hablando de los conceptos que inspiraron su obra, el autor de El Señor de los Anillos se saca de la chaqueta un papel en el que lleva escrita una cita de la escritora y referente feminista sobre “la inevitabilidad de la muerte”.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.