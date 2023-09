📩 BOLETÍN | Qué largo se hace septiembre

Hola, hola.

Agarra un café y vamos al lío.

Qué largo se hace septiembre

Pedro Sánchez está convencido de que conseguirá la investidura mientras el PP encara una nueva semana de agonía en este largo septiembre para Feijóo en el que la iniciativa política ya no la lleva él sino que son Aznar, Ayuso y su corriente quienes tutelan el rumbo del partido. Hoy toca nueva entrega de la encuesta de elDiario.es. Si se celebraran elecciones, el PP rascaría algo más en su ventaja sobre el PSOE pero Sumar adelantaría a Vox.

El fin de semana deja en el camino otro elemento de incertidumbre política. Podemos ha anunciado sus propios requisitos para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez si finalmente el resto de negociaciones llegan a buen puerto. Hay algunas condiciones programáticas pero hay una con nombre y apellido: Irene Montero. Podemos le dice a Pedro Sánchez y a Sumar que si Montero no repite como ministra de Igualdad, sus cinco diputados no activarán la investidura y por tanto un nuevo gobierno de coalición.

Las esclavas del Opus Dei

Hoy en el podcast metemos la nariz en el Opus Dei. Nos asomamos, gracias a la investigación de la periodista Paula Bistagnino, a las escandalosas condiciones de vida de las numerarias auxiliares, mujeres que en muchos países eran captadas muy jóvenes para enseñarles a ser criadas de los jefes de la organización religiosa. Hablamos con una. No tiene desperdicio.

Adiós, adiós

Ayer se murió Pepe Domingo Castaño. Si por lo que sea no sabes muy bien quién es, en realidad no sé cómo explicarte que un hombre que se dedicaba a hacer publicidad, canturreando marcas de puros o relojes durante las retransmisiones de fútbol, nos haya provocado una llorera inesperada este domingo a tanta gente diferente. De Mariano Rajoy a Gabriel Rufián, por ponerte un ejemplo fácil. En mi caso, supongo que por la suma del poder de la radio y de la vigencia sentimental que tienen las pasiones que se viven en la juventud (por el fútbol, por un cantante, por un lugar, lo que sea), aunque luego ya no sean tan importantes en tu vida. Hace 20 años yo tenía 20 años y me colaba en todos los estudios de radio que podía. Hoy me doy cuenta de que cuando le hice esta foto (¡Pepe, un purito!) él ya tenía 60 años. Y de aquel día, lo que mejor recuerdo es su energía.

Que no se te pase

Privatizadas y ahora en manos de otros estados . Hace unos días, con la entrada de Arabia Saudí en Telefónica, comentábamos la paradoja de que algunas empresas públicas españolas que se han ido privatizando ahora están en manos de fondos públicos pero de otros países. Aquí tienes un reportaje detallado .

. Hace unos días, con la entrada de Arabia Saudí en Telefónica, comentábamos la paradoja de que algunas empresas públicas españolas que se han ido privatizando ahora están en manos de fondos públicos pero de otros países. Aquí tienes . En 'El Rincón de Pensar' , Neus Tomàs charla con Rob Riemen , fundador y presidente del Nexus Instituut en Ámsterdam: “La gran estupidez de la izquierda ha sido aceptar el neoliberalismo”.

, Neus Tomàs , fundador y presidente del Nexus Instituut en Ámsterdam: “La gran estupidez de la izquierda ha sido aceptar el neoliberalismo”. ¿Tú cuántas horas trabajas? Compárate con los datos de esta radiografía del empleo en España, que se ve que hay diferencias bastante marcadas entre autónomos y asalariados, entre sexos y entre sectores.

Cosas que no sabía

No sabía que existe una especie de araña, descubierta en 2021, que recibió su nombre científico en homenaje al autor del cuento infantil que más veces he contado en mi vida. La Uroballus cariei imita a un tipo de oruga tóxica para ahuyentar depredadores y toma su nombre de Eric Carle, ilustrador del gran éxito ‘La oruga glotona', editado por primera vez en 1969.

que existe una especie de araña, descubierta en 2021, que recibió su nombre científico en homenaje al autor del cuento infantil que más veces he contado en mi vida. La Uroballus cariei imita a un tipo de oruga tóxica para ahuyentar depredadores y toma su nombre de Eric Carle, ilustrador del gran éxito ‘La oruga glotona', editado por primera vez en 1969. No sabía que a los objetos voladores no identificados ya no se les llama Ovnis sino que hay un término nuevo: Fani. También es un acrónimo: Fenómeno aéreo no identificado, que viene del inglés UAP (Unidentified Aerial Phenomenon). Se ve que los investigadores de la NASA se quieren desmarcar de la cultura un poco conspiranoica que gira alrededor de la palabra Ovni, un término introducido en 1974.

que a los objetos voladores no identificados ya no se les llama Ovnis sino que hay un término nuevo: Fani. También es un acrónimo: Fenómeno aéreo no identificado, que viene del inglés UAP (Unidentified Aerial Phenomenon). Se ve que los investigadores de la NASA se quieren desmarcar de la cultura un poco conspiranoica que gira alrededor de la palabra Ovni, un término introducido en 1974. No sabía nada de lo que cuenta esta biografía sobre Elon Musk. Se explica que parte del odio a la izquierda del nuevo propietario de Twitter nace de una historia personal: su mala relación con su hija. Porque Jena Musk, a la que Elon sigue llamando Xavier (le puso Xavier por los X-Men), no solo es una mujer trans sino también anticapitalista. “Te odio a ti y todo lo que representas”, dijo a su padre. De todo eso, Musk le echa la culpa al adoctrinamiento progresista contra el que pretende luchar desde Twitter.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.