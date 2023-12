📩 BOLETÍN | Urgente

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Urgente

La Comisión Europea ya no sabe cómo decirlo: España tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años bloqueado por magistrados conservadores afines al PP y que deberían haberse ido en 2018. El PP dice que hasta que no se haga una reforma legal para instaurar el nuevo sistema de elección de jueces que ellos han diseñado, no activan la renovación. Bruselas dice que es justo al revés: cumpla usted con la ley, active la renovación. Y ya luego se ponen a negociar la reforma que sea.

El comisario que ha transmitido ese mensaje de “urgencia” es el responsable de Justicia, Didier Reynders, que no es precisamente de izquierdas y que de hecho fue tomado como faro moral y jurídico por la derecha cuando ha expresado dudas sobre la ley de amnistía. No hay que ser adivino para saber que el PP esta vez no hará ni caso y que, como explica Javier Pérez Royo aquí, seguiremos atascados en un peligroso callejón sin salida.

Verificador. El diálogo con verificadores para hacer seguimiento del acuerdo de investidura del independentismo con el PSOE y está en marcha. Y digo ‘verificadores’ en plural porque como Junts y ERC están cada vez más lejos, finalmente habrá un mediador diferente para cada uno y cinco mesas de negociación. Todo muy fácil. Aquí las claves.

Y ahora, al sur

Israel pidió a los gazatíes del norte que se fueran al sur de la Franja. Y ahora, sin dejarles salir del sur, empiezan a desmantelarlo también. El Ejército ha expandido sus operaciones terrestres a toda Gaza.

Ante toda esa atrocidad, las palabras no parecen suficientes. Pero sí es verdad que hay declaraciones que se agradecen, porque el clima general es como de clandestinidad: ser líder internacional y criticar a Israel parece casi como una osadía, un gesto heroico, una rebelión contra el orden establecido. Es realmente inquietante que a Borrell se le levanten parte de los asistentes a un acto de una ONG de derechos humanos simplemente por decir que lo de Gaza es “una matanza”. También ha dicho el alto representante de la UE que no es justo que cualquier crítica a Israel sea condenada como antisemitismo, que es básicamente lo que lleva pasando 30 años.

Detenidos por error

Hoy en el podcast, un capítulo que hemos ido cociendo durante meses. Cuenta la historia de tres personas que fueron detenidas por error. Acusadas de delitos que no cometieron, incluso encarceladas sin ninguna prueba, a veces por una negligencia policial o por una falsa acusación. Pero en estas tres historias hay otro factor en común.

Que no se te pase

Boicot . La Unión Europea aprobó 500 millones en ayudas para la instalación de paneles solares y otros sistemas de autoconsumo eléctrico. Doce comunidades gobernadas por el PP están bloqueando las ayudas. No te están llegando. Te lo explicamos aquí .

. La Unión Europea aprobó 500 millones en ayudas para la instalación de paneles solares y otros sistemas de autoconsumo eléctrico. Doce comunidades gobernadas por el PP están bloqueando las ayudas. No te están llegando. . Metaespionaje . Dos agentes del CNI han sido detenidos , acusados de revelar información confidencial a Estados Unidos. No sabemos mucho más. La ministra de Defensa ha confirmado que el CNI es el denunciante de la supuesta filtración.

. Dos agentes del CNI , acusados de revelar información confidencial a Estados Unidos. No sabemos mucho más. La ministra de Defensa ha confirmado que el CNI es el denunciante de la supuesta filtración. ‘Caso Nolotil' : ¿te acuerdas de que te contamos que el Nolotil era potencialmente peligroso específicamente para los turistas británicos en España? Nos quedaron tantas dudas que hemos intentado averiguar más sobre la relación entre la genética en una zona concreta del mundo y los efectos adversos de la medicación.

: ¿te acuerdas de que te contamos que el Nolotil era potencialmente peligroso específicamente para los turistas británicos en España? Nos quedaron tantas dudas que sobre la relación entre la genética en una zona concreta del mundo y los efectos adversos de la medicación. Borja Prado dimite. Ha dejado su cargo como presidente de Mediaset España tras perder su poder y oponerse a la nueva línea editorial.

Cosas que no sabía

No sabía que las dimensiones de las tarjetas de crédito, del DNI y de otros documentos que llevamos en la cartera respetan la proporción áurea, o sea: el número de oro, 1,618, que está presente en muchas obras de arte. Las tarjetas de crédito tienen una proporción de 16:10, no muy lejos de los 16:9 que se han convertido en estándar en los televisores.

que las dimensiones de las tarjetas de crédito, del DNI y de otros documentos que llevamos en la cartera respetan la proporción áurea, o sea: el número de oro, 1,618, que está presente en muchas obras de arte. Las tarjetas de crédito tienen una proporción de 16:10, no muy lejos de los 16:9 que se han convertido en estándar en los televisores. No conocía un detalle muy vergonzoso de la biografía de Henry Kissinger, aparte de lo de bombardear a gente y tal, que es muy menor pero también muestra de su personalidad. En 1977, en una visita a las playas de Acapulco con su mujer, vio señales de la presencia de tiburones en la zona y pidió a los guardaespaldas que se metieran en el agua con su esposa para que pudiera bañarse tranquila.

un detalle muy vergonzoso de la biografía de Henry Kissinger, aparte de lo de bombardear a gente y tal, que es muy menor pero también muestra de su personalidad. En 1977, en una visita a las playas de Acapulco con su mujer, vio señales de la presencia de tiburones en la zona y pidió a los guardaespaldas que se metieran en el agua con su esposa para que pudiera bañarse tranquila. No sabía que el primer correo electrónico calificado como spam se envió en 1994. Y el contenido era en realidad el mismo con el que la humanidad lleva siendo spameada desde los orígenes de la civilización: un mensaje religioso. “Global Alert for All: Jesus is Coming Soon”, es decir, “Alerta global para todos: Jesús llega pronto”, decía una cadena de Usenet, una de las primeras herramientas para el intercambio de mensajes.

