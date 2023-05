📩 BOLETÍN | Al sobre

Hola.

Al sobre

Terminamos la semana preelectoral como la empezamos, sobresaltados por operaciones policiales contra el fraude electoral en el voto por correo. Empezamos con el intento de Melilla, el único caso que parece masivo y vinculado con la cúpula de un partido (Coalición por Melilla), pero es que ya tenemos también: Mojácar, con siete detenidos, dos del PSOE local; Las Hurdes, donde un vídeo muestra a un candidato del PP llevándose un sobre de un chaval en su casa; Albudeite, donde la candidata del PSOE y 12 personas más han sido detenidas; Carboneras, con el PP denunciado por irregularidades; y también sospechas en La Gomera, Mazarrón, Zamora, Valverde del Camino… En este artículo lo tienes todo resumido.

El esquema en casi todas partes parece sencillo: políticos locales ofreciendo empleo, ayudas o directamente 100 o 200 euros por solicitar el voto por correo y meter la papeleta que les dijeran o dejar que alguien coja el sobre y “se encargue de todo”. A ver si cuando pase el domingo somos capaces de analizar bien por qué este año afloran más casos y si hay algo en la ley electoral que se pueda tocar para prevenir los siguientes.

A pesar de que todo esto ha salpicado a algunos de sus candidatos, remotos y desconocidos como los del PSOE, el PP señala a… Pedro Sánchez. Pero a lo grande, además: habla de “una trama generalizada” que “implica al PSOE, que implica a sus socios y que implica personalmente a Pedro Sánchez”. Pues nada, luego se llenarán la boca con la responsabilidad de Estado.

VIPvienda pública En qué cabeza cabe que para acceder a una vivienda pública, que no abunda precisamente, haya que por delante en efectivo 200.000 euros de entrada. Y a partir de ahí, la hipoteca. Pues está sucediendo en Las Rozas, pueblo de rentas altas gobernado con el PP. Por si te lo preguntas, hay normas en los precios máximos de las viviendas protegidas y estas, incluso siendo chalés, no deberían superar los 363.000 euros. Sin embargo, la empresa que comercializa las casas ha fijado el precio con esa entrada inviable para una familia sin muchos recursos en 566.200 euros más IVA.

Más campaña:

Yolanda Díaz pide el voto en Valencia para Compromís en las municipales y Podemos en las autonómicas. Entrevistamos a Rita Maestre.

pide el voto en Valencia para Compromís en las municipales y Podemos en las autonómicas. Entrevistamos a Rita Maestre. Cs. Vuelven las marchas fúnebres por Ciudadanos: tiene pinta de que perderá casi todo lo que le quedaba este 28M.

Los nadie

Isabel Díaz Ayuso es la política de los nadie. Pero no tanto de los nadie “que valen menos que la bala que los mata”, como escribía Eduardo Galeano para referirse a los pobres y a los excluidos, sino de los nadie que en realidad sí son personas visibles para todo el mundo pero con los que ella hace como que no existen. Por ejemplo, Ayuso dijo hace unos meses que no conoce en Madrid “a nadie que no esté orgulloso de su Sanidad”. Mientras decía esto, ahora sabemos que estaba dinamitando la sanidad pública duplicando el gasto en conciertos y contratos con la sanidad privada a pesar de que acumula un aluvión de demandas por no proteger la salud laboral de sus médicos. También dijo hace años que “nadie” se muere por culpa de la contaminación y tuvo que salir el CSIC a desmentirla: 30.000 muertes al año tienen relación con la calidad del aire. Con eso en la mente, no es tan extraña la noticia con la que esta mañana abrimos elDiario.es: Madrid lidera la oposición a las medidas anticontaminación en Europa. Ayuso ha encontrado un paradójico aliado en su resistencia negacionista: el gobierno de ERC en la Generalitat de Catalunya.

Doñana. Vamos acumulando hitos en la imagen de España como país responsable ambientalmente: la Unesco advierte que la ley del PP para legalizar regadíos “pone en peligro” su reconocimiento como Patrimonio la Humanidad.

Trabaja, paga y calla

Hoy en el podcast, para cerrar la campaña electoral, sí que hablamos de los nadies de Galeano, los hijos de nadie, los dueños de nada, los ninguneados, los que no son aunque sean. Hablamos de nuestros vecinos que no tienen derecho a participar en el 28M. Trabajan, pagan su IRPF por lo que ganan, pagan su IVA por lo que consumen, cuidan de nuestros mayores, comparten con nosotros empresa, colegio y problemas. Muchos han nacido en España. Pero no pueden votar.

