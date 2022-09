Hola.

Es 1 de septiembre y ya estamos aquí, con esa mezcla de pereza extrema por volver a trabajar pero también con muchas ganas de seguir disfrutando de este boletín, del podcast y de la aventura permanente que es hacer periodismo en elDiario.es.

He desconectado mucho, la verdad. Ya me perdonarás si estos primeros días se me nota que ando perdido entre las noticias.

Espero que tu agosto haya sido estupendo. Septiembre lo será, aunque hoy parezca imposible.

Venga. Agarra un café y vamos al lío.

Por dónde va el día

Rusia sigue ahí

Pasó agosto y la actualidad sigue teniendo acento ruso. Ya no hablamos tanto de bombas, pero sí de una guerra económica entre Putin y Europa donde el arma es el precio de la energía. Rusia ha suspendido el suministro de gas a Alemania; no es la primera vez que pasa en los últimos meses y la explicaciones de Moscú siempre son las mismas: será solo unos días, es un fallo técnico, nada que ver con la guerra. Ya. Pero asusta.

Mientras tanto, la Unión Europea presiona endureciendo la concesión de visados a ciudadanos rusos y tumbando un principio liberal que parecía sagrado: ahora sí ve posible (y necesario) intervenir el mercado para que los precios no dependan de lo caro que esté el gas ruso. Es decir, algo parecido a lo que España y Portugal llevan aplicando desde antes del verano, con acusaciones de socialcomunismo desde la derecha, que en esta batalla ha elegido estar del lado del beneficio de las empresas energéticas, vaya usted a saber por qué. El PP, que no apoyó el tope al precio del gas en el Congreso, está viendo a ver cómo recula. La inflación aprieta en toda Europa y si tienes hipoteca variable, malas noticias.

El baile de la derecha

Apúntate una fecha que ya la tenemos cerca: 25 de septiembre. Elecciones en Italia tras el colapso del gobierno de Mario Draghi. En esos comicios, la derecha de toda la vida y la nueva extrema derecha van juntas, apadrinadas por Silvio Berlusconi. Una mezcla explosiva que ha recibido el visto bueno del Partido Popular Europeo. Y eso, que parece un gesto menor, es en realidad un cambio de criterio que puede facilitar el camino del acercamiento entre Feijóo y Vox.

Pensiones. Mientras, el Gobierno afronta la última fase de la reforma de las pensiones. Quedan dos puntos pendientes: el periodo de años para calcular la pensión y lo que cotizan los sueldos más altos. Tienen que estar cerrados este año. Hay que negociar con sindicatos y empresarios, pero además dentro del Ejecutivo: PSOE y Unidas Podemos tienen sus diferencias.

Que no se te pase

Cuarta dosis . Entrevistamos hoy a Carolina Darias , ministra de Sanidad. Le hemos preguntado por qué parece haber un exceso de muertes muy notable durante el verano, si es por el calor o por consecuencias derivadas de la pandemia que no se están sabiendo analizar.

. , ministra de Sanidad. Le hemos preguntado por qué parece haber un exceso de muertes muy notable durante el verano, si es por el calor o por consecuencias derivadas de la pandemia que no se están sabiendo analizar. ¿Usas transporte público? Pues a partir de hoy entran en vigor los descuentos del Gobierno. Aquí una guía para ver cómo funciona el asunto en cada comunidad.

Pues a partir de hoy entran en vigor los descuentos del Gobierno. para ver cómo funciona el asunto en cada comunidad. Hilillos. Se ha roto el casco de un buque petrolero frente a las costas del Estrecho de Gibraltar. Por ahora lo que sabemos es que hay fuga, en principio de aceite lubricante. El barco se ha rodeado de una barrera por si acaso hubiera un derrame más grave de petróleo. Aquí actualizamos la noticia.

Cosas que no sabía

No sabía que el origen del origen del origen de la historia de Bella y la Bestia está en un hombre nacido en Canarias. Se cuenta en este sorprendente hilo de Twitter. Aquel hombre se llamó Pedro González, nació en Tenerife, en 1537, cubierto totalmente de pelo y su condición de “bicho raro” le llevó a ser internacionalmente conocido en las cortes reales europeas, que ‘coleccionaban’ personas como si fueran objetos. Un rey francés quiso darle otro estatus, le concedió título nobiliario, le concertaron matrimonio con una bella dama y tuvieron hijos que heredaron su condición. El eco de su vida llegó hasta el siglo XVIII e inspiró a una escritora francesa la primera versión de lo que hoy conocemos como un cuento Disney.

que el origen del origen del origen de la historia de Bella y la Bestia está en un hombre nacido en Canarias. Se cuenta en este sorprendente hilo de Twitter. Aquel hombre se llamó Pedro González, nació en Tenerife, en 1537, cubierto totalmente de pelo y su condición de “bicho raro” le llevó a ser internacionalmente conocido en las cortes reales europeas, que ‘coleccionaban’ personas como si fueran objetos. Un rey francés quiso darle otro estatus, le concedió título nobiliario, le concertaron matrimonio con una bella dama y tuvieron hijos que heredaron su condición. El eco de su vida llegó hasta el siglo XVIII e inspiró a una escritora francesa la primera versión de lo que hoy conocemos como un cuento Disney. No conocía que existía la hipertricosis, la enfermedad que precisamente sufría Pedro González, el canario convertido en Bestia para la historia. Le llamaban también la ‘enfermedad del hombre lobo’. Se ha documentado en muy pocas personas a lo largo de la historia. Lo que cubre el cuerpo de los afectados por este tipo de hipertricosis es el lanugo, es decir, esa pelusilla con la que nacen los recién nacidos y que luego se cae. Pues a ellos no se le cae. Crece.

Vamos a dejarlo aquí, que es el primer día y no nos vayamos a atragantar. Mañana más.

¡Gracias por estar ahí de nuevo!

Un abrazo,

Juanlu.