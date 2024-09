El INE y la farsa del PP sobre las instituciones

¡Buenos días!

¿Cómo estás? ¿Qué tal has llevado las vacaciones de verano? Espero que bien y con ganas de afrontar un nuevo curso que se avecina con algunas curvas, especialmente en el ámbito político. Empezamos septiembre con la retahíla habitual de la derecha en defensa de la “independencia” de las instituciones, el oxímoron habitual de un Partido Popular que ha mantenido bloqueado el Consejo General del Poder Judicial durante más de cinco años porque le beneficiaba con sus 'asuntillos'.

La realidad es que el PP siempre trata de sacar partido político de unas instituciones públicas de las que defiende su independencia hasta que dejan de estar controladas por sus allegados o dejan de defender sus postulados. Así ocurre con el Instituto Nacional de Estadística (INE), que pasa de ser un organismo independiente y ejemplar a una marioneta de los socialistas, según les convenga a los políticos conservadores.

Este miércoles, el INE ha vuelto a admitir sus errores a la hora de medir el crecimiento económico de España en los últimos años con una revisión histórica de los datos. Entre 2021 y 2023, en esta revisión ha sumado cerca de 77.000 millones al PIB (Producto Interior Bruto) nominal o a precios corrientes respecto a sus últimos cálculos. Así, en 2023, el avance del PIB real (que tiene en cuenta la inflación y es la referencia más común) fue del 2,7% frente al 2,5% estimado anteriormente. Pero hay más: “El crecimiento en volumen del PIB en 2022 se revisa cuatro décimas al alza, hasta el 6,2%. Y la variación correspondiente al año 2021 se revisa tres décimas al alza, hasta el 6,7%”, detalla el INE. Aquí tienes más detalles.







Y decimos revisión histórica porque se trata de los datos de la evolución de la economía durante la pandemia de Covid y los años posteriores. El PP ha utilizado políticamente los datos del INE cuando le han venido bien, acusando al Gobierno de ser el único país de la UE que en 2022 no había recuperado los niveles de crecimiento económico anteriores a la pandemia.

Este miércoles el diputado del PP Jaime de Olano en el Congreso ha criticado a la institución, que antes veneraban, porque el INE es “aquel organismo al que cambiaron ustedes al presidente porque no les gustaba las cifras que ofrecía”. Curiosamente, la presidenta del INE es Elena Manzanera, que anteriormente ocupaba el cargo de directora del Instituto de Estadística y Cartografía en la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno, es decir, era un cargo de confianza dentro de una administración autonómica que gobierna... el Partido Popular. Un vez más, no ha sido el mejor día de Olano ni del PP. Hasta este miércoles, los populares no habían interpelado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con preguntas en la Cámara Baja. Primera vez que lo hacen y tremendo zasca.

A elDiario.es y, especialmente, a nuestro director, Ignacio Escolar, le ha preocupado cómo el INE ofrecía la información del PIB porque la información de los organismos públicos tiene una repercusión directa en la definición de la política económica. Los expertos Francisco de Melis y Miguel Artola han escrito varios artículos en este periódico denunciando que eran imposible los datos de crecimiento que ofrecían el organismo estadístico público teniendo en cuenta el consumo, los datos de renta, de la actividad del sector servicios o de recaudación de la Agencia Tributaria.

A las instituciones públicas como el INE hay que cuidarlas. Primero hay que dotarlas de medios y personal para que funcionen adecuadamente y no pueden ser vapuleadas por el interés político según le convenga al partido de turno. Una buena información económica es vital para el desarrollo de políticas que beneficien a todos los ciudadanos.

El Gráfico







Por fin, aunque sea poco a poco, el Banco Central Europeo (BCE) comienza a dejar de apretar con tanta fuerza a familias y a empresas. Ya era hora: la inflación en España está en el 2,3% en España mientras que en la eurozona se colocó en el 2,2% en agosto. El BCE cumplió con el guion y recortó los tipos de interés 0,25 puntos en la segunda bajada de un cuarto de punto en este ciclo de austeridad monetaria. Hubo más cambios en su última decisión: la referencia ya no es el tipo de interés de las operaciones principales de financiación entre los bancos sino el tipo de interés de la facilidad de depósito. Es una decisión de carácter técnico que sigue beneficiando a los bancos. Aquí te lo explicamos.

El Dato

0,06%

son los hogares ocupados ilegalmente en España. Este porcentaje viene de los 16.765 hechos conocidos de allanamiento y usurpación de inmuebles, sobre un parque de 20,9 millones de viviendas. “¿Creen que si de verdad existiera un riesgo real de ocupación existirían aseguradoras que nos están ofreciendo un precio de cobertura por 12 o 24 euros? ¿Dónde está el negocio?”, señaló la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ante una pregunta de la formación de ultraderecha Vox en el Congreso. El caso del cantante Manu Tenorio ha vuelto a abrir el debate sobre ocupación, que mezcla conceptos y genera una alarma social que no sostienen los datos. En este enlace tiene más datos sobre las campañas de desinformación sobre los 'okupas'.

Si estas preocupado por el tema de la vivienda te recomiendo además que leas esta entrevista que hemos hecho al economista Karl Fitzgerald. Este experto en el negocio inmobiliario ha analizado el impacto de Airbnb en los precios del alquiler de ciudades como Sídney, Berlín o Barcelona y propone alternativas para que estos inmuebles aporten ingresos a las administraciones que se destinen a crear más alquileres sociales. A lo mejor es lo que se pretende, desviar la atención sobre la 'okupación' cuando el problema real de la vivienda está en el alquiler turístico.

Entrepreneur

Juan Adán II de Liechtenstein, una de las mayores fortunas del mundo, príncipe soberano y jefe de Estado de ese microestado, tiene un ojo puesto en España. Con un patrimonio de unos 9.600 millones de dólares (unos 8.600 millones de euros), nuestro 'entrepreneur' de la semana tiene inversiones muy variadas en nuestro país: desde plantaciones de aguacates en Huelva y Alicante o una empresa de biotecnología agrícola y otra de energías renovables a millones en ladrillo de la mano de Stoneshield, el fondo fundado por Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola. Para tener un Gobierno 'socialcomunista', como dicen algunos, no paran de llegar inversores millonarios. Aquí tienes más información de las inversiones en España del jefe de un miniestado, que está entre las 300 mayores fortunas del planeta.

Cada vez que habla sube el pan

Todos los miembros de la UE y la Comisión tenemos que reconsiderar nuestra posición. No necesitamos otra guerra comercial. Tenemos que buscar un acuerdo entre la Comisión Europea y China en el marco de la OMC Pedro Sánchez — Presidente del Gobierno

El cambio de opinión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, (unos más, no es tan raro) sobre la imposición de aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China ha molestado en Bruselas. España se había mostrado a favor de las tasas aduaneras a la importación de coches chinos pero la visita de Sánchez a China lo cambio todo. En la UE había mucha preocupación porque las ventas de coches eléctricos chinos se han disparado en Europa tras la pandemia. En 2020, la cuota de mercado en la UE de los modelos enchufables fabricados en el gigante asiático no llegaba al 3% y, al cierre del pasado año, superaba el 21%. Los fabricantes europeos se quejan de que estos modelos están subsidiados por el Estado chino pero la realidad es que hay pocas industrias como la europea del automóvil que reciban tantas subvenciones. El giro radical de la posición de Sánchez obedece a la amenaza de Pekín a las exportaciones de cerdo y, sobre todo, a que España se juega convertirse en uno de los países donde marcas chinas como MG o Polestar ubiquen sus fábricas.

Bien Público

La inmigración no es un problema es la solución. A pesar de la campaña racista que puso en marcha la ultraderecha -que el PP ha seguido de una manera bastante irresponsable (la inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles, desbancando al paro, según el último barómetro del CIS)-, los datos y la realidad económica apuntan que los inmigrantes son muy necesarios para la economía española. El pasado abril, el Congreso apoyó una iniciativa popular para regularizar a cientos de miles de migrantes, se estima que medio millón viven y trabajan en España. Solo Vox votó en contra. El Banco de España, el informe Draghi para mejorar la competitividad de la Unión Europea, el servicio de estudio de Funcas, el Real Instituto Elcano, la CEOE o el Gobierno son algunos de los organismo e instituciones que coinciden en la necesidad de regularizar a los inmigrantes para consolidar la buena marcha de la economía y sostener el Estado del Bienestar. La regularización de inmigrantes supondría para las arcas del Estado entre 790 y 950 millones al año. Aquí tienes un reportaje de David Noriega sobre cómo acoger a los inmigrantes y darles papeles aumentaría la recaudación fiscal y daría oxígeno a las pensiones.

