Instituto Juan de Mariana: el chiringuito neoliberal

¿Cómo llevas la semana? Por fin el Partido Popular se ha prestado a cumplir la Constitución y ha acordado con el PSOE la renovación de cúpula del Consejo General del Poder Judicial. Los conservadores solo han tardado cinco años en satisfacer lo que marca la Carta Magna del ordenamiento jurídico español. Cinco años para cumplir la Ley, no está mal para un partido que se dice de orden.

Esto de ser medianamente coherente con tus preceptos no crean que solo le falla al principal partido de la derecha. En España tenemos muchos ejemplos de personas e instituciones que van dando lecciones de todo tipo pero luego no predican con el ejemplo. Ahí tenemos a toda la caterva del Instituto Juan de Mariana. Estos días han sido protagonistas porque han invitado al presidente de Argentina, Javier Milei, para concederle el premio Juan de Mariana 2024 durante el acto que denominan Cena de la Libertad.

El Instituto Juan de Mariana es un centro de pensamiento neoliberal en cuyo ideario se recoge que “no acepta subvenciones ni ayudas de ningún gobierno o partido político” para “mantener su plena independencia” y es una asociación “sin ánimo de lucro”. Solo hace falta rascar un poco para comprobar que el Instituto es el 'chiringuito' de algunos de sus ilustres miembros.

Empezamos con Fernando Monera, un empresario que no tiene impedimentos morales para recibir adjudicaciones y subvenciones millonarias de varias Administraciones y promocionar las actividades del 'think tank' ultraliberal. Claro, también hace negocio montando su página web, vendiendo entradas para el acto de Milei o cursos online donde participan profesores como el economista Daniel Lacalle. Monera no parece tener problemas con cargar contra los “subsidios a mansalva” o defender que los impuestos son “un robo” y que su empresa Open Sistemas haya cobrado 1,75 millones en ayudas públicas desde 2020. Coherencia. Aquí te contamos que el empresario que promocionó “la Cena de la Libertad” con Milei en Madrid recibe millones en contratos públicos y ayudas.

Ahora vamos con Manuel Llamas Fraga, director del Instituto Juan de Mariana. Llamas es socio junto al tesorero de esa entidad, Domingo Soriano, de una pyme que disparó su facturación un 60% en 2022, cuando Llamas era viceconsejero de Economía del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Su empresa se llama Tu dinero nunca duerme SL. Llamas no se ha cortado en argumentar que hay que “eliminar la mayoría de entes y organismos públicos existentes”, que solo sirven, a su juicio, para colocar “a afines” y ha criticado las subvenciones a sectores como el cine. Coherencia. Aquí te explicamos cómo el organizador del evento ultra con Milei en Madrid disparó las ventas de su empresa cuando era alto cargo de Ayuso.

Seguimos para bingo. El Instituto Juan de Mariana es un asociación “sin ánimo de lucro”, pero es accionista de la Universidad de las Hespérides, en Las Palmas. Este centro educativo tiene como fundador y rector al también fundador y presidente del ‘think tank’, Gabriel Calzada. En el consejo de administración de esa universidad online están también el padre de Gabriel Calzada, el empresario turístico y exnaviero Gabriel Calzada Fiol, y su hermana, Inés Calzada Álvarez. Como “decano de la escuela de Grado” ejerce otro exdirector del Juan de Mariana, el economista Juan Rallo. El vicerrector es otro miembro del Juan de Mariana, Gonzalo Melián. Además de cursos online también hay formación presencial para la que ofrecen estancias en el Apartahotel Costa Volcán, un complejo que pertenece a Gabriel Calzada Fiol, padre del presidente del Juan de Mariana. Coherencia. Aquí te contamos que la asociación ultra “sin ánimo de lucro” que invitó a Milei a Madrid es accionista de una universidad privada recién lanzada.

No se vayan todavía que aún hay más. Gabriel Calzada, presidente de este centro de pensamiento ultraliberal, ha denunciado en la web del Instituto Juan de Mariana “la cultura de creer que el crecimiento puede lograrse mediante subvenciones” y que “mucha gente está harta ya [de] que la financiación pública no está solucionando nada y está creando una percepción de dos clases en Europa: una que lucha por mantener una vida digna en los países desarrollados y otra que vive bien de las subvenciones”. Pues seis modestas empresas de hostelería y turismo administradas por la familia de Calzada han cobrado desde 2021 más de un millón de euros en subvenciones de diferentes Administraciones. Coherencia. Aquí te explicamos cómo las empresas familiares del presidente del Instituto Juan de Mariana cobran subvenciones públicas.

Sobre el jesuita, teólogo e historiador español Juan de Mariana escriben en el Instituto que ha tomado su nombre: “Su impresionante coherencia personal incluso en las ocasiones más adversas hace que queramos que no solo sus ideas fundamentales sino también su persona sean un ejemplo a seguir por las actuales generaciones de liberales dentro y fuera de nuestras fronteras”. Anda que si Juan de Mariana levantara la cabeza y viera la coherencia de estos mercachifles recolectores de subvenciones y sueldos públicos...

Cada vez que habla sube el pan

Es como si te invitan a jugar un partido y te dicen: vas a pasarlo muy bien, vas a perder 5-0 y, a partir de ese momento, empieza a negociar Antonio Garamendi — Presidente de la CEOE

Es el principal motivo de pugna entre los empresarios y los sindicatos y el Gobierno. Entre otras cosas, porque sí que puede ser un cambio relevante en las condiciones laborales de millones de personas. Un cambio a mejor. Se trata de la reducción de jornada laboral de las actuales 40 horas semanales a las 37,5 horas semanales. Las palabras del líder de la CEOE, Antonio Garamendi, que encabezan esta sección, ejemplifican bien la posición de la patronal. Pero es que, a ver, si es una mesa de negociación para reducir la jornada, lo que no se puede esperar es que no se reduzca el horario de trabajo. La situación ha llegado a tal nivel que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tuvo que dar un toque a los empresarios avisando de “que el Gobierno no puede tolerar una estrategia dilatoria”. En este enlace te contamos que Trabajo acusa a la patronal de retrasar la reducción de la jornada laboral: “En seis meses no han presentado una sola propuesta”.

Es curioso cómo van cambiando las percepciones de riesgos por parte de las empresas. Al final, pese al sufrimiento y el desastre, las guerras dejan de ser asumidas como una amenaza para el negocio. Es lo que ha ocurrido con la guerra por la invasión de Ucrania por parte de Rusia o con el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza. El Banco Central Europeo (BCE) ha creado un índice de incertidumbre que analiza las presentaciones de resultados de las grandes compañías de la eurozona para identificar cuáles son las principales peligros. Una herramienta bastante útil aunque luego funcione como un bumerán contra la institución monetaria: las guerras han caído como factor de riesgo pero los altos tipos de interés o las condiciones de financiación (que responden a los tipos de interés) se convierten en las principales amenazas para las compañías. En esta información te explicamos cómo las empresas desechan Ucrania o Gaza como riesgos pero advierten de los altos tipos de interés.

El Dato

40.121 plazas

Son las que planea sacar este año el Gobierno dentro de una Oferta de Empleo Público que llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros. En teoría 20.840 serán de turno libre, 10.600 corresponderán a promoción interna, 8.681 plazas se repartirán entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otras 4.162 irán destinadas a nuevos servicios contemplados en la ley de presupuestos de 2023 como el Servicio Estatal Público de Empleo, la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico. Decimos en teoría porque, salvo UGT, los sindicatos han calificado la Oferta de Empleo Público como “pobre” o “insuficiente”, con lo que igual puede cambiar. Y tampoco hay que olvidar a los interinos, a los que probablemente les afectará positivamente. Aquí tienes más información sobre la Oferta de Empleo Público para 2024.

Por otro lado, se ha aprobado la subida salarial de los funcionarios. Lo que se negoció entre Función Pública y los sindicatos fue un incremento del 2% para 2024 y un 0,5% adicional si la suma de la variación del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de los años 2022-2024 superaba el incremento retributivo fijo acumulado de esos ejercicios, que se situaba en el 8%. Aunque falta la confirmación por parte del Instituto Nacional de Estadística se da por hecho que el 0,5% adicional se aprobará. Aquí te explicamos cuánto es, a quién afecta y cuándo se aplica la subida de sueldo a los funcionarios en 2024.

Entrepreneur

Se le conoce como el rey del acero pero el fisco ha demostrado que andaba desnudo. El Tribunal Supremo ha anulado una de las dos absoluciones del empresario José María Aristrain por el fraude fiscal masivo que le atribuyen tanto Hacienda como la Fiscalía. Volverá a ser juzgado en una causa en la que se le piden penas de hasta 60 años de cárcel por un fraude de más de 200 millones de euros, considerado el mayor de España. A nuestro entrepreneur de la semana, la Agencia Tributaria le abrió otro procedimiento por deducirse los gastos de las monterías que celebraba en sus fincas de Cáceres y Sevilla sin que tuvieran relación con actividad empresarial real. La Justicia le ha dado la razón al fisco y los pleitos suman 268.308 euros. Ahora vuelve a ser noticia porque pidió el cese de su mujer Gema Navarro Mangado como consejera dominical de Tubacex por “pérdida de confianza” como punto del orden del día de la junta general de accionistas que se celebra este jueves, aunque la realidad es que se debe al proceso de divorcio. Navarro Mangado presentó su dimisión este miércoles por “discrepancias con el consejo de administración de la compañía y con el accionista significativo que propuso su nombramiento”, que no es otro que Aristrain. Aunque seas un rey, cuando te desnudan se te ven las vergüenzas.

Financiación autonómica

No sabemos en qué está el Gobierno cuando se aborda el tema de la financiación autonómica. La verdad es que soltar lo de “financiación singular” para Catalunya es un error porque abre innecesariamente la caja de los truenos de los agravios. Saltar con ese término cuando no hay nada concreto es querer que el ruido inunde la política, como si no hubiera bastante. Pero si además se vincula con la investidura como presidente de la Generalitat de Salvador Illa, el líder del PSC, con el supuestamente caro apoyo de ERC, el estruendo se convierte en ensordecedor. Aquí te explicamos algunas claves de la financiación “singular” de Catalunya que condiciona todo el debate económico.

Bien público







La ciberdelincuencia aumentó un 25,5% en 2023 con respecto al año anterior y ha vuelto a crecer un 13,5% en el primer trimestre de 2024. Una de cada cinco infracciones penales que se cometen en España son ciberdelitos, según la fiscalía. En pocas semanas hemos tenido una avalancha de robos de información de instituciones públicas y privadas. La última ha sido de la Dirección General de Tráfico pero en los últimos meses también han sufrido hackeos de información empresas como Telefónica, Banco Santander, Iberdrola, Ayesa o entidades públicas como la Universidad Complutense con lo que se avecinan campañas de intentos de estafa. En estos timos hay un fuerte elemento psicológico ya que los cibercriminales explotan todo lo que pueden la sensación de urgencia para obtener una respuesta que no sea racional. Los expertos aconsejan pararse a pensar antes de tomar una decisión. Si supuestamente te llaman de tu banco, de tu compañía eléctrica, de la Agencia tributaria pidiéndote que envíes dinero o tu clave... Párate, piensa, aplaza la decisión, es la mejor manera de no caer en un timo. En este reportaje de Carlos del Castillo te explicamos cómo los ciberdelincuentes utilizan la sensación de urgencia para timarte y cómo debes responder.

¡Buena semana!