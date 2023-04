Una pequeña rectificación

Hola,

¿Qué tal estás? ¿Pudiste descansar en Semana Santa? Yo ya me he recuperado de mi pertinaz catarro (¡al fin!). He regresado de estos días de vacaciones con fuerza y con buen humor. Espero que tú también estés bien.

Salvar Doñana

¿Pudiste leer nuestra revista de Doñana? Si no te llegó en su momento, la puedes repasar aquí en versión digital (no sé si sabes que, por tu apoyo a elDiario.es, tienes acceso a la colección completa de nuestros monográficos).

Al hilo del debate de estos días, estuve repasando ese número sobre Doñana y creo que ayuda a entender la importancia de este parque natural, su historia y el porqué de su crítica situación. La revista es estupenda y sigue de plena actualidad. Salvo una frase mía, que ha envejecido un poco mal.

“Ya no hay nadie tan necio en ningún parlamento como para defender –como intentó el franquismo– la desecación de este humedal para poder cultivar otras pocas hectáreas más”, escribí hace apenas unos meses .

¡Cuánta ingenuidad por mi parte!

Esta semana, como seguro sabrás, ha ocurrido lo que yo pensaba que nunca volvería a ocurrir. La mayoría absoluta de la derecha en el Parlamento andaluz ha aprobado una ley que en la práctica supone eso: condenar a Doñana para poder cultivar otras pocas hectáreas más.

Ya sabes cuál es el lema de mi blog: “En aquel momento parecía una buena idea”. Me gusta la frase porque no le tengo miedo a cambiar de opinión con el tiempo ni tampoco a rectificar. Al contrario, las personas de ideas fijas y que creen que son infalibles me suelen caer fatal. Por ejemplo: José María Aznar.

Así que yo rectifico: los hay tan necios como para cargarse Doñana por cultivar un poco más. Seguro que me disculpas por este pequeño error. No es que esperase gran cosa del compromiso ecologista del PP. Pero sinceramente pensaba que ni siquiera ellos se atreverían a tan enorme despropósito.

Dato importante: esta ley andaluza contra Doñana ha pasado su primer trámite parlamentario con los votos del PP y Vox. Pero recuerda que el PP de Juanma Moreno Bonilla ya tiene la mayoría absoluta en Andalucía. Es el PP el principal responsable de lo que está pasando: la ultraderecha aquí solo ejerce de decoración.

Secar Doñana por un puñado de votos

¿Por qué Juan Manuel Moreno Bonilla y el Partido Popular se han atrevido a poner en marcha algo así? ¿Qué hay realmente detrás de esta ley, que servirá para legalizar cientos de hectáreas de regadíos ilegales –que nadie se ha atrevido a clausurar– en un sitio donde el problema no es la tierra sino la falta de agua? Este reportaje que hoy publicamos lo explica bastante bien.

El PP dice que esta ley ayudará a “600 familias”. Son muchos votos, para unas cuantas alcaldías donde la derecha hoy no gobierna. Faltan pocas semanas para las municipales, y en el PP confían en que esta ley les dará el empujón que necesitan para recuperar esos ayuntamientos y tal vez también la Diputación de Huelva. Ya sabes: los agricultores votan. Los linces ibéricos, o las aves migratorias, no.

También te recomiendo este capítulo del podcast de Juanlu Sánchez, Un Tema al Día, sobre Doñana, con nuestros compañeros Raúl Rejón y Lucrecia Hevia. Está muy bien explicado. En quince minutos, tendrás el mapa completo de la situación.

El PP de La Rioja, agencia de colocación

¿Cómo se construye una red clientelar? Esta investigación que publicamos esta semana desvela una de las claves de esta cuestión. Es una exclusiva de nuestro compañero Iñigo Aduriz sobre el gobierno de Pedro Sanz (PP), cuando era presidente de La Rioja (no fue poco tiempo, estuvo 20 años en el poder). Su jefe de gabinete recibía los currículums de los amigos y familiares de los dirigentes del PP. Y después los colocaba en la administración o se lo pedía directamente a algunas empresas –privadas, pero muy dependientes de los contratos públicos– para que los enchufaran allí.

“Llevo 40 años sirviendo y votando al PP”, escribió uno de los enchufados. Otra carta la firma el “hijo de Espe, concejal de Alberite” –un atributo más importante que la informática o el inglés para optar a un buen puesto en esta agencia de colocación–. El resto de los documentos tampoco tienen desperdicio. Algún día, en los libros de historia, investigaciones como ésta servirán para explicar cómo subsistió y se adaptó a los nuevos tiempos el tradicional caciquismo español.

Te adelanto que los próximos días publicaremos una nueva exclusiva sobre este mismo asunto; una sospecha que ya teníamos y que Iñigo Aduriz –con nuevos documentos y fuentes– ha logrado contrastar. Estoy convencido de que te va a interesar.

Espinosa nos intenta intimidar

“Os doy 24 horas para rectificar”, nos amenazó Iván Espinosa de los Monteros. “Son un panfletillo de zurdos comunistas”, nos descalificó Rocío Monasterio. La pareja nos ha amenazado con una querella, aunque tampoco es la primera vez.

Como te imaginarás, a estos dirigentes de Vox no les ha gustado nada otra de las investigaciones que hemos publicado esta semana: la exclusiva destapada por nuestro compañero Pedro Águeda sobre cómo defraudaron un cuarto de millón de euros a Hacienda por medio de una factura falsa, que la propia Monasterio elaboró para su marido.

Las demandas (normalmente contra el honor) son por la vía civil. Es decir, cuando alguien te demanda por una noticia te suele pedir una indemnización. Pero las querellas son por la vía penal: te acusan de un delito que puede ser castigado hasta con la cárcel. Tienen algo más de peligro judicial, aunque en elDiario.es ya estamos acostumbrados a estas cosas. No será la primera, ni tampoco la última.

Mi respuesta –antes de que pasaran 24 horas, para que no se queje Espinosa de los Monteros– la puedes leer aquí. Mientras tengamos el apoyo de personas como tú, no nos van a amedrentar.

Más ciencia en elDiario.es

Tal vez ya le conoces. Si no es así, y te gusta la ciencia, seguro que igualmente te interesará. El periodista Antonio Martínez Ron es uno de los mejores especialistas en divulgación científica que tenemos en España. Y además es un gran tipo, tengo que añadir. Estoy muy contento de que le hayamos convencido para que empiece a escribir regularmente en elDiario.es y su estreno ha sido por todo lo alto. No te pierdas este preocupante reportaje sobre la desigualdad en la prueba del talón. Según en qué comunidad autónoma nazca, un bebé se puede librar a tiempo de una enfermedad, o no.

Un cuento de Almodóvar

De todos los articulistas ocasionales de elDiario.es hay uno que nunca me pierdo: Pedro Almodóvar. Tal vez recuerdes el genial diario que nos escribió durante el confinamiento, o el texto que hizo sobre la ceremonia de los Oscar del puñetazo de Will Smith. Esta semana, Pedro ha regalado otra pequeña joya a los lectores de elDiario.es, uno de sus primeros relatos cortos, que escribió cuando tenía menos de 20 años: ‘Vida y muerte de Miguel’. Es un pequeño adelanto de un nuevo libro que acaba de publicar.

Nuestro compañero Javier Zurro, el especialista en cine de elDiario.es, también le ha entrevistado esta semana para hablar de este libro, de la muerte de su madre, de la extrema derecha, del aburrimiento y de la soledad.

Lo dejo aquí por hoy. Y antes de despedirme, te paso una última recomendación: este emotivo artículo de Rosa María Artal, a la que le mando también un fortísimo abrazo. Ella ya sabe el porqué.

Gracias por tu apoyo a elDiario.es. Y ojalá la semana que viene podamos publicar tantas nuevas investigaciones exclusivas como estos últimos días.

Y ya te contaré si llega la querella de Vox. Por ahora, no sabemos nada más.

Un abrazo,

Ignacio Escolar