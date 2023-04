Espinosa de los Monteros: una factura falsa y una simulación para defraudar

Iván Espinosa de los Monteros amenaza con querellarse contra elDiario.es. El portavoz de Vox y su mujer, Rocío Monasterio, número uno de su partido en la Asamblea de Madrid, nos acusan de mentir. Para estos líderes de la extrema derecha, elDiario.es “es un panfletillo de zurdos comunistas” que “atacan a aquellos que dicen verdades”.

No es la primera vez que Espinosa de los Monteros nos amenaza. No es nuevo que los ultras nos desprecien, nos insulten o nos traten de intimidar. Tampoco es novedad que sean los mentirosos quienes acusen a elDiario.es de mentir. Por publicar la verdad.

En elDiario.es nos ratificamos en nuestra información, otra investigación exclusiva de esta redacción: la que publicamos anoche, los detalles nuevos que publicamos hoy. Hacienda ha sancionado a estos dos dirigentes de Vox por defraudar con el pago de los impuestos. El matrimonio, según Hacienda, fabricó una “factura falsa” de 169.000 euros por un “trabajo simulado”, que nunca se realizó. Y este no fue el único fraude que Espinosa de los Monteros cometió con una operación inmobiliaria por la que ingresó 625.000 euros.

El portavoz de Vox hizo, según la Agencia Tributaria, otra trampa más, una muy habitual: declarar como empresa unos ingresos personales que debería haber tributado él, y no sus sociedades. “Simular” –el verbo es de Hacienda– que dos de sus empresas habían participado en la operación. Cuando no fue así.

En total, entre la factura falsa y la simulación –siempre según Hacienda– Iván Espinosa de los Monteros defraudó 268.676,79 euros. Ha tenido que pagar casi 300.000 euros en total. Y hablamos de un fraude fiscal: no de una “operación discutible”, como Espinosa de los Monteros lo quiere presentar. Así lo certificó Hacienda, así lo confirmó después el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid.

Espinosa de los Monteros ha recurrido esta sanción. Que es el enésimo chanchullo en el que se ve inmersa esta pareja que, por ahora, solo se han administrado a sí mismos. Asusta pensar qué cosas harían si algún día llegaran a gobernar. Porque el desprecio por lo público, por las leyes y por el resto de la sociedad que han demostrado en su vida privada deja muy claro qué tipo de valores defienden en realidad.

En 2019, elDiario.es publicó en exclusiva que el Ayuntamiento de Madrid había ordenado clausurar su mansión por no contar con la licencia de primera ocupación: por haber construido más metros de los permitidos. Para entonces, la pareja ya llevaba cinco años viviendo allí de forma irregular. También entonces el portavoz de Vox amenazó con los juzgados y nos acusó de mentir, de manipular, de exagerar.

También entonces se confirmó nuestra información. El matrimonio tuvo que hacer varias obras para regularizar una mansión que, por muchos años, fue ilegal.

En 2019, elDiario.es también destapó otro chanchullo más. Espinosa de los Monteros dejó sin cobrar a uno de los contratistas que edificaron esa misma mansión. Fue condenado por ello: a pagar. Y su respuesta fue declarar un concurso de acreedores en la empresa para eludir esa deuda y no pagar al constructor. Era una empresa sin trabajadores, que se creó única y exclusivamente para las obras del chalet de cinco plantas de la pareja. De nuevo fue demandado, de nuevo fue condenado en ese pleito civil, de nuevo fue obligado a pagar. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que en noviembre de 2021 también le condenó.

Ni siquiera en este momento Espinosa de los Monteros pagó. Y ya en 2022 elDiario.es volvió a destapar que la Justicia había ordenado el embargo de sus cuentas, de su sueldo en el Congreso e incluso de su mansión para pagar esta deuda. Solo después de que publicáramos esta nueva exclusiva Espinosa de los Monteros al fin pagó.

Entonces Espinosa de los Monteros también nos amenazó. De nuevo el portavoz de Vox nos anunció una querella (que después no presentó). También entonces intentó desmentir nuestra información con una sarta de mentiras muy fáciles de desmontar. Porque entonces, igual que hoy, elDiario.es decía la verdad y Espinosa de los Monteros no. Porque siempre que publicamos una investigación vamos con pies de plomo; no especulamos con la información.

¿Qué pasaría en un país más normal si Hacienda sancionara a un diputado por utilizar una factura falsa para defraudar impuestos? ¿Qué habría dicho Vox si cualquier diputado de izquierdas fuera protagonista de un comportamiento así?

No soy ingenuo. Espinosa sabe perfectamente lo que hizo. Sabe que tenemos razón. Hubiera preferido que no publicáramos esta noticia y que sus chanchullos ante el fisco no vieran nunca la luz. También soy consciente de que habrá muchos que no nos crean: en ese juego de la polarización en el que tanto participa Vox, la mayoría de sus votantes despreciará nuestra información. Por rojos, por “zurdos”, porque ni uno solo de los medios que suelen leer estos votantes se han hecho eco de nuestra investigación, a pesar de que el propio Espinosa de los Monteros, en su peculiar desmentido, ha confirmado los aspectos esenciales de nuestra noticia: la inspección de Hacienda, la sanción, el fraude a ojos de los inspectores y del Tribunal Económico-Administrativo. También la propia regularización que Espinosa reconoce que pagó: tarde y porque Hacienda le pilló.

No soy ingenuo, insisto. Y sé que cuando Espinosa de los Monteros amenaza con querellas (es decir, por lo penal) lo hace porque quiere desacreditarnos y porque también busca intimidarnos. Que nos callemos. Que dejemos de investigar. Es una respuesta de manual, a la que estamos muy acostumbrados en esta redacción.

A todos ellos, a todos los que nos intentan asustar, siempre les contesto lo mismo: mientras contemos con el apoyo de decenas de miles de socias y socios, en elDiario.es no nos vamos a callar.

-------

Si eres socio o socia de elDiario.es, quiero darte las gracias. Podemos publicar investigaciones como ésta porque contamos con tu apoyo. Nuestro trabajo sería imposible sin la ayuda de personas como tú.

Y si no eres socio/a, nos lees y valoras nuestra información, quiero pedirte que te plantees apoyarnos. Si crees que nuestro trabajo merece la pena, ayúdanos tú también. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.