Las peticiones de trabajo que tramitó el Gobierno de Pedro Sanz en La Rioja: “Llevo 40 años sirviendo y votando al PP”

El Gobierno de La Rioja actuó como una agencia de colocación de afines y conocidos del PP durante el mandato de Pedro Sanz, que se mantuvo como presidente de la región entre 1995 y 2015 y que desde marzo es miembro del Consejo de Estado. Tal y como se evidencia en las decenas de documentos a los que ha tenido acceso elDiario.es, la mediación del Ejecutivo riojano con empresas privadas a las que directamente pedía trabajo para simpatizantes, cargos públicos del PP o familiares de los mismos se convirtió en una constante, al menos entre 2009 y 2015.

El propio Sanz y su jefe de gabinete durante 20 años, Arturo Steven, recibían decenas de correos en sus cuentas oficiales de ciudadanos afines pidiéndoles que intercedieran para conseguirles trabajo. Posteriormente, casi siempre a través de Steven, el equipo de Sanz remitía los currículums a compañías privadas a través de su cuenta de correo oficial, la del Gobierno, solicitándoles que se les diera un empleo. Las peticiones a las que ha tenido acceso este diario son de lo más variopintas, pero evidencian la existencia de una suerte de red de contactos por la que el PP, desde el Gobierno de La Rioja, utilizaba su influencia para colocar a personas cercanas.

En febrero de 2009, una ciudadana que aseguraba tener los títulos de “auxiliar sanitario y celadora”, envió la siguiente carta al propio Sanz. “Sñr. presidente de la comunidad de la Rioja. Soy una votante con toda su familia del PP. Me llamo Beatriz, llevo recorrida toda la Rioja y provincias limítrofes para dejar mi currículum, pero no hay manera (...) y necesito trabajar tres años más como sea. (...) Estoy tan desesperada que no me importa que el trabajo sea lo que no quiere nadie, de noches, de lo que sea (...). Nunca pedí un favor a nadie, por favor se lo pido, no les pido caridad, les pido trabajo”, zanja. En las anotaciones escritas desde la Presidencia de La Rioja se puede leer: “Recibida por Arturo el 17/4/2009. Pasada a Dolores Rubio”. Es decir, que el gabinete de Sanz envió la mencionada petición de empleo a Rubio, que entonces era directora general de Salud Pública de La Rioja.

También en 2009, en noviembre, un ciudadano que se presenta como vigilante de seguridad y miembro del PP de Acanadre (La Rioja), envió otro mail a la cuenta oficial de Sanz (presidente@larioja.org), que fue atendido por el equipo del Ejecutivo riojano, que envió su candidatura a varias compañías, según los correos recogidos por elDiario.es. “Después de más de 40 años sirviendo al PP, apoyando al PP, votando al PP y hacer y poner mis esfuerzos por las campañas... abogo a ti (sic) para que me ayudes a encontrar un empleo de vigilante de seguridad privada (...). Sé que vosotros si queréis podéis ayudarme, y yo os lo pido por favor. Es un favor que no es tan grande habiendo como hay tanta oferta de vigilantes (...). Ruego pues a los míos de siempre... que cuando me ha tocado hacer cosas más difíciles por el partido las he hecho, me ayuden ahora”, escribió él.

“Sé que los problemas de los riojanos los hace suyos”

En las anotaciones de los documentos recogidos por este diario se especifica que Arturo Steven “habló” en septiembre de 2009 con otro demandante de empleo que, en un mail, le dedicó estas palabras a Pedro Sanz: “Sr. presidente, sé que los problemas de los riojanos usted los hace suyos, por eso le escribo, porque me he visto afectado por la lacra del paro, le mando un currículum, por si fuese necesario algún chófer o para cualquier trabajo que pueda desempeñar, no quiero un trato preferencial y no le mandaría un currículum a vd. si mi situación no fuese tan mala”.

Las solicitudes eran, en algunos casos, muy explícitas. Un ciudadano llamado Maxi, al que el departamento de Presidencia de Sanz, en sus anotaciones en el currículum se refería como “cura de la sierra”, llegó a enviar un listado de “posibles trabajos a realizar”. Él, directamente, pidió un puesto “en el centro de Discapacitados de La Grajera”. También se ofreció como “educador o cuidador en el centro Aspace Rioja” y llegó a postularse para trabajar “en la Consejería de Cultura”, en “bibliotecas públicas” o en “alguna residencia de personas mayores” que, matiza, “a ser posible” debía ser una “no regentada por religiosas”. Otros empleos que Maxi pidió al entonces jefe de gabinete de Pedro Sanz cuando este presidía La Rioja fueron “bedel en alguna facultad”, trabajar “en alguna recepción de residencias u otros organismos”, “alguna portería con horario (no interno)”, o formador y profesor.

En el currículum, se puede leer cómo el equipo de Sanz especifica, apuntado a mano, que “estuvo con Arturo [Steven, jefe de gabinete de Pedro Sanz] reunido”. A renglón seguido se explica que le han puesto en contacto con una empresa privada. “Arturo ha hablado con José Ángel García Mena (Asprodema). Maxi ha quedado con José Ángel en Asprodema”. “Y también le aconsejamos que prepare unas oposiciones”, se añade, en las notas.

Una pareja que según las anotaciones son “hijo y nuera” de “Patro Martínez”, también le pide a Sanz “si fuese posible, un trabajo de 4 o 6 horas por la mañana, de lunes a viernes, en un organismo de su dependencia”.

Patricia Gil, secretaria de Steven durante su etapa en el Gobierno de La Rioja, era una de las integrantes del equipo de Sanz que, según los correos recopilados, se encargaba de pedir trabajo a empresas privadas utilizando para ello medios públicos, como su dirección de correo oficial de la Presidencia de la región. “Tal como quedó D. Arturo Steven con el Sr. D. Pedro Domínguez en la conversación que mantuvieron a principios de esta semana, adjunto remito el currículum de Dª María (...), a fin de que se lo haga llegar al Sr. Domínguez”, le escribió en septiembre de 2013 Gil a María Medrano, responsable del Grupo Palacios, una de las empresas alimenticias más importantes de La Rioja. Domínguez, al que Gil hace referencia en su mail, es el consejero delegado del Grupo Palacios que, tal y como desveló elDiario.es este lunes, mantenía un estrecho contacto con Steven, al que llegaba a informarle vía mail sobre cómo atendía sus peticiones y contrataba en su empresa a las personas sugeridas desde el equipo de Presidencia de La Rioja.

En los correos recogidos por este diario también hay solicitudes de empleo tramitadas por Malú Urbina, la secretaria de Pedro Sanz. “Hola Malú, soy María (...) la hija de Reyes Morales. Me ha dicho mi madre que había hablado contigo y que te podía mandar el cv para posibles trabajos. Muchas gracias por todo, por ser tan buena con mi madre y por aceptar mi cv. Te voy a mandar los dos que tengo, el que uso para televisión y el de otros trabajos. Estamos en contacto. Un beso”, escribió una de las solicitantes, el 11 de marzo de 2014.

Hijos de concejales y alcaldes

Meses antes, el 25 de noviembre de 2013, Delia Sáez-Benito Abad, que durante años fue funcionaria de la administración riojana, también pidió trabajo a Pedro Sanz en una carta que le hizo llegar directamente al entonces presidente de La Rioja. “Sr. Presidente: Me permito acompañarte el Currículum de mi hija Cristina (...), que en alguna ocasión hemos comentado, por si encajara en algún puesto. (...) No dudo y confío en que si está en tus manos harás lo posible para que pueda obtener un puesto de trabajo”, concluye. Según las anotaciones manuscritas, Sanz se encargó de responder a esta solicitante el 17 de febrero de 2014.

En otro mail dirigido a la cuenta oficial de Sanz (presidente@larioja.org), un ciudadano que se identifica como Jesús Moreno escribe a Sanz lo siguiente: “Querido presidente y amigo Pedro, tal y como hemos quedado en conversación mantenida esta tarde te mando el currículum de mi hija Inés. Espero tu interés por el mismo y te estamos muy agradecidos por tu atención”. Arturo Steven, el entonces jefe de gabinete de Sanz, aseguró en otra anotación haber llamado por teléfono a otra solicitante, Irene Martínez, que en su mail para pedir trabajo aseguró que el 3 de enero de 2011 se había presentado “en el Palacete del Gobierno a las 10 de la mañana” y entregó “un sobre en recepción con una carta de presentación” dirigida a Steven y su currículum. “Me pongo en comunicación con Ud. ya que me extraña muchísimo que no haya recibido ninguna comunicación al respecto y quisiera saber si le fue entregado dicho sobre”, concluye.

Entre los remitentes se identifica a, entre otros, un joven que, según las anotaciones, es “hijo de Espe, concejal de Alberite”. De otra de las solicitantes de empleo se señala que es “hija de Luis Cárdenas, exalcalde de Tudelilla”, del PP. Y se menciona, asimismo, a la “hija de Honorio de Ausejo”, en alusión al entonces alcalde de esa localidad riojana, Honorio Pinilla, también del PP, como una tercera demandante de trabajo. Todos ellos utilizaron distintas fórmulas para pedir explícitamente al que en ese momento era el presidente de La Rioja y a su equipo que les encontraran un empleo.

En las cartas que se adjuntan a los currículums remitidos desde la Presidencia de La Rioja a compañías privadas como la citada Palacios hay personas que se identifican como “votantes del PP”, militantes o simpatizantes del partido. Y, según ha podido saber este diario, muchos otros eran familiares de amigos personales de Sanz y de Steven o estaban vinculados a empresarios de la región.

En conversación telefónica con este diario Arturo Steven se limitó a mostrarse “sorprendido” por el contenido de los correos reproducidos en esta información y dijo no conocer, por ejemplo, a Pedro Domínguez, el consejero delegado de Palacios –una de las principales empresas de la región– con el que se intercambió los mails en los que le llama “estimado amigo”. El propio Sanz evitó responder a las llamadas y los mensajes de elDiario.es.