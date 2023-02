Una escisión en La Rioja lastra las opciones del PP en el feudo de Gamarra

La Rioja es una de las comunidades que el PP tiene como objetivo prioritario en las elecciones del 28 de mayo. Gobernada desde finales del siglo pasado por la derecha de forma ininterrumpida durante 20 años, en 2019 se constituyó un Ejecutivo de coalición del PSOE con Podemos e IU. Ahora, los estrategas de Alberto Núñez Feijóo cuentan con recuperarla y que sea una de las conquistas que sirvan al gallego de palanca en la posterior campaña de las generales. Pero una escisión liderada por un peso pesado del partido puede lastrar las opciones del PP precisamente en el feudo de su secretaria general, Cuca Gamarra.

Las bases del PP de La Rioja se plantan por el "dedazo" de Feijóo: "Nos han toreado"

El miércoles se presentó en sociedad formalmente el partido Por La Rioja, una organización registrada ante el Ministerio del Interior el día 16 de este mismo mes de febrero. Al frente está Alberto Bretón, exdelegado del Gobierno en la región, exconsejero autonómico, exdiputado regional y exsenador del PP, entre otros cargos autonómicos y orgánicos.

Bretón es un político con trienios en el PP riojano. Pero este mes de enero decidió dejar su acta de diputado autonómico y abandonar la militancia de su partido para fundar otro. El detonante: las denuncias de falta de democracia interna y la designación desde Madrid de la bicefalia que va a dirigir la organización al menos hasta las elecciones de mayo: Alberto Galiana como presidente orgánico y Gonzalo Capellán como candidato.

La decisión de la dirección de Feijóo motivó el plante de una parte de la militancia. Centenares de afiliados reclamaron su derecho a lo que marcan los estatutos para elegir a su jefe de filas: un congreso interno. “Nos han toreado”, dijeron cuando se consumó el 'dedazo' desde Génova.

Los militantes dirigieron sus quejas a la dirección nacional en general, pero especialmente a Cuca Gamarra. La secretaria general, teórica 'número dos' de Feijóo, tiene un importante peso en la región, pese a que perdió en 2017 el último congreso interno que se ha celebrado. Gamarra fue alcaldesa de Logroño entre 2011 y 2019. Ahora, buena parte de esas bases se han pasado al nuevo partido liderado por Bretón, que pretende presentarse tanto a las elecciones municipales como a las autonómicas.

“Ejercicio de fontanería” ejemplar

Los problemas internos del PP en La Rioja se remontan a ese congreso de 2017. José Ignacio Ceniceros venció por apenas 100 votos de diferencia a Gamarra, por entonces alcaldesa de la capital. Ceniceros, quien advirtió tras el proceso congresual de que se había producido un “desgaste” en el partido, perdió las elecciones de 2019, y con ellas el Gobierno de la región. El PP tampoco retuvo Logroño. En 2020, el dirigente regional anunció que no optaría a un segundo mandato, por lo que dejaba el camino libre a quien quisiera sucederle a partir de 2021.

Hubo dos candidatos. Bretón anunció sus intenciones cuando tocaba, en 2021, después de haber sido expulsado de la dirección por el entonces presidente. Pero el congreso no se convocó en tiempo y forma.

Para entonces, Cuca Gamarra ya formaba parte de la dirección nacional del PP, (pese a apoyar a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso de 2018). El entonces secretario general, Teodoro García Egea, había establecido un férreo control de las estructuras territoriales y había iniciado un proceso de sustitución de direcciones provinciales y municipales que colocaran a todo el partido alineado con el presidente nacional, Pablo Casado.

Pero el congreso autonómico riojano no llegaba. Durante casi un año Bretón fue el único militante que había anunciado su intención de presentarse. No llegó competencia hasta febrero de 2022, cuando dio el paso Alfonso Domínguez. Casado todavía lideraba el PP (aunque le quedaba apenas una semana).

Las opciones de Domínguez se esfumaron rápido. En abril, la nueva dirección de Feijóo inició un plan de monitorización de las organizaciones territoriales. La consigna del dirigente gallego está clara: el que gana, manda. Por ese orden, así que el coordinador general, Elías Bendodo, y el vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado, redactaron un informe para Feijóo sobre la situación del partido en cada comunidad y ayuntamiento.

El resultado del análisis, que nunca se ha hecho público, no debió de convencer mucho a Feijóo, que sabe que el 28M es clave en sus opciones para llegar a la Moncloa. La dirección nacional que habita el número 13 de la madrileña calle de Génova ha quitado y puesto candidatos en muchos municipios y regiones, casi siempre sin procesos democráticos internos e incluso a la contra de quienes ocupan los órganos, como es el caso de Catalunya con la elección de Daniel Sirera como cabeza de cartel en Barcelona, el candidato en Asturias o el propio Capellán.

También ocurrió en La Rioja. El elegido por Feijóo para aterrizar en La Rioja e intentar cerrar la crisis fue Tellado, su mano derecha orgánica en Galicia durante años. Al vicesecretario se le vio comiendo con Capellán cuando los rumores apuntaban al exconsejero, que había abandonado la política, como la opción para intentar recuperar el Ejecutivo autonómico.

Génova tenía decidido que Bretón no iba a ser presidente ni candidato. Un Comité Ejecutivo Regional votó a los dos hombres elegidos por la dirección nacional mientras decenas de militantes protestaban en la puerta para exigir el cumplimiento de los estatutos y votar ambos cargos. No ocurrió.

Los hechos del pasado otoño provocaron un cisma irreconciliable en La Rioja. Desde Madrid fuentes de la dirección lo califican como “el mejor ejercicio de fontanería” que se ha hecho en el PP en años. “El presidente brilla y el candidato es genial”, concluyen las mismas fuentes.

Por La Rioja: una incógnita peligrosa para el PP

Ese gran “ejercicio de fontanería” política ha concluido con un nuevo partido que congregó el pasado miércoles a decenas de simpatizantes en su puesta de largo. Entre ellos, muchos de los militantes del PP que pedían un proceso de primarias para elegir a sus representantes y que ahora se han pasado al nuevo partido de Bretón.

Uno de ellos es Óscar Reina, quien ejerció de portavoz de las bases descontentas con el 'dedazo' de Génova. “No voy a seguir sustentando unas siglas que no me representan”, asegura en declaraciones a elDiario.es. La guerra entre ambas organizaciones ya ha comenzado. Mientras el PP limita a unas cuantas decenas el número de afiliados que han seguido al exdelegado del Gobierno, desde Por La Rioja lo elevan a los tres centenares. En 2017, el censo para el congreso autonómico cifraba los militantes con derecho a voto en alrededor de 2.500. El dato no ha sido actualizado pues no se ha vuelto a convocar un cónclave.

La cuestión ahora es saber cuál es la incidencia real del nuevo partido, cuántos cargos importantes se pasan al bando de Bretón, si el PP logrará presentar listas en todos los municipios (algo que en 2019 solo hizo el PSOE) y, especialmente, en los más populosos. Y cuál es la incidencia de la escisión en la urna autonómica.

Las decisiones que ha tomado Génova ante el 28M han sido puramente demoscópicas. Encuestas en mano, Bendodo y Tellado han quitado y puesto candidatos. Aunque el PP ahora intenta rebajar las expectativas sobre las municipales y autonómicas, Feijóo necesita ganar algún gobierno regional al PSOE en mayo para ofrecerse como alternativa a Pedro Sánchez en diciembre.

Por La Rioja no tiene sencillo entrar en el Parlamento autonómico. Necesita un 5% de voto, alrededor de 8.000 sufragios. El otro partido regionalista, el Partido Regional, se quedó a las puertas en 2019, con un 4,65%. Vox logró apenas un 3,9% del apoyo popular.

El PP filtró esta semana una encuesta interna realizada por la empresa de Narciso Michavila, Gad3, que le da el 43,3% de los votos y 16 escaños. A uno de la mayoría absoluta. Capellán necesitaría así pactar con Vox (que lograría dos), o con La Rioja Ahora (la coalición de Partido Riojano y España Vaciada que podría lograr representación. Unidas Podemos apenas sacaría un escaño, según este estudio.

Pero la encuesta no recoge la irrupción de Por La Rioja. Y el trasvase de un buen puñado de votos entre candidaturas podría rehacer el panorama postelectoral. El argumentario de la dirección nacional del PP es desdeñar las posibilidades de Bretón, cuyo partido, dicen, “cabe en un Seat Panda”.

La paradoja es que el voto (poco o mucho) que arrastre Bretón pueda no convertirse en representación parlamentaria, pero lastrar no solo al PP, sino a sus dos posibles aliados. Y dejar al candidato de Génova al borde de gobernar. En la sede nacional parecen ser conscientes de la situación. El pasado 18 de febrero, Gamarra ofreció un discurso ante la Junta Directiva Regional del partido en La Rioja. Allí reclamó “unidad”. “Tenemos que ir todos a una”, afirmó. El 28 de mayo todo se puede decidir por un puñado de votos.

