¿Verdad que huelen ustedes el olor a cadaverina que desprende el sátrapa Sánchez?

Muchas cosas, y ninguna buena.

Ya saben ustedes que el enfermo se nos muere. Sánchez no tiene solución. Se nos va. A ello.

Abc. Editorial: “Pasado por un filtro sin ruido, el diagnóstico sobre el estado político del presidente del Gobierno es crítico, precisamente por estar sostenido únicamente por la voluntad de un puñado de votos separatistas que ven en la debilidad de Sánchez su gran oportunidad de hacer acopio contra el Estado”; Teodoro León Gross: “En cualquier otro país, en cualquier otra presidencia, el escenario político tumbaría al Gobierno hoy mismo. Es difícil un cuadro clínico más agónico”; Ignacio Camacho: “La viabilidad de una ley de censura es muy escasa. Pero el proyecto retrata a un líder en alarmante enajenación autocrática. Llamar plan de regeneración democrática a un proyecto de leyes-mordaza parece una poco sutil broma literaria de algún aficionado a la 'neolengua' de la distopía orwelliana”. ¿Leyes mordaza? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿De qué habla el dizque muy moderado Camacho? Pues todavía peor para Isabel San Sebastián: “Cuanto más se escuda el caudillo en el 'fango' que, según sus delirios paranoides, produce la terrible máquina creada por un ente malvado con el propósito de manchar su nombre, más se hunde él solito en el barro mugriento característico del sanchismo: una mezcla de corrupción, nepotismo, mentiras, soberbia y ataques a la democracia”; o Juan Manuel de Prada: “Así que el doctor Sánchez y sus mariachis se proponen aprobar un 'plan de regeneración democrática' que determine qué es un ‘verdadero medio de comunicación’, alineado y genuflexo, al que se pueda untar con dinero público; y quiénes los ‘verdaderos profesionales’, probos y con el culo en pompa, que merecen que les den pomadita en las llagas”. En las últimas, pero aguanta el tipo. Chapu Apaolaza: “La suya [Sánchez] es una hermosura de 'youtuber' forrado, de hacer cien 'burpees', 'sixpack', 'tupper' de pechugas de pollo, batido de proteínas, tatuaje y Lambo con facturas del alargamiento de pene en la guantera. Sánchez, más que guapo, es un guayabo que va por el Congreso en Speedo, andando como un italiano por la playa de Sorrento, sacando más pecho que un legionario en la procesión del Jueves Santo en Málaga y porque tiende a poner encima de todas las mesas sus partes políticas, que imagino depiladas”.

El Mundo. Federico Jiménez Losantos: “¿Cómo pudo envilecer tanto a España Ramón Santos, embajador en Caracas, que habilitó nuestro territorio como cárcel del Cartel de Maduro y los Rodríguez, para robar las elecciones a los venezolanos? (…) ¿Cómo puede actuar como vulgar camello diplomático al servicio del narco venezolano alguien que cobra de los españoles? Supongamos que Don Zapaterone, embajador de la fauna de la coca…”; Jorge Bustos. Hoy tocaban Montero y Belarra. “A falta de Pedro se nos apareció Bitelchús Montero (…) Nuestra ministra de Hacienda eligió para la ocasión un atuendo salido directamente del lápiz de Tim Burton, además de esa sintaxis prestada por el taller lingüístico de un etnógrafo apache. Y Belarra: ”La intervención de Ione Belarra sirvió para corroborar que un comunista siempre será peor que un socialista, pero también que un socialista nunca se atreve a desautorizar a un comunista. No hay que llamarse a engaño con el aspecto de Belarra. Aunque el paso por el ministerio la ha transfigurado en pija, y aunque desde el grupo mixto ejerza de oposición a la CoPro (Coalición Progresista), sigue discurriendo igual que acodada en una herrikotaberna“.

Pasamos a Libertad Digital, ya en carrera. Javier Somalo: “Esteban González Pons ha estado a la altura denunciando el atropello golpista; Alberto Núñez Feijóo, también al avalar la denuncia y exigir la dimisión del ministro español de Exteriores, José Manuel Albares (…) En cuanto a Pedro Sánchez, ya tiene una razón más para dimitir y esperar a un juez. Hay que mantener el empeño diario en saberlo todo sobre el ‘caso Sánchez’, matriz de toda la corrupción que nos anega”; Emilio Campmany: “Se comenta que Sánchez y Puigdemont se tienen cogidos el uno al otro por salva sea la parte. Ninguno está en condiciones de apretar los cataplines de su oponente hasta doblegarlo porque entonces éste los estrujará igualmente hasta hacer cisco los del contrario. Pura teoría de juegos. Pero tampoco le cabe a ninguno soltarlos porque, de hacerlo, el que se sintiera libre de toda opresión no desaprovecharía la oportunidad de arrancar gratuitamente los testículos del adversario”; Antonio Robles: “¿Qué ha pasado en nuestras vidas para que una evocación tan casposa como ‘traidor’ nos venga a la memoria para calificar al presidente de España? Nunca me pareció adjetivo adecuado (…) pero ahora, en estas horas inciertas para España recurro al sustantivo ‘El Traidor’ para pedir su procesamiento”. Dos lindezas de Pilar Díez. Una, para Zapatero: “Está a las órdenes de quien le paga. Rendir pleitesía a un tirano asesino no será muy democrático, pero sí lucrativo”. Y otra para Sánchez en la misma columna: “Es inquietante que un embustero, matón, chantajista, corrupto como Sánchez se haya vuelto previsible”. ¿Algo de política internacional? Anna Grau: “El moderno antisemitismo no es sólo una seria amenaza existencial para Israel. Es un negocio que da de comer a mucha gente. Una mafia. Una red de crimen organizado que nada tiene que envidiar al tráfico de armas o de drogas. El tráfico humanitario es una de las mayores estafas de nuestro tiempo, y de las más crueles (…) ¿Hasta cuándo seguiremos financiando con nuestros impuestos esta Cueva de Alí Babá ‘humanitaria’?

Firma de prestigio, de muchísimo prestigio, de un prestigio sideral, podríamos decir en The Objective. Juan Luis Cebrián: “’Libertad sí, pero libertad para el bien’, proclamó sin sonrojo el ministro de Información y Turismo de Franco, don Gabriel Arias Salgado. Pero nunca pensé que oiría tonterías semejantes, y aún más lerdas, a portavoces de la coalición entre la sedicente izquierda progresista y los nacionalismos lingüísticos, supremacistas y xenófobos, que pretende gobernarnos”. Y una más: “Zapatero se comporta como un auténtico mequetrefe y, como Sánchez, sigue horadando el prestigio moral de la socialdemocracia española”. Ahora, Fernando Savater: “De entrada, lo primero es quitar del gobierno a Pedro Sánchez Pérez Castejón, a su palanganero Bolaños, a ese estornudo de Marichús Montero, a Yolanda más tonta y no anda, a Urtasun que es… bueno, también a Urtasun. Y a Marlaska, quien nos lo iba a decir hace una década, que pica pero no rasca”; una ojeada a Europa del aclamado filósofo: “La mayor amenaza a las democracias europeas no es la ‘ola de ultraderecha’ sino que la ideología ‘progresista’ se convierta en la sopa boba obligatoria”; sus líderes más apreciados: “A día de hoy, la señora Meloni se ha hecho una cierta reputación de política pragmática y bastante eficaz”, o “Reconozco que tengo simpatía y cierto respeto por el presidente Macron. Si me preguntasen a qué gobernante europeo me llevaría a una isla desierta, daría su nombre”; Javier Benegas: “Después de seis años con Pedro Sánchez de presidente, España se desmorona en todos los órdenes: el económico, el político, el social y el internacional. En cuanto al aspecto moral no es que se desmorone, simplemente se desintegra (…) Decir que Pedro Sánchez es la mayor catástrofe política española desde la Guerra Civil no es una opinión aventada y fachosférica, sino la verdad”. Peor, muchísimo peor que Franco, dónde va a parar… Lo hemos dicho más de una vez, Zapatero es una de sus bestias negras. Román Cendoya: “Se puede ser cretino, mal nacido, mala persona, sinvergüenza, desalmado, traidor, cobarde y algo mucho peor que todo eso. Se puede ser José Luis Rodríguez Zapatero. Miembro del comando Rodríguez, un cómplice blanqueador de la dictadura de Nicolás Maduro. Que en ningún rincón encuentre paz”.

OKdiario. ¡Que paren las máquinas! se decía cuando había máquinas. “OKdiario publica en exclusiva la imagen más esperada: Sánchez declarando ante el juez en La Moncloa”. ¡Qué risa, tía Felisa! Dice el diario de Eduardo Inda que la información proviene de su equipo de investigación. Para troncharse, vamos. Sus firmas. Carlos Dávila. A este hombre un día le va a dar algo: “Venimos informando de los aconteceres del encuentro en la cumbre entre Santos Cerdán, el costalero de Sánchez, y el forajido Puigdemont, como si en realidad se tratara de la reunión de dos personas decentes (…) Esta España indigna ya acepta como normal la mayor de las putrefacciones políticas e institucionales; a saber, que un tipo ágrafo viaje al extranjero para negociar con un delincuente el porvenir de su jefe, que no de otra cosa se ha tratado en este menester (…) Si esta España dormida que ha entregado ya la cuchara de la resistencia conservara un ápice, sólo un ápice, de capacidad para la revuelta, ocuparía permanentemente las calles para protestar contra lo que la está haciendo un sujeto tan indeseable como Pedro Sánchez Pérez-Castejón de viaje por Nueva York (…) España, 2024, a la vera misma del 25, se encuentra gobernada por un forajido que se mofa de unos pastueños que se dejan lidiar mientras sus oponentes se refugian en el manido diálogo para disfrazar su entrega (…) Asco. ¿España en manos de un forajido? No: de dos”. Llegados a este nivel, Graciano Palomo parece una monjita de la caridad: “La gran farsa que representa el ‘proyecto de regeneración’ sanchista (sic) es una mera huida hacia adelante del sátrapa ante el coraje que le carcome al no poder embridar a la prensa libre y, de paso, evitar que el pueblo español se entere de las andanzas propias en el manejo de los dineros públicos, lo que perpetra su mujer amantísima para engordar sus cuentas corrientes y los excesos del hermanísimo que, como Franco, también tiene en su haber el peor jefe de Gobierno (¡que ya es decir!) de todos los que han dirigido el país desde la restauración democrática”. Para México. Fran Carrillo: “López Obrador es un dictador ignorante, el prototipo de todos los caudillos matones e iletrados que tanto dolor, miseria y muerte llevan causando a Hispanoamérica desde que entendieron que a un pueblo ignorante no hay que darle pan, sino odio, rencor y revancha (…) AMLO es otro botarate intelectual con bastón de mando, un matón bolivariano del Grupo de Puebla, el club de los perfectos idiotas con título de tirano”.

Vamos a El Debate, que nos gusta mucho. Alfonso Ussía: “Una embajada de España no puede convertirse en el escenario de un delito (…) El presidente electo de Venezuela, reconocido como tal en los Estados democráticos, y negado en España por el cinismo socialista, se amparó en la inviolabilidad de una embajada, la española, para no ser detenido por las hordas de Maduro, Cabello, Cilia, Zapatero, los hermanos Delcy –la de las maletas–, y Jorge Rodríguez, Monedero y Ursula von der Leyen, que son la misma cosa o algo muy parecido”. ¿De verdad que son la misma cosa Maduro y von der Leyen? El embudo en la cabeza… Gabriel Albiac: “Alfonso Guerra era un personaje zafio; pero sus modos de gañán no carecían por completo de ingenio. González era un charlatán de feria con lectura cero; pero poseía en grado sumo la intuición asesina que se le exige a un político. Semprún deshonró su obra y su biografía al mezclarse con semejante chusma; pero era un gran escritor y un hombre educado… Estos de ahora, ¿qué son? ‘Scicalletti, iene…’” (chacalillos, hienas)“; María Jesús Montero es una de sus bestias más negras. Alfredo Liñán: ”Se levanta el telón y aparece ella, cuidadosamente desgreñada, gesticulando como una posesa y con las venas del cuello a punto de reventar. Retadora, impertinente, alocada, faltona, agresiva… Se encara con el público, mueve las manos como si estuviera a punto de arrancarse por bulerías (…) para, acto seguido mentarle la madre a cada uno de los estupefactos oyentes“. Y ETA, que no nos falte ETA. Mayte Alcaraz. ”[Zapatero] levita sobre todos nosotros como si hubiera acabado con ETA cuando fue el presidente —hasta la llegada de Sánchez— que más concesiones hizo a la banda terrorista“; Antonio R. Naranjo: ”La moraleja del abyecto viaje a los sótanos de la ética y la decencia que emprendió Sánchez al aceptar llegar al poder gracias a compañías que debió ayudar a aislar es bien triste: los mismos que intentan resucitar a toda costa a Franco no están dudando en matar dos veces a Miguel Ángel Blanco“.

Piedrecillas de colores.

Mayte Alcaraz a Javier Bardem en El Debate: “No podías dejar pasar la oportunidad de mentir, de disfrazarte de tolerante, para reivindicar el valor de mirar al otro. ‘Hoy es más fácil odiar’, sentenciaste. Hombre, que lo digas tú Javier, que unas horas antes habías llamado genocida a Israel y que tildas de fascista a todo el que no te lleva el paso, demuestra que tu engranaje moral está más averiado que la máquina de la verdad de Pedro Sánchez”.

El Debate. Luis Peral: “Hay cierto paralelismo entre Pedro Sánchez y Adolf Hitler en su llegada al poder, no por métodos violentos sino por pactos parlamentarios, en su maltrato y desprecio a la oposición, en su pretensión totalitaria de ocupar todas las instituciones del Estado y en ciertos rasgos de carácter como la egolatría, la mentira compulsiva, el incumplimiento de lo prometido, la falta de escrúpulos morales y el egoísmo en sus intereses personales”.

Abc. Jon Juaristi: “A la intachable Rita Barberá la mataron los bulos del PSOE, ese eterno ventilador en la letrina”.

La Gaceta: Carlos Esteban: “El Pentágono [Departamento de Defensa de Estados Unidos] no quiere oficiales blancos en el Ejército y pone en marcha un plan para reducir su número. Las Fuerzas Armadas llevan años convirtiéndose en un laboratorio donde experimentar con el programa woke”.

La Gaceta. Miquel Giménez: “La verdad es que si analizamos los resultados, la España de 1975 era mucho más sólida económicamente, socialmente, que la de hoy, vendida a intereses espurios y prácticamente sin nada que ofrecer que no sea el consabido sol, paella y playa”.

Okdiario. Vicente Gil: “Hete aquí que hoy nos ponen de nuevo el cebo del Rey Juan Carlos para distraernos de los líos de Begoña Gómez, el hermano de Sánchez, Koldo y compañía y, de paso, minar la única institución con la que el sanchismo no ha podido, la Corona”.

Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y suerte.