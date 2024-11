La miseria en el horror. Malas gentes

Días horrorosos. Y con ellos, la miseria moral y profesional de la fiel infantería de la caverna, cada vez más repugnante. Sigan leyendo, por favor.

OKdiario y la Dana. Titulares jueves, día 31. De apertura: “Sánchez aterriza en la zona cero de Valencia entre gritos de ‘¡Dimisión!’ y ‘¡Que te vote Txapote!’”; “Moncloa tiene identificados en Levante 1.000 kilómetros de ríos de máximo riesgo y prohibió su dragado”; “El gobierno de Sánchez se negó a dragar y limpiar en profundidad los ríos pese al riesgo de inundaciones”; “El Gobierno lleva cuatro años sin concretar el plan contra las inundaciones de la zona cero; ”Sánchez no usó el Falcon de emergencia desde India pese a conocer la alerta roja 13 horas antes de volar“; ”La AEMET pronosticó a las 14:30 h del martes 180 litros por metro cuadrado en Valencia y cayeron 500“; ”Así fue como el cauce del Turia construido por Franco evitó una tragedia aún mayor“. Título en la tarde-noche del mismo jueves: ”Sánchez sólo envía 500 militares más a Valencia pese al caos por la DANA“. Y del viernes, día 1: ”El BOE publica como «medida urgente» el asalto a RTVE mientras 300.000 valencianos siguen bajo el lodo“. Artículo de Carlos Dávila: ”La tragedia lo ha arrumbado todo en la región valenciana. Ha aplazado, sin embargo, la lidia política de estos días basada en la multicorrupción del Gobierno, y ha disimulado asimismo el escándalo del perverso, del muñeco diabólico, Errejón. Sánchez, como en los tiempos del maldito virus, se ha subido al carro de la emoción, y se ha aprovechado políticamente de ella. En su papel. Asco“.

De Libertad Digital, jueves: “PSOE y Sumar aprovechan la tragedia para cancelar las preguntas sobre la corrupción y Errejón”; editorial: “Así, y con la excusa de la riada y el luto, los socialistas tampoco darán explicaciones sobre noticias tales como el registro que la Guardia Civil ha efectuado en el despacho del imputado y todavía Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz; o sobre la imputación por nuevos delitos de la esposa del presidente, Begoña Gómez; o de los contactos del ministro Óscar López con Víctor de Aldama. Vamos, que el Gobierno confunde el luto nacional con el apagón informativo. Y es que su desfachatez es una riada que los españoles padecemos a diario”. Titulares del viernes, 1: “El Gobierno no declaró la emergencia nacional y carga la responsabilidad en Mazón”; “Noches de saqueos y pillajes: Marlaska abandona a su suerte a los más afectados por la DANA”; “El Gobierno pone a disposición de Valencia ‘todos los medios de la UME’, pero no de otras unidades militares”, seguido de “Militares y policías censuran que Defensa e Interior no activen todos los medios disponibles en el área de Valencia”. Editorial: “Lo que sí se puede evaluar de una forma más precisa es la gestión posterior a la tragedia y la altura moral desde la que se afronte el drama. Y el Gobierno en particular y la izquierda en general están dando de nuevo muestras de su indecencia y absoluta miseria ética: primero dicen que no harán declaraciones políticas, luego no dejan de atacar a sus rivales y, finalmente, ni siquiera son capaces de tomar alguna medida para paliar el sufrimiento de la gente”. Artículo de Emilio Campmany. “Franco sí cree en el cambio climático. La capital se ha librado gracias a que a finales de los cincuenta se alteró y amplió el cauce del Turia”.

El Debate. Titular del viernes: “La portavoz del Gobierno compareció el martes en Moncloa después de cuatro alertas de la AEMET y no avisó de nada”. Jorge Sanz Casillas: “Es miserable incluso para el PSOE. Mientras los valencianos vaciaban su nevera en busca de algo que rescatar, el Gobierno pactaba por escrito subir el diésel 9 céntimos cada litro”. Y dos de Alfonso Ussía. Una: “Os ayudarán, hasta el último límite de sus fuerzas, los soldados, los guardias civiles y miles de buenas personas dispuestas a todo. Os ayudarán los españoles. Y es posible, que la bruja Von der Leyen os ofrezca una ayudita. Pero los que gobiernan España, os dejarán solos”. Y dos: “Lo que le nieguen a Valencia en beneficio de los chantajistas de más al norte, lo conseguirá Valencia con su trabajo. Y cuando no exista el peligro, Sánchez y Su Excelencia la imputada, volarán sobre el caos y la destrucción, prometerán lo que saben que no pueden ofrecer porque ya se lo han llevado otros, y contemplarán la tragedia desde lo alto (…) Y menos mal que en Valencia, en 1969, —sí, lo siento, gobernaba el General Franco—, se desvió el cauce del Turia”; Antonio Naranjo: “Estaban ocupados determinando qué playa desaparecerá en dos siglos, conquistando RTVE o quemando fotos con Aldama, quién sabe, pero lo que es seguro es que no atendieron la horrible bofetada del cielo, avisada con tiempo suficiente para no llevarse por delante tantas vidas. Malditos. Otra vez malditos, como con el COVID”. Titular de La Razón: “Pasividad ante la tragedia. ¿A qué espera Marlaska para desplegar a la Policía Nacional por la DANA? Los agentes sienten ‘rabia’ e ‘impotencia’ ante la dejadez de Interior” y “Guardias civiles denuncian que no les dejan intervenir como voluntarios en Valencia”. Vozpópuli. Miquel Giménez: “Antes de finalizar este artículo solo decir que se me ha encendido la sangre al ver como alojaban a nuestros compatriotas en polideportivos. ¿Acaso los hoteles de tres estrellas están ocupados en su totalidad por los ”menas“? (…) ¿Tanto le cuesta la tintorería a Sánchez que no se ha desplazado a pie de obra, hundiéndose en el fango – este sí, real – para cumplir con su deber? (…) Existe el barro, el fango en España, efectivamente. Y tiene apellido. Sánchez”.

Y como colofón de este vomitivo apartado, La Gaceta. Titular del viernes: “El Gobierno no ha desplegado todavía a todo el Ejército en Valencia por ‘interés político’. Fuentes de Defensa han señalado a La Gaceta que el motivo teórico de no enviar a todo el Ejército es el ‘respeto competencial’, pero que de fondo se esconde un ‘oportunismo carroñero’ e ‘interés político’, quizás para ‘desgastar al Gobierno de Carlos Mazón’”. Y ya metidos en la pestilente charca de La Gaceta, dos pequeñas muestras de la sucia mentira de Vox, repetida mil veces en redes sociales: “España lidera la lista europea de demolición de presas con más de 500 en los últimos 20 años. La eliminación de este tipo de infraestructuras ha provocado numerosas inundaciones. La polémica, agravada bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, se extiende a varias provincias, desde Albacete hasta Guipúzcoa, donde numerosas infraestructuras fluviales han sido destruidas”. Y más: Javier Torres. Título: “El PSOE y los muertos”. Texto: “Por supuesto que hay un plan y claro que hay culpables. El Gobierno destinará 2.500 millones de euros hasta 2030 para el derribo de presas y logró que en 2021 España liderase la eliminación de barreras fluviales en Europa con 108 estructuras, casi la mitad de las retiradas en todo el continente. Hay una explicación: Franco construyó el nuevo cauce del Turia y varios pantanos tras el desbordamiento del 57, así que levantar embalses es de fachas y derribarlos es puro progreso”. ¡Cuánto rigor informativo, vive dios!

¿Algún otro tema? Pues sí. Errejón. Y bastará por hoy.

Abc. Julián Quirós, el director: El caso Errejón y lo que le está acompañando nos revela una cosa muy vieja y desacreditada (…) Retornan las mismas reglas de juego del socialismo real siempre que se ha hecho dominante; ese tufo inconfundiblemente sovietizante o de la Cuba revolucionaria. Primero llegan al poder como la única ideología legítima (…) Más tarde, descubrimos su doble vara de medir, eludiendo todas las responsabilidades que exigen a los demás, ya sea con la corrupción o con los abusos sexuales. Y, por último, el terrorífico caldo de cultivo de las purgas internas (…) nada de lo que estamos viendo es nuevo ni desconocido, sino puro comunismo social“; editorial: ”Ni Mónica García ni Yolanda Díaz deberían seguir en sus cargos de partido y de Gobierno. Son dos responsables políticas directas del caso Errejón, a quien, por acción u omisión, encubrieron y encumbraron al mismo tiempo, nombrándolo portavoz con protagonismo plenario en el Parlamento y ante la opinión pública. Ambas líderes no tienen escapatoria de su culpa política y su permanencia en el Gobierno ya concierne directamente al propio presidente del Gobierno (…) Aunque mantenga a sus ministras Díaz y García, los ciudadanos ya han añadido este nuevo escándalo a la lista morosa del jefe del Ejecutivo“; Jesús Lillo: ”Cuando el año pasado Yolanda Díaz presentó su candidatura por Sumar se hizo rodear de una intelectualidad cuya presencia no pasó inadvertida para los cronistas (…) Allí estuvieron Elizabeth Duval e Inés Hernand, del gremio de las ‘variétés’, y también Jorge Javier Vázquez, de la cuota de los rojos y los maricones (…) Si Podemos fue desde su origen un ‘Gran Hermano’ de confesionario, coito, señalamiento y expulsión, Jorge Javier resulta esencial para dar visibilidad y crear un espacio seguro para que los que quedan dentro terminen de matarse entre ellos“; Isabel San Sebastián: ”Aldama, Errejón, Otegi, Puigdemont. ¿Qué relación guardan esos sujetos entre sí? Su estrecha vinculación con el sanchismo. Pedro Sánchez es el epicentro de una trama de corrupción política, económica y moral, que emana de su persona y se resume en esos cuatro nombres“; José F. Peláez: ”En realidad, el 15M fue una basura desde su origen, una estafa desde lo seminal, unos planteamientos de parvulario envueltos en retórica de filósofo argentino y ‘ejques’ de follador de Malasaña (…) Caído Errejón, Sumar es un cadáver. Y también Podemos, aunque estos aún no se hayan enterado. Este es el final del 15M“.

La Razón. Pedro Narváez: “Errejón es el nuevo payaso asesino. Los que lleven mañana la careta del ex diputado provocarán tantas carcajadas como mal rollo. Encontrarte por Lavapiés a Errejón la noche de Halloween es para salir corriendo hasta Chamartín (…) Errejón es tan psicópata como algunas de las leyes que auspició”; Marina Castaño: “El más pablista, carmenista y yolandista sumarísmo resulta que es un rijoso, un verraco de tomo y lomo (…) Y mira que tiene una pinta que nunca lo haría suponer, con cejas de Dolorosa, boquita de piñón, baja estatura de alfeñique y cuerpo diríamos que todavía en desarrollo por lo poca cosa que físicamente es”. El Confidencial. Alberto Olmos: “No podéis darnos una lección más. Todo el feminismo se revela como una farsa cuando en sus propias filas acogen a auténticos depredadores (…) Sumar estaba tan ocupado castigando preventivamente a veinticuatro millones de machistas que se les pasó Errejón (…) Su feminismo es una farsa, es sólo dinero, son 100.000 euros al año, 50.000 para las amigas. De Irene Montero a Elisabeth Duval, no hay empatía con las mujeres, lucha alguna, verdad de ningún tipo”.

Libertad Digital. Santiago Navajas: “Errejón es comunista, populista, en suma, de extrema izquierda. Ha cantado las excelencias de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Pero lleva una vida, según confiesa, neoliberal (…) Errejón, junto a Iglesias y Monedero forman la Santísima Trinidad de los hipócritas políticos, los turistas del ideal, los gorrones del feminismo”. The Objective. Jorge Vilches: Si hay una palabra que pueda describir a la izquierda radical es la hipocresía. Se dicen demócratas, pero prefieren la dictadura caribeña y sueñan con un Robespierre. Hablan de justicia social y reparto de la riqueza, pero viven como ricos (…) Exigen la virtud al adversario, pero frecuentan en privado todo tipo de vicios“; Román Cendoya. ”Sumar: feminismo falso. La crisis abierta ha dejado claro que Yolanda Díaz es una cobarde, incapaz de dar la cara ni siquiera por la violencia machista“; Antonio Caño: ”Demagogo, farisaico, negligente, desleal, Errejón es un compendio de las mejores virtudes que hoy adornan a la izquierda española (…) La casualidad ha querido -o tal vez no sea tan casual- que el escándalo de Errejón se solape con otro igualmente funesto de corrupción en el PSOE. Feminismo y corrupción eran los dos pilares sobre los que se asentaba esa coalición supuestamente progresista. Ambos se han desplomado a la vez y, con ellos, toda la retórica que ha sostenido desde hace años a esta izquierda fraudulenta“.

OKdiario. Eduardo Inda, su director: “Erais y sois gentuza, Íñigo. Tú mismo, y a expensas de lo que determine el proceso judicial que se abrirá, resultaste un depredador sexual (…) También son chusma Yolanda Díaz y Mónica García, que no sólo no denunciaron tus atrocidades sexuales sino que ordenaron un silencio sepulcral intramuros para impedir que trascendiera extramuros. ¡Viva el feminismo! Lo mismo que el delincuente de Iglesias (…) o que Irene Montero, que es el ídolo o la ídola —o como carajo se diga en progre— de los violadores y los pederastas españoles”;

Vicente Gil: “Errejón, Yolanda, Ábalos y Sánchez… Gobierno de corruptos, maltratadores y puteros” (…) El caso Errejón define perfectamente a la banda que nos des-gobierna en coalición desde 2019 junto a la ralea de etarras, delincuentes y golpistas que los mantienen en el Congreso (…) Errejón, perdonen la expresión, pero es un mierda. Un golfete que (…) Errejón expresa perfectamente al hombrecillo de tres al cuarto. Al rojo medio habitual made in Spain. Gentucilla con complejos que, en cuanto les das un poco de poder, se creen alguien y se vuelven unos déspotas. También en la cama, por lo visto“. La Gaceta. Toni Cantó: ”Resulta que las feministas sociatas y las de Sumar, Podemos, Más Madrid, las mareas y la madre que las parió, conocían desde hace años los comportamientos de Errejón. Yo sí te creo, los cojones (…) Ahora salen todas a hablar, sí. Una manada de mujeres feministas de izquierdas encubrió durante años a abusadores, puteros y pedófilos. Yo iba a escribir sobre la tortura a la que me sometió el hijoeputa de Óscar Puente el domingo pasado. Sufrí el caos, la desinformación y los retrasos de sus trenes mientras el ministro se tocaba los huevos (…) Los sociatas venían a salvarnos de la corrupción. Manda huevos. Los podemitas, sumar, más Madrid, mareas, comunes y la madre que los parió venían por la revolución feminista. Chúpate esa“.

El Debate. Juan Carlos Girauta: “Una alianza entre ladrones y depredadores sexuales. Debatir públicamente los excesos de Errejón no solo no nos despista de ‘lo Importante’ sino que lo muestra en toda su vileza, acaso porque lo importante es la gran estafa woke (…) Las infamias de los partidos del Gobierno, confesadas o descubiertas por la UCO, ayudarán a poner a un puñado de socialistas, comunistas y neomarxistas poderosos a la sombra”. Ramón Pérez-Maura: “El estalinismo en España hoy. Este Gobierno que ha hecho bandera de la defensa de los derechos de la mujer ha resultado ser en realidad una coalición de gobierno que une a maltratadores, consumidores de prostitución con dinero público y familiares que se benefician de un negocio de prostitución masculina”.

Broche de oro al asunto Errejón. Vozpópuli. Juan Abreu: “La bella y jugosa, en más de un sentido, periodista Landaluce, ha escrito que algunas de sus amigas se han tirado (follado) a Errejón. Hay gente para todo. El Poder es el Poder. Las mujeres sienten debilidad por los hombres poderosos (…) Si eres poderoso da igual que tengas una dentadura asquerosa, un físico de liebre malnutrida, andares de ánade destartalado y un cerebro de cuarta categoría. Así Errejón (…) Y no puedo acabar sin dejarles aquí algo de la sabiduría de la gran Camille Paglia: ‘El calentamiento de pollas es una realidad universal. Forma parte de las implacables pruebas de las mujeres y de las frías comparaciones en busca de compañeros potenciales’”.

No tuerzan el gesto, que para acabar la tortura les traigo un riquísimo petisú cultural de The Objective. José Antonio Montano: “El ministro Urtasun elimina el premio nacional de Tauromaquia y le da (lo da él, técnicamente) el de las Letras Españolas a Manuel Rivas, que del arte literario solo conoce el descabello. El socavón de calidad es tan abrumador que constituye un escándalo, también político. Muy en la línea de este Gobierno, por otra parte (…) La película [La lengua de las mariposas] es mala (…), el cuento es malo, el libro es malo y la literatura toda de Rivas es mala. De hecho, no creo que sea ni literatura, sino un subproducto sentimental trufado de ideología torticera. Por esto, por la ideología torticera, lo ha premiado Urtasun, naturalmente”.

Tampoco les gusta Manolo Rivas. Lo intuíamos.