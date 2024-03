¡Perdónanos, santa Isabel del vermú y ruega por nosotros, pecadores!

A ver. ¿Puede haber algo más importante para la fiel infantería que la humillación a España de los secesionistas catalanes o, dicho de otra manera, la suprema traición del felón Pedro Sánchez?

Pues sí. Defender a Isabel Díaz Ayuso, salve regina, mater misericordiae, de los ataques despiadados de unos sedicentes periodistas de elDiario.es, qué gentuza, en delincuencial compadreo con el gobierno bolivariano. Y a ello se afana la alegre muchachada con denuedo. ¿Mienten? Una buena causa exige grandes sacrificios. ¿Alguno de ellos se muestra preocupado por un posible delito? En absoluto, que nuestra lideresa es pura y virginal. Defensa en tromba, que se juegan mucho.

La Razón, Francisco Marhuenda: “La brutal campaña contra Ayuso. No hay líneas rojas, sino prácticas propias del comunismo o del Grupo de Puebla. Es muy triste que conviertan la política en un lodazal”. Más del mismo autor, incansable en su lucha: “Las cloacas del PSOE se desbordan contra Ayuso. La Fiscalía y Hacienda han salido al rescate del sanchismo poniendo de manifiesto el alcance de las cloacas socialistas”. No era suficiente: “Los machos alfa del sanchismo contra Ayuso. Se trata del caso más grave de actuación ilegal vinculado a la Agencia Tributaria”. Libertad Digital, un rosario de artículos: “La inspección al novio de Ayuso es el caso más grave de ilegalidad en la historia de la Agencia Tributaria”; “Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital aseguran que Pilar Rodríguez [la fiscal del caso] es ‘una activista’ de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)”; “El fiscal general del Estado ordenó difundir las conversaciones con el novio de Ayuso. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó emitir el comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre el caso que afecta al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso para desgastarla”. ¿Fuentes, preguntamos nosotros? Ninguna. Más: Pablo Molina: “Los sabuesos selectivos de la AEAT. Aquí no se trata de mantener la presunción de inocencia de una persona ajena a la política sino de destruir a Díaz Ayuso (…) La ley de hierro de las elecciones madrileñas es que cuanto más hiperventila el zurderío, más grande es el hostión electoral”. Y, por fin, en el mismo medio, su director, Federico Jiménez Losantos: “El último montaje del Gobierno contra Ayuso para intentar tapar las evidencias de la corrupción de Begoña Gómez, mujer de Sánchez”. El mismo autor en El Mundo: “Que Sánchez es capaz de cosas que no soñarían ni los Soprano lo ha demostrado en el montaje contra Ayuso”.

Otros. El Debate: “Inspectores de Hacienda, ‘perplejos’ por cómo se ha filtrado la investigación sobre la pareja de Ayuso”. “La Fiscalía de Madrid que ha denunciado a la pareja de Ayuso está presidida por una ex alto cargo de Zapatero”; Mayte Alcaraz: “El laboratorio donde mejor se blanquea la basura, el Palacio de La Moncloa, ha decidido superarse a sí mismo”; Luis Ventoso: “Esa tipa se va a enterar, o cómo el régimen logra inventar un caso de corrupción en solo unas horas para intentar tapar una ola de roña en su cocina”. Seguimos con Pablo Planas: “Sánchez contra Ayuso y tres elecciones. La revancha que se ha dado a sí mismo va a por el novio con todo y con Hacienda, que es el brazo armado de la Moncloa, lo más parecido a una brigada de artistas de las artes marciales mixtas”. Editorial: “Pagarán su felonía. El cúmulo de irregularidades que se amontonan alrededor de la inspección de la Agencia Tributaria que está sufriendo Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, permite a estas alturas hablar de una persecución y, por tanto, de un comportamiento propio de países no democráticos, que es lo que por desgracia ya es España”.

The Objective. Ignacio Ruiz-Jarabo: “Caso Ayuso: ¿otra acusación fiscal 'fake'? Todo apunta a la utilización fraudulenta por el Gobierno de una información tributaria de un contribuyente, el novio de Díaz Ayuso, con un fin partidista”. Seguramente sabrá de utilizaciones fraudulentas: fue director de la Agencia Tributaria con Aznar. Vozpópuli. Miquel Giménez: “Ayuso es pura vitamina para el españolito de a pie, (…) Ayuso es un fenómeno que trasciende ideologías, porque conozco separatistas que dicen que ojalá Cataluña tuviera una Ayuso. Sé que puede sonar a ditirambo, pero créanme, no lo es. Si digo esto es porque la presidenta es uno de los pocos rayos de luz que rasgan esas tinieblas que se están apoderando de España”; Guadalupe Sánchez: “La legalidad ya no es más que una meretriz sometida a los deseos de un tirano, ansioso por demostrar que no existen contrapoderes que domeñen su voluntad”. ¿Y qué me dicen de Joaquín Leguina, caballero lanza en ristre en defensa de su señora Isabel Díaz Ayuso, también en The Objective? “Mientras el cuerpo le aguante, Sánchez seguirá viviendo de decretos-ley y de atacar al adversario con los métodos delictivos con los que está atacando a Ayuso”. El Confidencial. Rubén Amón: “El martirio glorioso de Díaz Ayuso. Pedro Sánchez colabora de nuevo a la canonización política de la presidenta exigiendo una dimisión y una ejemplaridad que pretende encubrir con brochazos los escándalos de Koldo y la amnistía”.

A Julián Quirós, el director de Abc le han aprobado la amnistía en los morros el jueves, pero él escribe ese mismo día de lo que importa: defender a Isabel Díaz Ayuso así se nos caiga el mundo encima: “Lo que ya queda probado es que la pareja de la presidenta madrileña ha sido objeto de una indigna persecución política desde el Gobierno, usando información reservada de Hacienda y de la Fiscalía contra un particular”. Decían que Ignacio Camacho era muy educado: “Tras probar sin mucho éxito con el padre y el hermano, ha aparecido un novio al que echarle encima la Fiscalía, previa pesquisa de una Agencia Tributaria devenida en servicio de información y en arma de contraofensiva”. Tan serviles como cursis. Alberto GarcÍa Reyes: “El mal de amor. Según Sánchez, a partir de ahora enamorarse puede convertirse en un motivo de dimisión inmediata”.

Por cierto, todos nuestros amigos dan un titular parecido: “El novio de Ayuso se querellará contra María Jesús Montero por revelación de secretos”. ¿Ustedes han visto la querella? Nosotros tampoco. En Okdiario , también están muy enfadados. Eduardo Inda: “Lo que han hecho con Ayuso y su novio demuestra que el Gobierno es una mafia y Sánchez su capo”. Pero es en El Debate donde la tromba alcanza las dimensiones de las cataratas del Niágara. Editorial: “Tácticas mafiosas contra Ayuso. El uso del aparato del Estado para perseguir a un rival político supone un paso más en la deriva autoritaria y caciquil de un presidente lamentable”; Ana Samboal: “Filtrar las acusaciones de la Agencia Tributaria contra un ciudadano particular sólo por el hecho de que mantenga una relación sentimental con un cargo público de la oposición resulta gravísimo, intolerable”. ¿Vamos bien? Pues aguanten. Ramón Pérez-Maura: “Sánchez o la podredumbre que nos asola. Tenemos en el Gobierno a una persona de una catadura moral abyecta al que le da igual injuriar a su propia madre si con ello puede seguir un rato más en el sillón”; Antonio R. Naranjo: “La obscena cacería del novio de Ayuso (…) parece haber completado el parque temático de la satrapía que Sánchez ha venido impulsando desde 2018”; Gabriel Albiac: “¿Por qué tanto odio –es decir, tanto miedo– contra Ayuso? Quizá porque es la única que, sin chorradas feminazis, puede mandar a freír monas a las pías sacerdotisas que no entienden que una mujer libre –ella, por ejemplo– ‘puede meterse en el coche y en la cama de quien la dé la gana”.

Tres guindas, tres. Una, por extravagante en El Debate: “Los diputados de Más Madrid y PSOE que se lanzan a por Ayuso acumulan más de 50 viviendas en propiedad”. ¿Y, se preguntarán también ustedes? Otra, en El Confidencial. Paloma Pérez, CEO de Viva Sotheby’s España: “Una casa de un millón de euros no es lujo; a partir de tres, empezamos a hablar de lujo”. Y por último, en The Observer, la loa a nuestro ídolo, Alberto González Amador, de Jano García. Ahí va: “En defensa de la evasión fiscal (…) en esta realidad innegable en la que vivimos la evasión fiscal es un acto de legítima defensa frente a la confiscación pues evitar dentro de nuestras posibilidades que el fisco nos asalte no sólo es defendible, sino que se ha convertido en una obligación moral”. ¡Viva el vino!

Un poquito, sólo un poquito, de la ley de Amnistía, que ya es terreno conocido por todos ustedes.

El Debate, Luis Ventoso: “Un gran país humillado por obra de un felón”; Jorge Sanz Casillas: “El PSOE ya es un partido protocriminal”; Ramón Sánchez-Maura: “El delirio. Y la infamia”. Libertad Digital. Jesús Fernández Úbeda: “Amnistía aprobada: apesta a cadaverina, ¿quién es el muerto? Caracas no queda tan lejos y aquí no se detiene ni el Tato”; Luis Herrero Goldáraz: “En España murió Dios. Ir al Congreso es contemplar la cara cobarde de esta España sanchista en la que cada vez es menos creíble que algo elevado pueda suceder”; Alberto Javier Tapia: “Una iniciativa políticamente nauseabunda y jurídicamente estúpida”. Abc. Isabel San Sebastián: “Cuando pensamos que no puede caer más bajo, el caudillo socialista nos sorprende con un nuevo movimiento destinado a rebajar su ya ínfima catadura”; Jon Juaristi: “La izquierda evoluciona fatalmente hacia una comunidad posnacional de primates bailando al compás de 'Zorra' en torno a un Macho Alfalfa (…) Cuando Sánchez hizo su entrada triunfal en la Historia cantando la Internacional en compañía de un ochote de australopitecos…”; Inocencio Arias: “Sánchez y Trump: farsantes paralelos. Hay un rosario de similitudes: son mentirosos empedernidos, dirigentes que han secuestrado a su partido conduciendo a sus países a una rara polarización”; Manuel Marín: “Sánchez no va a cambiar. En él, la fractura social, el atavismo histórico y la ligereza moral son las fórmulas para el control del poder”. El Mundo, Federico Jiménez Losantos: “Junto a la muerte y los impuestos, los españoles tenemos una certeza ineluctable: Pedro Sánchez siempre hará algo mucho peor de lo que esperamos”. The Objective. Félix de Azúa: “La corrupción, el latrocinio y la cleptocracia socialista solo ocultan algo incluso peor: su incapacidad, su ineptitud para el gobierno y la administración pública”; Francisco Sierra: “La impunidad, el cinismo, la miseria moral y política del Gobierno de aceptar la voladura controlada por los independentistas del Estado de derecho afecta a todos los ciudadanos de España”; Javier Rubio Donzé: “No existen límites éticos. Sánchez carece de moral, es un cínico, un narcisista, un autócrata… No tiene verdaderas convicciones y nada le va a frenar”. Y Jorge Vilches: “Estoy convencido de que si hacemos hoy en España un referéndum o un concurso sobre quién es el mayor traidor de nuestra historia, saldría elegido Sánchez (…) [es] traidor, falso y mentiroso y el presidente menos popular Europa y de nuestra historia”. Okdiario, Jimmy Giménez-Arnau: “Hablan de la tiranía de Nerón, pero la tiranía más real es la que ejerce un peligroso payaso con deformación escolar que atiende por Sánchez, dios de las bajezas”.

Ya.

Pero esta semana se conmemoraban, dolor y angustia, 20 años del horror del 11-M. Y ellos, aquellos canallas, siguen en sus trece. Pedro J. Ramírez: “Mientras viva, el 11-M será un caso abierto”, o “Yo creo que Jamal Zougam ha sido víctima de un error judicial y que no cometió los atentados”. Más. Editorial de Libertad Digital: “El PSOE sigue usando la masacre (…) sin el 11-M, Zapatero nunca hubiera llegado al poder y, sin Zapatero, Sánchez jamás habría sido presidente del Gobierno de España”. En El Debate, Antonio R. Naranjo: “El 11-M comenzó todo. El PSOE de Zapatero y el de Sánchez son iguales: usan el dolor para ganar partidos en fuera de juego”; Gabriel Albiac: “11-M: el golpe que triunfó. Sánchez culmina ahora el proyecto de Zapatero: rematar a la nación”. La Gaceta. Hermann Tertsch: “Después de aquel 11 de marzo del 2004 que llevó en volandas al poder a quienes jamás lo habrían logrado sin la sangre de 193 muertos y dos mil heridos, España entró en una de las fases más vergonzosas, dañinas e indignas de su larguísima historia (…) ¿Quién puso las bombas que secuestraron a España con la evidente intención de destruirla, acelerar y hacer irreversible su división y degradación en unas taifas gobernadas arbitrariamente por criminales?”.

Y hoy, ya ven, El Catavenenos todavía se alarga más y les ofrece un entretenimiento para niños, niñas y militares sin graduación. La solución, al final. No se la pierdan.

Hermann Tertsch, Abc: “El pelo de la dehesa, las formas grotescas y la ignorancia inabarcable de nuestro presidente han dejado huella en toda Europa”; Jon Juaristi: “En un país de fábula había un gobierno presidido por un elfo cretino”. Gabriel Albiac: “Es el cerebro de un adolescente, injertado sobre una ignorancia más allá de lo descriptible”. La Gaceta, Miguel Durán: “El presidente compresa: ni se mueve ni se nota ni traspasa”; Carlos Dávila: “Pasan los meses y los años, y cuando este ‘tío’ acredita mil fechorías, una frivolidad política y económica sin límites, una improvisación de púber y una chulería incompatible con su escasa arquitectura, los primeros elogios o recelos se tornan en críticas y en desdenes”. Mario Noya: “Es un killer político y se ha cargado a todo el que se le ha puesto por delante. Y además con muchísima calma”; Federico Quevedo: “Ha sido y es el peor presidente que haya tenido nunca este país, ha gobernado con rencor y con malicia, ha dividido, enfrentado y provocado a los ciudadanos”. Pío Moa, Libertad Digital: “Carece de cualquier altura intelectual, pero es también un iluminado, o sea, un perturbado (…) Tratar al sujeto de indecente mamarracho se queda corto”.

No, no son insultos a Sánchez. Todos estos diamantes, en bruto, cierto, pertenecen a juicios de nuestros amigos sobre José Luis Rodríguez Zapatero entre los años 2009 y 2011, y están entresacados del libro Las mil frases más feroces de la derecha de la caverna, publicado en el año 2011, del que es autor quien esto escribe.

La derecha y la prensa canallesca siempre han actuado igual cuando gobierna la izquierda. Aquel 11-M se rompieron todas las barreras de la indignidad. Y ahí permanecen, enquistados en nuestras vidas, como pueden comprobar quienes sigan a este modesto Catavenenos.