Els arxius de la repressió franquista, a 360 quilòmetres de València: la Generalitat digitalitzarà els sumaris depositats a Madrid

Els sumaris militars contra tota una generació de valencians malmesa per la terrible repressió franquista en acabar la Guerra Civil estan a 360 quilòmetres de distància de la capital del Túria. Els historiadors i els descendents de les víctimes del terror de la dictadura a Alacant i València es veuen obligats hui dia a traslladar-se a l’Arxiu General Militar de Madrid per consultar els sumaris de la justícia militar que van condemnar milers de republicans en la tenebrosa postguerra espanyola. Els fons, en alguns casos de consulta restringida pel mal estat en què van quedar a conseqüència de la riuada del 1957, es van traslladar fa més d’una dècada a Madrid i inclouen els sumaris de jutjats militars d’Alacant i de l’Auditoria de Guerra de València (a Castelló, gràcies a la tasca del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, aquests sumaris es van digitalitzar fa anys i estan disponibles per als investigadors o familiars que els sol·liciten).

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica que dirigeix Rosa Pérez Garijo prepara la digitalització d’aquests fons, imprescindibles per a l’avanç de les investigacions acadèmiques, amb la vista posada en la creació d’un cens digital de les víctimes valencianes de la repressió franquista que incloga la documentació associada que està dispersa en diversos arxius estatals, com el militar de Madrid o el d’Àvila. Així doncs, la consellera Rosa Pérez va sol·licitar el 12 de febrer passat una reunió amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no s’ha pogut dur a terme de moment per la crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19. Paral·lelament, els responsables valencians de memòria democràtica es reuniran la setmana vinent amb els seus homòlegs del Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica per tractar la problemàtica de l’accés a aquests arxius.

Un informe de l’Aula d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València ja denunciava fa quatre anys que els valuosos fons “encara estan sense restaurar i en molts casos ha d’admetre’s que segurament seran irreparables”, tal com va informar aquest diari. Els investigadors agrupats en l’entitat universitària demanaven al govern autonòmic de Ximo Puig que sol·licitara oficialment al Ministeri de Defensa, titular de la documentació, la “correcta conservació, catalogació, digitalització i devolució d’aquests fons a València”.

El ministeri, segons un informe breu sobre els arxius dels “jutjats militars formats al País Valencià”, a què ha tingut accés aquest diari, “pren iniciatives per a facilitar aquest accés” i recorda que “fa poc també s’ha agilitat el sistema de reprografia digital servint les reproduccions de manera exclusivament digital” previ pagament de les tarifes.

Els investigadors de l’Aula d’Història i Memòria Democràtica assenyalen en l’informe que el fons es va traslladar a Madrid el 2009 “després d’unes quantes dècades en què va patir catàstrofes naturals i condicions de conservació roïnes en instal·lacions de diversos tipus”. “A això es van unir trasllats i fins i tot manipulacions indegudes que van contribuir al seu actual estat i desorganització del fons”, afig. La localització en la capital dificulta l’accés als sumaris d’historiadors i familiars que han de traslladar-se a l’arxiu de Defensa, l’horari de la sala d’investigadors del qual on es fan les consultes és limitat (de 9 a 13.30).

La Generalitat Valenciana treballa amb la vista posada en la col·laboració, mitjançant convenis, amb les universitats públiques valencianes i amb associacions memorialístiques, per dur a terme la digitalització dels fons o fins i tot la recuperació i el retorn al seu lloc d’origen. L’objectiu, segons les fonts consultades, és crear el cens digital al llarg de la legislatura en coordinació amb altres departaments autonòmics com la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la qual depén la gestió dels arxius públics valencians.