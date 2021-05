Te invitamos a la cata virtual de vinos de las Bodegas Algueira

Te invitamos a la cata virtual de los vinos de las Bodegas Algueira, unas viñas que se caracterizan por ser uno de los paisajes vitícolas más impresionantes de España con sus pendientes de hasta 85 grados de inclinación en las que es imposible la mecanización y es difícil mantenerse en pie. Para conocer un poco más en profundidad el entorno y los caldos de estas viñas, elDiario.es organiza una cata virtual el próximo lunes 31 de mayo a las 17.30h que se emitirá en directo desde esta misma noticia y desde el canal de YouTube de elDiario.es.

La cata estará guiada por Fernando González, el fundador de Bodegas Algueira que, junto a su esposa Ana Delia, comenzaron en los 80 este proyecto familiar con unos pocos viñedos, una pequeña bodega y mucho trabajo por delante. Paco Berciano, uno de los especialistas en vino con el que elDiario.es ha puesto en marcha el proyecto ‘Paisajes del vino’, y el director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

Durante la cata virtual, conoceremos con más detalle este proyecto familiar situadas en la Ribeira Sacra gallega, hablaremos de la elaboración de sus vinos y variedades y, sobre todo, comentaremos los distintos sabores y sensaciones que nos evocan los tintos y blanco seleccionados: Algueira Mencía Tinto 2019, Algueira Brandán Godello Blanco 2019 y Algueira Castes Galegas Tinto 2019, este último presentado en exclusiva para los lectores de elDiario.es.

Si aún no has probado esta selección y quieres recibirla en casa, puedes comprarla aquí y te llegará en menos de una semana. Si ya has podido disfrutar de estos vinos, no te pierdas esta cita y cuéntanos tus impresiones y curiosidades en el formulario que encontrarás a continuación.

¡Te esperamos!