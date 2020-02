Este mes os presentamos un test de mochilas de alpinismo que hemos dividido en dos categorías bien diferenciadas. Por un lado, mochilas para una actividad de día, con vuelta a casa, y sin necesidad de material de pernocta, y por otro, mochilas para realizar salidas de dos días, para lo que necesitaremos hacer noche con equipo adecuado para ello.

Los dos tipos de mochila tienen como eje principal su ligereza, ya que son productos concebidos para escalar y movernos rápido con ellos. Por lo tanto, prima este valor por encima de otros tan importante como puede ser la comodidad que pasa a un segundo plano en aras de un producto más liviano. Se ha tenido en cuenta además que, en la época que las hemos probado, el uso de ropa invernal ayuda favorece el confort.

Normalmente, la resistencia, o durabilidad, es la otra piedra angular en estos productos, y es un factor que, a su vez, suele estar reñido con la ligereza, al menos en la mayor parte de los casos, aunque, como siempre, hay excepciones.

Por lo tanto, nos encontramos con mochilas, a rasgos generales, muy ligeras, con una comodidad relativa, comparadas con una mochila de transporte de 2,5kg, pero que, para este tipo de actividad y peso transportado, cumplen su función muy dignamente y con una resistencia suficiente como para acometer escaladas alpinas, con lo que ello implica en términos de arrastrones, enganchones, etc.

Las distintas puntuaciones están basadas en el propio concepto del producto, es decir, si comparásemos la Arc´teryx FL 45 en el apartado de comodidad con la mochila de carga Bora 63 de la marca, evidentemente la FL 45 obtendría mala puntuación, mientras que en esta prueba tiene una buena evaluación para lo que exigimos a un producto de estas características. Pero, pasemos a hablar en profundidad de cada uno de los modelos probados…

MOCHILAS DE UN DÍA

Cierzo 28 de Arc´teryx

La Cierzo 28 es, sin duda, la mochila más ligera de esta prueba (545 gramos). Concebida como una mochila de actividad de día es muy liviana y compresible. De esta forma, la podemos llevar perfectamente dentro de un macuto más grande y usarla de mochila de ataque.

Compuesta por un nylon muy ligero de 210 Deniers, no tiene ningún refuerzo más, lo que hace, como hemos comentado, que sea un producto con un peso excelente, pero obviamente, penalizando su durabilidad con respecto a otros productos de la prueba. Está claro que esto es algo que va intrínseco al propio concepto de la mochila.

La Cierzo 28 tiene una parte trasera muy sencilla, con una espaldera que se puede extraer para así comprimirla y reducirla a la mínima expresión, y unas hombreras estrechas con un cinturón lumbar muy básico, por lo que la comodidad no es su fuerte en cuanto la carguemos demasiado.



Posee un bolsillo frontal amplio para meter móviles, llaves etc., y otro interior más pequeño, así como un apartado para el sistema de hidratación.

El sistema de compresión y anclaje de herramientas es el llamado Swiftcord que consiste en un cordón elástico que recorre toda la mochila y que se puede manejar con guantes de forma aceptable. En la parte superior presenta una correa de compresión que permite llevar una cuerda en el exterior de forma cómoda.



En general, el transporte de piolets, crampones y demás utensilios de escalada invernal se hace de forma cómoda, y su acceso es rápido, pero con limitaciones de carga como hemos indicado anteriormente.

La boca de carga es amplia y la forma cónica hace de este modelo una mochila técnica que se adapta al cuerpo perfectamente. Por lo tanto, es ideal para escalada ligero o salidas cortas de esquí de montaña con el mínimo material.



Ascent 25 de Lowe Alpine



El modelo Alpine Ascent 25 de Lowe Alpine es una mochila compacta, ligera y técnica, con un tamaño ideal para actividades específicas de alta montaña o escalada en pared de un día.

Los acabados, las costuras y el ensamblado de las diferentes piezas son muy buenos, lo que, unido a la calidad de tejido exterior 330 Cross/Trishield/Hidroshield, convierte el producto en una mochila bastante resistente.



La Alpine Ascent 25 está diseñada para actividades técnicas de una jornada, y tiene un peso de 840 gramos que se puede aligerar quitándole la espaldera y una varilla que lleva en el interior. Cuenta además con varios detalles muy interesantes como el sistema para el transporte de la cuerda desarrollado por la propia marca, pero además ofrece una gran cantidad de posibilidades de acomodar el material menos sensible en el exterior mediante distintos portamateriales y cintas compresoras. Los portapiolets presentan un sistema HeadLocker que funciona perfectamente con cualquier piolet y tanto si usamos guantes como si no.

La relación entre comodidad y peso, para una mochila de este tipo, es bastante buena, con unas hombreras acolchadas y una anchura suficiente para que no se nos clave, así como una espalda bien construida con un almohadillado muy ergonómico.



El cinturón de la cadera está también acolchado, y es de fácil ajuste. Además, se puede escamotear por las aberturas laterales que tienen los bolsillos colocados en los costados.

Por todo esto, creemos que la Alpine Ascent 25 es una mochila, con unos detalles técnicos muy desarrollados, perfecta para alpinistas o escaladores de vías de varios largos. Sin estar diseñada para caminatas o ascensiones fáciles, también es muy apta para ese uso.

Mutant 28 de Osprey



La Mutant 28 de Osprey es una mochila con un cubicaje, tamaño y prestaciones perfectas para salidas de un día a la montaña, e ideal para realizar actividades de esquí de travesía y alpinismo.

Tiene boca de entrada muy amplia, lo que nos facilita la carga de la mochila, y no cuenta con una seta “extraíble”, sino integrada, lo que le otorga una estructura compacta y cómoda, y facilita al usuario la tarea de meter y sacar material.



El peso es algo superior al kilo, pero una vez “desnuda” de algunos accesorios, le podemos rebajar unos 260 gramos del total, lo que nos deja una mochila ligera de apenas 900 gramos.

Su resistencia es notable ya que está compuesta por Nylon Ristop 2100, muy utilizado por Osprey, y con muy buen resultado en cuanto a nivel de durabilidad.

Su espalda está muy bien diseñada y, tanto ésta, como el cinturón lumbar y las hombreras (bastante anchas), se ajustan a la perfección y son cómodas.



Tal como la hemos testado nosotros, con cuerda, arnés, piolets, tornillos, mosquetones etc., nos ha parecido muy cómoda, aun cargando con ella durante horas.

El sistema de ajuste de piolets es rápido y cómodo, incluso con guantes, al igual que la cinta para sujetar una cuerda situada en la parte externa de la mochila, muy útil y efectiva.

Las cintas compresoras también cumplen a la perfección su cometido y te permiten ajustar la mochila de tal forma que funciona como portaesquís. Las cremalleras, tancas y cierres, son de muy buena calidad con lo que no dan problemas en cuanto a su uso y duración.

Así, hablamos de una mochila de una jornada, ideal para diversas actividades y que resulta muy cómoda y resistente, aunque se ve penalizada en el apartado de ligereza frente a sus competidoras.



MOCHILAS DE DOS DÍAS

Alpha FL 45 de Arc´teryx



El modelo Alpha FL 45 de Arc’teryx es una mochila de unos 650 gramos de peso total para una capacidad de 33 litros en principio, pero si además aprovechamos su extensión (que le da unos 12 litros más, llegando a los 45) nos encontramos con una relación peso/cubicaje fantástico.

Se presenta como una mochila impermeable, y con una sólida construcción gracias al Nylon N400-AC2 con el que está fabricada. La parte extensible de la Alpha FL 45 (que le da el cubicaje extra) también es impermeable y cierra mediante un sistema que sella el conjunto, lo que la hace casi estanca.



La espalda de esta mochila está fabricada con HD 80, un polietileno de gran densidad que consigue que, a pesar de su simpleza sea cómoda (para el tipo de mochila que es). El cinturón lumbar, como las hombreras, funcionan perfectamente con la anchura mínima para que no se nos haga incómodo cargar con peso.

De construcción minimalista, únicamente presenta un bolsillo exterior en el cual podemos meter las llaves, la cartera o el GPS.



En cuanto al resto, apuntar que está dotada de un cordón de compresión en el panel frontal, ideal para sujetar los crampones, y un par de tiras más, con un broche, muy cómodas para colocar los piolets. La falta de portaesquís puede llegar a ser incómodo en algunas actividades ya que, aunque se puede acoplar un par de esquís en el cordón de compresión, no es la situación ideal. En la parte superior podemos situar también una cuerda gracias a las cintas que presenta, o izar la mochila gracias a sus dos bucles.



Trilogy 35 de Millet



El modelo Trilogy 35 de Millet es una mochila técnica para alpinismo, que sorprende por ser resistente y cómoda. Con un peso según etiqueta de 950 gramos, nos encontramos ante una mochila perfecta para actividades tipo “Cara Norte” de un par de días. Su cubicaje de 35 litros está muy aprovechado, ya que no deja ningún espacio libre.

Sobre el resto de detalles, apuntar que las hombreras y el cinturón lumbar son estrechos, pero cómodos. El acolchado es suficiente, y testado con material de escalada y pernocta para un par de jornadas, ha sido más que aceptable. Un detalle a destacar es el sistema de fijación de la cinta de pecho a las hombreras, formado por un clip que se puede quitar fácilmente y que permite regular la altura con facilidad.



El cinturón lumbar tiene un portamaterial en cada lado que, cumple muy bien su función, es cómodo y no interfiere con el arnés. No es escamoteable lo que le impide reducir peso como el modelo de Montane ,aún así tiene un peso contenido con él integrado.La espalda es muy sencilla pero efectiva, siendo cómoda para este tipo de mochila tan minimalista y técnica. También dispone de punto de transporte o izado entre las hombreras. El tejido del que está compuesta es una poliamida, 570-840 Denier Cordura, muy resistente y repelente al agua, lo que hace de ella un producto duradero.



En el frontal nos encontramos también con un gran bolsillo, cerrado con cremallera estanca, que dispone en su interior de una cinta con mosquetón para llevar llaves o similar. Dispone de dos portapiolets que, de una forma rápida y sencilla, nos permiten sacar las herramientas mediante un sistema muy efectivo. También hay dos cintas portamaterial donde podremos conectar, mediante cordinos o mosquetones, la esterilla, casco etc. En los laterales dispone de dos cintas compresoras por lado, así como dos portapiolets o portamaterial. Lo único que echamos en falta son los portaesquís para poder transportar nuestras tablas en actividades que lo requieran.

Featherlite Alpine 35 de Montane



Montane siempre se ha caracterizado por ser una marca técnica, con modelos muy característicos y especiales, algo que hemos podido comprobar estas últimas semanas con la mochila Featherlite Alpine 35.

La Featherlite Alpine es una mochila de alpinismo puro, con un diseño simple, pero muy efectivo, en la línea de sus más directas competidoras como son los modelos de Arc’teryx y Millet.

Con un peso de unos 748 gramos, nos encontramos con una mochila compuesta por un Nylon de 100 Deniers con Ristop y revestimiento de PU que, en las pruebas a las que la hemos sometido, ha dado un buen resultado teniendo en cuenta la relación peso/resistencia. Sobre todo, contando con su ligereza.



En cuanto a sus detalles, destacar que tiene una forma tubular con una boca de entrada ancha y un ajuste general muy bueno que nos permite movernos cómodamente escalando con ella.

La seta está integrada con un bolsillo interior y otro exterior que, una vez se quita la espaldera acolchada, hace de bolsa de la propia mochila, pudiendo meterse en ella y comprimirse para llevarse como mochila de ataque o cumbre en otra de mayor cubicaje

Tiene una espalda simple, con unas hombreras muy anchas y un cinturón lumbar que cumple a la perfección su función (se puede quitar para así rebajar el peso). Todo esto hacen de ella una mochila muy cómoda, incluso con pesos de más de 10 kilos.



Los cierres de cadera y seta están formados por ganchos y piezas metálicas que se manejan muy bien en condiciones de frío con guantes, y las cremalleras existentes son de buena calidad y sin duda duraderas.

Finalmente, apuntar que las cintas de compresión funcionan también muy bien, permitiéndonos sujetar de forma contundente unos esquís o piolets.



TABLA COMPARATIVA











Para ver la tabla a mayor resolución pincha aquí