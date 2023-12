Chaqueta Nebula Pro Insulated de Rab

La marca inglesa Rab nos tiene acostumbrados a material y prendas innovadoras y de gran calidad, algo que, una vez más hemos vuelto a comprobar con la chaqueta Nebula Pro Insulated, una chaqueta de fibra muy potente. Con un aspecto similar al de las prendas de plumón, en esta ocasión nos encontramos con un producto además recio y muy direccionado al uso en alpinismo invernal con temperaturas duras y adversas.

Yo, personalmente, siempre he sido un gran fan de la fibra a la hora de tener una chaqueta para actividades intensas y con peligro de humedad. El plumón me parece fantástico en su contexto ya que se comprime excepcionalmente, es muy confortable, y la relación peso/retención calor está muy por encima de la fibra, pero es cierto que, si necesitas una chaqueta con la que puedas moverte de forma intensa sudando, en ambientes muy húmedos donde te vas a mojar mucho o corres el riesgo de darle un mal corte (y no quieres parecer un pollo perdiendo plumas), la opción de la fibra es perfecta.

Con esto creo que la Nebula Pro Insulated ha dado en el clavo y se presenta como una chaqueta de reunión perfecta para actividades de alpinismo, escalada en hielo o montaña invernal, e incluso como una chaqueta de actividad en momentos donde el termómetro baje unos grados de más.

Por lo tanto, nos encontramos con un producto muy bien fabricado, con un corte y diseño como denomina la marca “regular” que nos da una prenda que permite meter más capas debajo, pero sin ser ancha. La puedes usar cómodamente con otra chaqueta o forro interior, o sencillamente con una camiseta térmica, ya que el ajuste es muy bueno.

Los detalles

La Nebula Pro Insulated es una chaqueta larga que nos tapa por debajo de la cintura hasta 1/3 del muslo. Además, el patronaje es muy bueno y evita dejar zonas al aire cuando subimos los brazos mientras escalamos. Tiene una tanka de ajuste en el dobladillo inferior con la que podemos, si lo necesitamos, ajustarnos la chaqueta a la cintura.

Cuenta con dos bolsillos exteriores amplios y bien dimensionados cerrados por cremalleras recias y de gran calidad, así como un bolsillo interior a la altura del pecho ideal para guardar un GPS, móvil, frontal, etc. El conjunto se cierra con una cremallera central de doble cursor muy resistente que nos ha gustado mucho.

La capucha es amplia y muy bien diseñada, ideal para usarla con el caso ya que permite absolutamente todos los movimientos sin desplazarse ni un ápice. Cuenta con un velcro trasero con una tapeta que ayuda a la regulación de la misma.

Las mangas están muy bien diseñadas y ajustan a la perfección mediante otro velcro con ajuste que funciona a la perfección, incluso mojado y con nieve.

La Nebula Pro Insulated pasa por ser la chaqueta de fibra más caliente de la colección gracias al relleno de PrimaLoft® Silver Luxe™ reciclado. Es un aislamiento muy potente que imita el funcionamiento de la pluma. Con los 648 gramos totales de la chaqueta aseguramos que es una prenda de fibra muy, muy caliente y con una capacidad de secado y de mantenimiento del aislamiento, incluso mojada, excepcional.

La parte exterior está confeccionada con con nailon reciclado Pertex® Quantum Pro Ripstop 30D con revestimiento DWR repelente al agua, lo que le da una resistencia y consistencia importante. Es una chaqueta “todoterreno” que aguantará todo el maltrato al que la podamos someter en nuestras actividades de montaña.

En definitiva, y como ya hemos mencionado antes, la Nebula Pro Insulated es una chaqueta de fibra muy recia, duradera y caliente. Con una capacidad de secado, en el caso de que se moje, ya que el Pertex exterior funciona de maravilla, muy elevada y rápida. Adolece de las contras habituales de la fibra como es que, con el mismo peso que una prenda de plumón similar, es menos potente y se comprime peor que sus homólogos en plumón, aunque para nosotros el uso debería ser distinto. No obstante, hemos de reconocer que el Primaloft Silver es muy, muy caliente para ser fibra y se comprime razonablemente bien.

Así que, si necesitas una chaqueta consistente y muy caliente para hacer actividad con ella puesta o como reserva de calor en clima muy frío y con humedad, esta es tu chaqueta. Me parece un producto excepcional y muy bien diseñado para la práctica del alpinismo y la montaña invernal. Un 10 a Rab.