Chaqueta Sesvenna Pro de Vaude

Vaude, fundada en 1974, es una marca cuya evolución les ha llevado a un férreo compromiso con el medioambiente. De hecho, desde 2022 todos sus productos son climáticamente neutrales y sostenibles.

En esta ocasión, y siguiendo con la pruebas de algunos de sus productos más destacados, hemos tenido la oportunidad de utilizar y testar a conciencia la Sesvenna Pro, una chaqueta con relleno aislante de fibra reciclada (HeatSphere Eco) y que, con un peso de unos 470 gramos en talla M, podemos confirmar después de más de un mes con ella que es un producto con una capacidad de retención del calor muy notable y una transpirabilidad excepcional.

Los detalles

La Sesvenna Pro presenta un diseño y un corte denominado fit que se ajusta al cuerpo a la perfección. Sus mangas son un poco más largas ya que están articuladas con una inserción para los pulgares, lo que hace que el ajuste sea mayor, minimizando fugas de calor al movernos, levantar los brazos, etc.

La combinación, en los paneles laterales e interior de las mangas, con tejido “strech” hace de la Sesvenna Pro una prenda muy cómoda y transpirable que no nos molestará incluso si la tenemos que llevar puesta durante muchas horas mientras realizamos actividades muy aeróbicas.

Nos encontramos, definitivamente, ante un producto muy bien desarrollado que ha cuidado los detalles. Cuenta, por ejemplo, con dos bolsillos laterales bien dimensionados dónde caben sin problema cosas básicas como un móvil o un GPS, y otro bolsillo en el pecho, más pequeño, pero igualmente muy útil y con un tamaño ajustado.

Algo que nos ha gustado muchísimo, debido a su comodidad, versatilidad y originalidad, es el bolsillo exterior tipo “canguro”, cerrado por un elástico en el que nos caben unos guantes a la perfección y que termina siendo muy útil gracias a la disposición y facilidad de acceso.

Mi única duda a día de hoy es saber cómo envejecerá la goma del cierre, ya que si forzamos mucho el bolsillo tienden a ceder. No obstante, por lo que se advierte, se podría cambiar sin problema en caso de rotura o de que se elongue demasiado.

Las cremalleras del conjunto, incluyendo la central, que es de doble cursor, algo muy de agradecer por otro lado, son de buena calidad y funcionan perfectamente, sin enganchones, ni tirones.

La capucha no ofrece elementos de ajuste, pero se nota que ha sido cuidadosamente diseñada y se adapta bien a la cabeza, moviéndose muy poco en los giros, algo que para un elemento de este tipo, sin ningún tipo de tanka que lo regule, es algo a tener en cuenta. No obstante, debo admitir que a mi personalmente me gustaría poder tener algún tipo de accesorio que ayude en el ajuste, aunque insisto, es una apreciación personal.

Por otro lado, el tejido exterior es repelente al agua y nos ha funcionado muy bien. Sin ser impermeable, en días en los que la lluvia nos ha sorprendido durante la realización de distintas actividades se ha comportado muy bien. Este detalle, unido al relleno de fibra, hace que sea una prenda que corta el viento de forma muy efectiva.

Las pruebas

La Sesvenna Pro de Vaude es, en definitiva, una chaqueta de fibra muy caliente, transpirable y muy cómoda de llevar. Para este artículo la hemos probado en días fríos realizando diversas actividades como escalada en pared, a modo de reserva de calor asegurando durante algunas escaladas de deportiva, e incluso andado con ella mientras completábamos algunas rutas de trekking y ascensiones. En todos estos casos, la prenda se ha comportado a la perfección, incluso mojada, y siempre reteniendo el calor corporal sin problema.

Es una chaqueta muy polivalente y útil para todo tipo de actividades invernales como vemos, pero especialmente en días fríos y para actividades muy aeróbicas.

De hecho, es de lo mejor que he probado últimamente en cuanto a este este tipo de productos. Y, si a ello le añadimos la fabricación, con material reciclado y respetando el medio ambiente, algo con lo que Vaude está muy comprometido, puedo afirmar que es un producto que me encanta y recomiendo sin duda alguna.