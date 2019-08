El Campeonato del Mundo de Japón adjudica las primeras plazas para los JJOO de Tokio 2020

Celebrado en Hachioji, Japón, del 10 al 21 agosto, ésta ha sido sin duda la prueba más importante del año en el mundo de la escalada, por su rango, y porque ha sido la primera ocasión en que se clasificaron 7 plazas masculinas y 7 femeninas para los JJOO de 2020, momento en que la escalada será olímpica por primera vez en su historia.

El Campeonato del Mundo ha tenido una participación de 253 deportistas de 39 países distintos en las modalidades de Velocidad, Bloque, Dificultad y formato olímpico u Overall, que fue la modalidad que clasificó a los 7 mejores resultados en la categoría masculina y femenina de manera directa para los JJOO de Tokio 2020. Concretamente, en esta última modalidad hubo 172 deportistas inscritos, luchando por una plaza olímpica y por hacer historia en el deporte de la escalada.

La delegación española estuvo formada por Alberto Ginés y Mikel Linacisoro que fueron acompañados por David Macià. Itziar Zabala en la categoría femenina no pudo recuperarse a tiempo de su lesión producida en la última prueba de la Copa del Mundo de Bloque disputada en Vail, Colorado (USA).

La Japanese Mountaineering y la Sport Climbing Association JMSCA, bajo la dirección del famoso escalador y competidor, Yuji Hirayama, desplegó un potente equipo organizativo que dio servicio a las delegaciones presentes. El evento estuvo muy bien organizado y cumplió con las expectativas de la IFSC

Bloque

Extraordinaria puesta en escena de la competición más importante del año que arrancó con la modalidad de Bloque. Un escenario visual magnífico acompañado por colores y luces que bañaron los bloques y los deportistas protagonistas, todo ello hizo más impactante el desenlace deportivo de las distintas fases. La final fue emocionante, aunque la dificultad extrema de los bloques planteados hizo que en la categoría masculina no se realizara ningún top. Todo un espectáculo que no permitió a los dos españoles participantes pasar de las clasificatorias.

En categoría masculina la victoria fue para el local Tomoa Narasaki. El austriaco Jakob Schubert fue segundo y el alemán Yanninck Flohé tercero. En chicas, la eslovena Janja Garnbret, primera, la japonesa Akiyo Noguchi, segunda, y la británica Shauna Coxsey tercera.

Dificultad

Con un muro más bajo en altura de lo esperado, los equipadores realizaron una trabajo bueno para, en diagonal, preparar itinerarios que cumplieran con el Reglamento Internacional y con lo que se esperaba de una prueba de este tipo... y lo consiguieron. La prueba fue emocionante, pero los españoles tuvieron un resultado discreto y no pudieron superar los cortes en la clasificatoria. Los finalistas dieron un espectáculo mayúsculo al público, conscientes de que se jugaban mucho, ya que solo los 20 mejores resultados en Bloque, Dificultad y Velocidad podían acceder a la prueba Overall que fue la que dio plaza para los JJOO 2020. De esta manera, y a falta de la prueba de Velocidad, Adam Ondra, Jakob Schubert y Alex Megos se vaciaron para conseguir la medalla de oro, que finalmente fue a parar a manos del checo Adam Ondra, quien cometió menos errores y llegó más alto. Alex Megos fue segundo y Jakob Schubert tercero. Alberto Ginés obtuvo el puesto 31º y Mikel Linacisoro fue 37º.

En categoría femenina, Janja Garnbret volvía ser primera. Su compatriota Mia Krampl era segunda y la japonesa Ai Mori cerraba el podio.

Velocidad

La velocidad fue la modalidad de competición que más dificultades y obstáculos puso a aquellos que consiguieron medalla en las anteriores modalidades de competición. La prueba se desarrolló puntualmente sobre lo previsto y tal y como se esperaba los favoritos brillaron y volaron sobre el muro de 15 metros. No obstante, un especialista italiano, Ludovico Fossali, arrebató el oro a los principales rivales de los países del este y Asia, y lo hizo con un mejor crono en octavos de final de 5,908 segundos. El checo Jan Kriz era segundo y el ruso Stanislav Kokorin tercero. Nuestros representantes estuvieron entorno a los cronos que realizan habitualmente, por encima de los 7 segundos, concretamente, Alberto Ginés 7,393 segundos y Mikel Linacisoro 7,657 segundos.

En chicas, ganaba la Aleksandra Miroslav, a quien acompañaban Di Niu y Anouk Jaubert .

Con la velocidad finalizada, se dio paso a la última de las pruebas, la Overall, de formato olímpico que otorgaría las 7 primeras plazas directas para la categoría masculina y femenina para los JJOO de Tokio 2020. En la prueba Overall sólo participaron los 20 mejores competidores inscritos en Bloque, Dificultad y Velocidad, donde los españoles no figuraron. Alberto Ginés quedó en la 36 posición final (con 23.426 puntos) y Mikel Linacisoro en la 48 (47.355 puntos), resultados que fueron, aproximadamente, los esperados.

Overall (Combinada)

La última de las pruebas, y quizás la más esperada del Campeonato del Mundo fue la prueba combinada de formato olímpico, en donde el resultado en Velocidad, Bloque y Dificultad dieron puntos, según la posición de los competidores en las distintas pruebas anteriores, obteniendo la lista de los 20 mejores deportistas participantes en la gran final. La puntuación se estableció de la multiplicación de tres coeficientes, ordenando la lista de menor a mayor valor numérico.

La puesta en escena de dicha final fue magnífica, luces, escenografía, público y buena organización dieron un envoltorio extraordinario a una final de gran trascendencia, escribiendo una nueva página dorada en la historia de la escalada de competición.

La categoría femenina disputó su final el día 20 agosto, sin participación española, y donde las competidoras tuvieron que enfrentarse a la vía de Velocidad, a tres Bloques y a una vía de Dificultad. La eslovena Janja Garnbret fue la mejor y demostró su gran momento de forma al ganar no solo la combinada, sino también el Campeonato del Mundo de Bloque y Dificultad. Akiyo Noguchy de Japón y Shauna Coxey de Gran Bretaña, le acompañaron en el podio.

Así, las siete plazas para los JJOO 2020 (dicha clasificación eliminó a las otras dos japonesas que fueron 6ª y 7ª en el Campeonato del Mundo de la Combinada, dado que no pueden haber más de dos representantes por país, dando paso a las siguientes deportistas clasificadas, la suiza Petra Kringler y la americana Brooke Raboutou. Ahora dichas plazas deberán aprobarse por los Comités Olímpicos de cada país, por lo que la lista es provisional) fueron para:

1. Janja Garnbret SLO

2. Akiyo Noguchi JPN

3. Shauna Coxey GBR

4. Aleksandra Miroslav POL

5. Miho Nonaka JPN

6. Petra Kringler SUI

7. Brooke Raboutou USA

La categoría masculina disputó su final el día 21 agosto y fue, como en el caso de la categoría femenina, un gran espectáculo para el público seguidor en directo y para el que lo siguió por streaming desde todo el planeta. La final coronó al japonés Tomoa Narasaki como el mejor. Tuvo un resultado extraordinario, fue el mejor en Bloque y segundo clasificado en Velocidad y Dificultad, un resultado que lo catapultó a vencer la prueba. El austríaco Jakob Schubert, que tuvo dificultades en el Bloque y fue penúltimo en la Velocidad, se restituyó en la Dificultad, siendo el único participante que llegó al top de la vía y le permitió ser segundo en la combinada. Cerró el podio el competidor kazajo, Rishat Khaibullin, que fue el vencedor en Velocidad, 8º en Bloque y 5º en Dificultad, aprovechando la lesión de uno de los grandes favoritos, el alemán Alex Megos, que en el transcurso de la prueba de Bloque se lesionó un dedo y tuvo que abandonar, perdiendo toda opción a medalla.

Las siete plazas para los JJOO 2020 (igual que en la categoría femenina se eliminaron los japoneses que fueron 5ª y 6ª en el Campeonato del Mundo de la Combinada, por las razones del cupo por país, dando paso a los siguientes deportistas clasificados, el alemán Alex Megos y el italiano Ludovico Fossali. Ahora dichas plazas deberán aprobarse por los Comités Olímpicos de cada país, por lo que la lista es provisional) fueron para:

1. Tomoa Narasaki JPN

2. Jakob Schubert AUT

3. Rishat Khaibullin KAZ

4. Kai Harada JPN

5. Mickael Mawem FRA

6. Alex Megos GER

7. Ludovico Fossali ITA