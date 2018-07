‘THAR-UA’, la cara más desconocida del deporte extremo

Sea to Summit presentó el jueves pasado en la Antigua Fábrica Damm de Barcelona el documental THAR-UA –palabra tibetana para definir ‘superación’– ante la atenta mirada de 400 amantes del outdoor. THAR-UA nos adentra en las vidas de sus protagonistas, Núria Picas, Ferran Latorre, Alex Txikon y João Garcia, quienes nos hablan de sus miedos, alegrías, pasiones y éxitos, todo ellos con un mismo denominador común: el reto de superarse y salir de la zona de confort día a día.

Todos y cada uno de ellos han vivido de primera mano situaciones complejas y que les han llevado al límite. Sin ir más lejos, Núria Picas vio cómo se esfumaba su sueño con tan solo 21 años, tras sufrir un accidente de escalada y romperse el pie en mil pedazos. Pero no se rindió. Su pasión por el deporte, la montaña y su fuerza de voluntad hicieron que volviese al trail running. “ Fueron pasando los años, probé otros deportes - bicicleta de montaña, bici de carretera, esquí de montaña… - deportes que no tienen impacto y que me permitían estar en contacto con la montaña. Al cabo de unos años probé correr de nuevo y me puse un dorsal. Esta fue mi primera victoria en una segunda vida”, explicó la corredora.

Alex Txikon, quien a finales de febrero volvió de su intento de culminar el Everest en invierno y sin oxígeno artificial, aseguró que la montaña le ha hecho ser quien es, y que le hace crecer día a día. A pesar de haberse enfrentado a peligros extremos y de haber perdido compañeros y amigos por el camino, Alex asegura que “el miedo como compañero de la prudencia es lo mejor. Te mantiene activo, con vida. Muchas veces, es gracias al miedo que logramos sobrevivir”, declaró.

Por su parte, Ferran Latorre explicó, por experiencia propia, cómo cambia la vida de alpinista cuando eres padre. “ Tengo la imagen de dejar a mi hija en el colegio, de verla andando por el pasillo hacia el aula y no darse la vuelta...y pensar: ¿será esta la última vez que la voy a ver?”, recordó. El catalán es uno de los grandes referentes al haber culminado, el año pasado, los 14 ocho mil.

Por su parte, João Garcia, el alpinista más legendario de la historia de Portugal, hizo hincapié en la responsabilidad que tienen como deportistas y como personas: “Somos alpinistas por pasión. Subimos por opción, pero regresar es obligatorio”. João, que empezó en el mundo del alpinismo con tan solo 16 años, aseguró que siempre ha creído que este es un deporte justo: “ En la cima del Mont Blanc, conseguí comprender que el alpinismo era un deporte que me sentaba bien, porque es un deporte justo. Sólo alcanza la cima el que se esfuerza: no quien es mayor ni quien tiene mejores equipos”, aseguró.

Tras el pase del documental y las preguntas del público a los deportistas, los asistentes disfrutaron de una cena cóctel y tuvieron la posibilidad de participar en el sorteo de un saco de dormir de Sea to Summit.

Una vez más, los cuatro embajadores de la marca demostraron que el esfuerzo, la pasión y el valor son componentes esenciales para conseguir sus retos. Cuatro historias de superación que hicieron vibrar a todos quienes asistieron en la Antigua Fábrica Estrella Damm.