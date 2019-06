El ‘volcán’ que espera a Aritz López Garai, nuevo entrenador del Tenerife

El fichaje de Aritz López Garai (Barakaldo, 6 de noviembre de 1980) como entrenador del CD Tenerife revela la apuesta del representativo por un técnico de los nuevos tiempos: menor de 40 años, con gusto por un fútbol basado en la posesión del balón y fiado a guiarse por el análisis de los miles de datos que ofrecen las nuevas tecnologías aplicadas al deporte profesional.

Con casi 600 partidos como jugador profesional en una decena de equipos, pero 81 como entrenador, López Garai aterrizará en la Isla con solo dos personas de su máxima confianza como entrenadores ayudantes: Christian Bustos (36 años, ex jugador de Sporting y el Real Mallorca, entre otros) y Raymond Henric-Coll (hispano-francés de 41 años, que ejerció como segundo de Djukic en el Valencia). Ambos ya trabajaban con él en Soria.

Y arribará López Garai casi sin margen para tener un tiempo de adaptación que el ‘entorno’ del tinerfeñismo no parece dispuesto a conceder tras el fiasco de la temporada 18-19, resuelta la permanencia en la Liga 123 a una jornada del final y luego de tres preparadores.

Centrocampista de organización cuando vistió de corto, puede que eso haya influido en su concepto del juego: línea de cuatro defensas, un pivote, dos volantes y tres jugadores arriba. Lo probó en su estreno con el desaparecido Reus (temporada 17-18) y no le fue nada mal para ser un debutante. Resolvió el curso con 52 puntos (14º) y la vitola de cuarto equipo menos goleado (44 tantos encajados), bien es verdad que siendo el menos goleador (31).

Con la misma idea arribó en Soria, y aunque la exigencia ambiental era menor que la que encontrará en el Heliodoro Rodríguez, la comunión con la grada de Los Pajaritos casi no existió. Criticado por el estilo de juego, la ausencia de rachas más allá de nueve puntos seguidos y un tramo final en que rozó el riesgo de descenso, el Numancia de López Garai fue, además, el segundo peor visitante del curso justo por detrás del CD Tenerife. Un cúmulo de reveses que terminó por provocar la rescisión de su contrato, de mutuo acuerdo con la junta del club castellano leonés.

Así, puede que la primera tarea del sucesor de Luis César sea aprender a lidiar con una sala de prensa superpoblada y un ambiente dividido en el que no menguan las críticas al presidente Miguel Concepción. Y en ese escenario, el carácter de López Garai volverá a ponerse a prueba. “No llegué a entender los silbidos de la grada. Esperaba que la paciencia durase un poco más”, dijo hace unos días en una entrevista con el diario Soria Noticias.

En abril, tras un 2-1 al poderoso Granada, Aritz ya había estallado contra los aficionados disconformes. “Piensas que ya es algo personal, si juegan en corto se enfadan, en largo se enfadan, te pones 2-0 y se enfadan. Espero que no sea personal”, dijo tras aquella tarde agridulce. “En el día a día siempre digo que debes ser feliz, pero esta victoria me deja triste y tocado porque no me gusta lo que veo”, remató, revelando una forma de ser sin pelos en la lengua que recuerda a la de antecesores (Cervera, Agné, Exteberria…) que acabaron su ciclo antes de tiempo. Bien es verdad que Martí u Oltra, con perfiles más diplomáticos, tampoco cumplieron sus contratos…