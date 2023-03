Ramis prevé ante el Alavés “cosas diferentes” al derbi

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, prevé que el próximo sábado, en la visita al Deportivo Alavés, se medirán a un rival con una “estructura distinta” a la de la UD Las Palmas, y por lo tanto deberán sumar “cosas diferentes” a las mostradas en el reciente derbi canario, que resolvieron con un contundente 4-1.

El técnico catalán recuerda que el cuadro vitoriano tiene “otra intención de juego”, a la que tendrán que adaptarse, sin renunciar a “hacer coincidir y rescatar” muchas de las “cosas buenas” que exhibieron ante el conjunto amarillo el sábado anterior.

“El rival tiene un potencial tremendo y nos va a exigir muchísimo. Trataremos de hacer el partido que hemos diseñado en la semana, con intensidad y ritmos altos, un plan de partido posicional en el que habrá que adaptarse y leer lo que necesita el partido en cada momento”, ha explicado Ramis en rueda de prensa.

El preparador blanquiazul desconfía de la mala racha del Alavés, que acumula cuatro partidos sin ganar y sin marcar ningún gol, y ha puesto como ejemplo al propio Tenerife, que hasta su explosión goleadora ante el eterno rival solo había marcado un tanto, y de penalti, en sus cuatro anteriores compromisos.

Ramis tampoco cree que les vaya a pasar factura la euforia por la goleada a la UD Las Palmas, pues asegura que disfrutaron del resultado “el sábado y probablemente el domingo”, y recuerda que el esfuerzo que hicieron fue “brutal”, por lo que en el camino “algún herido ha habido” debido a los problemas físicos de futbolistas como José León, Sergio González, Waldo Rubio o Iván Romero, aunque asegura que todos ellos estarán disponibles para viajar a Vitoria.

Sí estarán ausentes el delantero Elady Zorrilla, lesionado en la primera parte del derbi y cuya baja durará varias semanas, y el defensa central montenegrino Nikola Sipcic, concentrado con su selección.

“Llegamos un poco más limitados, más justos de recursos, pero tenemos que volver a reactivarnos porque el partido del sábado precisa de las mismas condiciones para ganarlo que el anterior ante un rival que si le dejas metros, te va a hacer daño, y porque no solo ellos tienen necesidad, nosotros también”, ha subrayado.

Ramis, tras indicar que en el partido contra Las Palmas no se trataba de ser valientes sino de ir “decididos y convencidos”, y que no era decisivo jugar con más o menos futbolistas canarios, ha vuelto a insistir en que no tiene la decisión tomada sobre su posible renovación.

También ha esquivado la pregunta de si el Tenerife está a tiempo de aspirar a la promoción de ascenso, aunque sí ha dicho que “ayuda” el ambiente vivido el pasado sábado en el Heliodoro Rodríguez López, y por ello espera que se repita en los siguientes partidos en casa.