La cantera canaria de tenis playa se exhibe en el Campeonato del Mundo

Fin de semana de éxitos para la cantera de tenis playa en el Campeonato del Mundo celebrado en la localidad italiana de Censenatico, con cuatro podios: tres oros y una plata.

Ocho medallas para Canarias en el Campeonato de España de Tenis Playa

Más

Título de campeones del Mundo Sub 18 parta Álvaro García e Iván Delgado, en Mixtos Sub 18 para Daniela Rodríguez y Álvaro García y en Mixtos Sub 14 para Eva Santana formando pareja con el italiano Alex Agirelli. Añadir a ello la plata en Sub 14 para Alexia Machín y Eva Santana.