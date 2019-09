La oferta de ‘banana’ en Península casi iguala la presencia del plátano canario en el primer semestre del año

La oferta disponible de plátano y banana en el mercado español de Península y Baleares ha vuelto a marcar un nuevo máximo histórico en el primer semestre de 2019 (enero-junio), con 7.000 toneladas más que el anterior récord, el logrado en en el mismo intervalo de 2016.

Las importaciones de banana desde terceros países continúan “su escalada imparable”, con casi 182.000 toneladas más y ya sólo el 10% inferior a la suma de los envíos de plátano realizados desde Canarias a aquellos mercados españoles.

La banana de territorios no comunitarios, la foránea, supuso en ese periodo entre el 40% y el 54% de la oferta disponible de la citada fruta en el espacio exterior casi único en que los productores de las islas comercializan el plátano. Así mismo queda reflejado en el análisis de coyuntura realizado por el economista Juan S. Nuez en su blog Hojas Bananeras.

Evolución de la oferta de la fruta de enero a junio de 2019.

La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria acaba de publicar hace pocos días la información relativa al comercio exterior de España para junio de 2019. En este mes, se enviaron desde Canarias a Península y Baleares unas 27.979 toneladas, mientras que se importaron desde el extranjero unas 23.441.

Como las reexportaciones (la fruta que llega a España y luego se manda a otros países de la Unión Europea) se elevaron a unas 7.576 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 43.845 toneladas. Comparado este registro con el del mes anterior, los volúmenes llegados desde Canarias descendieron el 28,5%; las importaciones el 23,5% y las reexportaciones el 16,4%, por lo que la oferta disponible aparente fue el 27,8% inferior a la de mayo del año en curso.