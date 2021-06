El Pleno del Parlamento de Canarias dejó patente esta semana la unanimidad de todas las fuerzas políticas para defender nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), y como no podía ser de otra manera, también del Partido Socialista.

Pero en este tema, como en otros tantos, pedí hacer una reflexión sobre lo escuchado y leído en los últimos días, sobre todo desde las filas de algunos partidos de la oposición, y sobre la necesaria defensa de nuestro singular régimen fiscal para poder diferenciar entre el dedo y la luna.

Hace poco me recordaba un amigo un antiguo proverbio oriental, que viene a decir que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Y lo digo sin querer buscar necios ni sabios en la Cámara regional.

Hemos llegado a escuchar que gracias a Coalición Canaria (CC), el Senado solicitó informe al Parlamento de Canarias, una obligación que ya se había cumplido sin necesidad de advertencia alguna. Y hemos llegado a escuchar que se ocultaban otros cambios, como si el Senado no hubiese remitido el texto legislativo completo.

Hemos llegado a escuchar también que hay una desbandada del sector desde la ampliación del importe a nivel nacional en 2020, cuando la realidad es que incluso en una economía como la canaria, fuertemente castigada por la pandemia, en 2020 se incrementó un 55% el empleo en Canarias en el sector audiovisual, pasando de 1.336 a 2.027 trabajadores.

Hemos llegado a escuchar incluso al expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirmar con una notable capacidad para mentir, que en 2017 gobernaba con el Partido Socialista. Y lo decía a modo de atenuante cuando con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y hasta noviembre de 2018, corregido ya con un presidente socialista, se redujo ese diferencial con respecto a las deducciones por obras audiovisuales por debajo del 80%.

En esa ocasión los nacionalistas entendieron válido un diferencial que no sólo estaba por debajo del 80%, sino que ascendía solo a un millón y medio, ahora 2,4 millones. Votaron a favor de esos presupuestos, no se informó desfavorablemente y ni siquiera se mencionó en este Parlamento. No quiero pensar que se debía a la necesidad de gobernar en minoría por parte de CC en Canarias con el apoyo del PP y que la moneda de cambio fuese el incumplimiento del REF, la traición a Canarias que tanto les gusta decir, mal precedente.

Hemos llegado incluso a ver cómo se impedía tramitar una corrección técnica, faltando a la más mínima cortesía parlamentaria, para que la deducción de 12,4 millones de euros tuviese carácter retroactivo para el ejercicio de 2020 tal y como quería el sector audiovisual; justificando incluso que era mejor dejar los 5,4 millones, apelando a una consulta vinculante inexistente para, por cierto, al final votar a favor en el Senado al Proyecto de Ley sin incluir ese carácter retroactivo.

Pero todo esto forma parte del dedo, de la película que algunos han querido protagonizar, sin pararse a reflexionar si defender a Canarias, defender su REF, es defender a su gente, al sector afectado, o enarbolar una bandera y quedarse mirando el dedo.

Y para hablar de la luna tan sólo hace falta elevar la mirada, no el tono. Hablemos de cuándo y cómo se debe requerir informe al Parlamento de Canarias, a nuestro juicio con mayor antelación y claridad. Un procedimiento que a todas luces debe mejorarse entre las cámaras legislativas.

Hablemos de que realmente existe un debate jurídico sobre la prevalencia del artículo 94 o de la Disposición Adicional 14; hablemos con rigor del artículo 94, de los conceptos tributarios a los que se refiere, y su conexión con la cantidad máxima deducible que en 2014 se incluyó en la disposición adicional 14, el origen del problema, con un presidente nacionalista y un Gobierno del Partido Popular, los años de las tijeras de Montoro.

Hablemos de la necesidad de trabajar para la defensa y también la mejora de nuestro Régimen Económico y Fiscal para que se reconozca, como dice el propio informe del Gobierno de Canarias, que la finalidad del legislador fue incrementar los beneficios fiscales en todos sus aspectos, debiendo establecer ese incremento en el 80% y de forma automática. Y que esa es nuestra reclamación.

Nosotros, los socialistas, vamos a defender el REF como siempre lo hemos hecho, en esto no vamos a recibir lecciones de nadie, pero también valoramos como una solución a corto plazo, insuficiente pero positiva, que se puedan beneficiar de la actualizada deducción el próximo mes, cuando tengan que presentar la autoliquidación del impuesto de sociedades las empresas del sector, porque el sector lo valora positivamente. Un incremento de 7 millones, aunque a algunos lo que menos les interese sea el sector.

Es nuestra responsabilidad defender un diferencial fiscal que asegure que Canarias sea una tierra de referencia para la industria audiovisual, no nos merecemos menos, y para eso tenemos que defender que nuestra deducción debe ser un 80% superior a la del resto del Estado.