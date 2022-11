PROEXCA führt das Berufsbildungsprogramm in Irland, Schweden, Norwegen, Dänemark und den Niederlanden ein 2022

PROEXCA startet das Programm für die Berufsausbildung im Ausland, das sich an Studierende richtet, die ihre Berufsausbildung kürzlich abgeschlossen haben und ein Praktikum im Ausland absolvieren möchten.

Ziel des Programms ist die Ausbildung junger kanarischer Hochschulabsolventen durch Berufspraktika in Unternehmen in einem europäischen Land, vorzugsweise in Irland, Schweden, Norwegen, Dänemark und den Niederlanden.

Die zu erwerbenden Fähigkeiten sind Sprachunterricht (Englisch) und ein maximal viermonatiges Praktikum in Unternehmen, Clustern, Einrichtungen, NROs und Institutionen in einem Land des europäischen Kontinents, vorzugsweise in Irland, Schweden, Norwegen, Dänemark und den Niederlanden.

Die Teilnehmer müssen die spanische Staatsangehörigkeit besitzen, in der Autonomen Gemeinschaft der Kanarischen Inseln gemeldet und/oder ansässig sein (mindestens 3 Jahre), über 18 und unter 30 Jahre alt sein, ein Diplom in der höheren Berufsausbildung vorweisen können, Englischkenntnisse auf dem Niveau B1 besitzen und vieles mehr.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana