Nicolás Melini publica la novela ‘El estupor de los Atlantes’

Portada de la novela.

El estupor de los atlantes, nueva novela de Nicolás Melini, publicada por la editorial Nazarí, es la historia de amor, o de todo lo contrario, de dos mujeres jóvenes. Sin quererlo, Luz e Isabelle se imponen la misión de soportar y resistir. Son como atlantes, colosos del estupor. Almacenan el daño que se transmite entre las personas que se juntan y se aman. La historia nos habla de un daño emocional entre dos mujeres que se encuentran en contacto con refugiados sirios y eritreos y, también, con mujeres africanas que alcanzan embarazadas las costas de Europa. Una de ellas es francesa y cobra consciencia de que su pareja no la trata bien; la otra es española y con un corazón, quizás, demasiado lleno, repleto de un daño antiguo. Como sucede con toda historia de hoy, todo ello se encuentra cubierto, de un lado, por la publicidad, y, del otro, por la herida de los desheredados de la tierra que jalonan la información diaria. Novela breve escrita durante una residencia de escritor en Aix en Provence, Francia, gracias a la asociación La Noria y a Andrée, profesora de español jubilada que la dirige, así como a la generosidad de los socios de la asociación, la novela transcurre en la propia ciudad de Aix en Provence, pero, sobre todo, en la voz de un personaje, Isabelle, que trata de sostener a su pareja mientras comprende que a ella no la sostiene nadie. Se trata de una historia sobre nuestra manía de no permitirnos ser libres, sobre la pulsión negativa que nos hace convertirnos en adoradores del dolor de los otros, y al mismo tiempo nos convierte en un mal para otros tantos. El estupor de los atlantes ya ha sido traducida al francés y será publicada por la editorial Desbois.