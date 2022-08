Beatriz Gómez: “Tiempo Sur' apuesta por la formación en todos los oficios cinematográficos”

Beatriz Gómez es una artista multidisciplinar que ha ido evolucionando desde sus comienzos como escritora precoz, en su momento la más joven de la isla de La Palma, hasta convertirse en una reputada gestora cultural que comenzó organizando uno de los festivales más importantes del ámbito escénico de Canarias, 'Tijarafe, la Cuarta Pared'.

Actualmente es la cara visible de las exitosas jornadas literarias 'ExpresArte' celebradas en el municipio de El Paso, del emotivo Homenaje a la Mujer Rural de Tijarafe, y también de las tres ediciones que se han celebrado de 'Tazacortos', el festival de cine fantástico de Tazacorte.

En su extenso currículum pesan trabajos como la gestión y regiduría de la Fiesta de Arte de Tijarafe y la dirección de la EMT del mismo municipio entre otros, y ahora, toma las riendas de la X Edición de Tiempo Sur, un festival de cortometrajes que se celebra en la comarca noroeste de la isla, en los municipios de Tijarafe, Puntagorda y Garafía. Todo un reto para esta profesional de la cultura que casi siempre ha trabajado en proyectos que son de su autoría.

Beatriz es palmera de nacimiento y cuenta con una trayectoria envidiable dentro del mundo del arte y la cultura en Canarias. Hoy no está aquí para hablarnos de todo lo que se gestando culturalmente en su día a día, pero sí para adelantarnos algunas cosas de este festival de cortometrajes que se desarrolla del 12 de agosto al 1 de octubre y que llega con una imagen fresca, renovada y con muchas sorpresas interesantes que queremos desvelarles.

Como gestora cultural, con una amplia experiencia en el sector audiovisual, ¿Cómo surge la oportunidad de dirigir la décima edición del festival Tiempo Sur?

Después de la experiencia en ambos campos, se cruzó conmigo esta oportunidad. 'Tiempo Sur' no es un festival desconocido para mí, ya que he crecido audiovisualmente en él. La comarca noroeste tampoco. Llevo seis años trabajando en Tijarafe y el acercamiento a la cultura de esta zona me ha dado la posibilidad de tomar las riendas del festival este año. Creo que al final, todo ha sido un proceso de trabajo diario que se materializa, por eso surgen estas cosas u oportunidades.

Debo confesar que 'Tiempo Sur' me hacía muchísima ilusión, más que nada por el reto que supone acoger en mis brazos un proyecto que no ha sido engendrado por mí y que ya está consolidado.

Es como el comienzo. Darle tu toque personal pero manteniendo esa esencia es algo que me seduce, y sobre todo el trabajo que hay que realizar para reforzar esos cimientos y que la marca siga siendo sólida y favorezca su crecimiento.

¿Cuál crees que es la receta para actualizar uno de los festivales más conocidos en La Palma y lograr que participe y disfrute más gente interesada en la cultura?

El festival llega esta décima edición con una imagen fresca y renovada porque la ocasión lo requiere. Son ya 10 años y es para celebrarlo. Digamos que estamos haciéndole honor porque cumple una década y no todos los festivales llegan a prolongarse tanto en el tiempo.

La esencia sigue siendo la misma. 'Tiempo Sur' es un festival comarcal, donde la gente viene a disfrutar del buen ambiente del noroeste, a jugar como niños con cámara en mano y descubrir que esto con el tiempo engancha y que muchas veces como ha sido mi caso particular, no puede alejarlo de su vida porque se vuelve prioritario.

Esta es la magia de estos festivales en los que creces y que te retroalimentas de otros compañeros y compañeras que juegan contigo y al mismo ritmo que tú.

'Tiempo Sur' es ese reencuentro con el pasado y eso hay que reforzarlo, pero dándole ese carácter más atractivo y novedoso. Y entre las muchas novedades, están los premios tan atractivos que tenemos este año. No todos los festivales reparten esa cantidad que considero necesaria para que la creación audiovisual siga expandiéndose en esta isla.

Nada más y nada menos que 6.000 euros en premios en metálico que le dan un gran impulso a este festival, siendo de los pocos o el único que reparte esa cifra en Canarias. Definitivamente, hay un gran trabajo de gestión detrás. ¿Crees que habrá más participación este año?

Lo ideal sería que la hubiera, porque nos gustaría conocer más creadores que suelen estar en la sombra. Pero este premio no se hace solo por llamar a la participación, se reparte porque hay muchísimo trabajo detrás de cada pieza, desde elaborar un guión hasta el final del proceso creativo que es muy laborioso y ya va siendo hora de que todos los festivales premien como se debe estas cosas.

Y aquí entran las instituciones y empresas que lo hacen posible. Implicándose con este sector que es muy atractivo y nos hace pasar muy buenos ratos pero también es trabajo que se está realizando. Como suele decirse, todo no puede ser por amor al arte…

Como participante de otras ediciones, ¿echabas en falta algo?

Sí, rotundamente. Muchísimas cositas que estoy puliendo desde la organización y que estoy segura que le harán mucho bien a este festival.

La comarca noroeste está llena de recursos que aún están por explotar y que pueden servir de adminículo a este festival para que siga creciendo cada vez más y mejor.

¿Qué nos puedes decir de tu experiencia como cineasta?, ¿cuál crees que es la mejor manera de ir aprendiendo el oficio?

Te puedo asegurar que en estos festivales se aprende muchísimo. No sólo porque es un festival que apuesta por la formación en todos los oficios cinematográficos, sino porque te retroalimentas de otros participantes y esto es enriquecedor.

En 'Tiempo Sur' se crea cantera, y hay profesionales brillantes en este sector gracias a festivales como éste. De cierta manera, es como una escuela para que todos puedan darle forma a sus ideas y llevarlas a cabo a través de los talleres y todos los medios que se ponen a disposición para que todos tengan las mismas oportunidades.

Y otra cosa muy importante. A 'Tiempo Sur' no venimos a crear grupos. Somos un único grupo. Esa es una de las verdaderas esencias de este festival. Y la cultura y el cine, es eso, un equipo.

Se puede decir que es un hito colaborativo poner de acuerdo las agendas de tres municipios. Este año la sede oficial es el municipio de Tijarafe, ¿qué dificultades has tenido para organizar esta icónica edición en un contexto tan complicado tras la pandemia y todavía sufriendo las consecuencias del volcán en Cumbre Vieja?

No digo nada nuevo si expreso que hemos vivido una crisis a nivel mundial, la pandemia nos ha afectado a todos, y cuando hay crisis de cualquier tipo la cultura es el eslabón que padece más los recortes presupuestarios. En la isla de La Palma hemos sufrido el agravante de las consecuencias del volcán en Cumbre Vieja. Los ayuntamientos de Tijarafe, Puntagorda y la Villa de Garafía han hecho un gran esfuerzo este año para que podamos disfrutar de esta décima edición del festival 'Tiempo Sur', lo cual es de agradecer, y desde aquí mi más profundo agradecimiento y admiración a las tres concejalas que representan a la comarca noroeste de la isla: Diana Lorenzo, Michelle Márquez y Glemis Rodríguez.

En estos tiempos convulsos tenemos que apoyar la cultura más que nunca y estoy muy agradecida de tener la oportunidad de dirigir este festival.

¿Qué novedades nos puedes adelantar para esta edición? La ecología va a tener una fuerte presencia este año, ¿cómo se fraguó la colaboración con la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma?

Estoy formada en Gestión Ambiental y soy una persona consciente de todo el daño que le estamos ocasionando a nuestro planeta. Todo lo que podamos hacer para minimizar estos impactos siempre serán bienvenidos, y era algo que entraba dentro de mis prioridades a la hora de llevar a cabo ciertos proyectos.

En el caso de 'Tiempo Sur', debemos de ser más responsables que nunca porque nos movemos en unas zonas que debemos preservar y tratar con mucho mimo. Estamos en plena naturaleza rodando nuestras piezas audiovisuales y necesitamos reducir al máximo la huella de carbono.

La Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma apoya esta iniciativa y se ha impulsado una sección oficial dentro del marco del festival que se llama #SomosBiosfera. Aquí realizamos actividades para seguir trabajando por una isla más verde y sostenible.

Se podría decir que los jóvenes son el segmento de la sociedad más concienciado con el respeto por la naturaleza, ¿qué posibilidades van a tener los participantes esta edición para mostrar la rica diversidad biológica de la comarca noroeste y los municipios de Tijarafe, Puntagorda y la Villa de Garafía?

El respeto a la naturaleza y la ecología son dos de nuestros pilares como festival. Vivimos en una isla bellísima llena de parajes naturales únicos. Con este festival podemos dar a conocer entornos desconocidos para potenciar el turismo y el conocimiento de la singular flora y fauna palmera y canaria. Gozamos de múltiples endemismos que tenemos que cuidar, la naturaleza se enfrenta a múltiples retos como la sequía que se avecina. Desde el festival Tiempo Sur con el apoyo inestimable de La Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma lucharemos por preservar y dar a conocer nuestra biodiversidad.

También apostamos por la producción local y la artesanía, y queremos seguir potenciando esta riqueza que tienen estos tres municipios de la comarca noroeste: Tijarafe, Puntagorda y la Villa de Garafía.

Además de las diversas categorías para participar, ¿qué nos puedes adelantar de los diversos talleres y qué profesionales van a venir a impartirlos?

Tenemos un programa extenso donde la formación es prioritaria. Los profesionales que se han elegido para esta edición tienen un nivel en el campo audiovisual extraordinaria y todos los participantes podrán aprender una barbaridad de ellos/as.

Es un lujo contar con profesionales como Carlos Dóniz, Rut Angelina, Moisés García, Susy Alvarado, Ángel Acosta, Ankor Glenz, y Miguel Ángel Fuertes entre otros que aún no se pueden desvelar. Son talleres totalmente gratuitos y cualquiera puede tener acceso a ellos. Es una oportunidad única de aprendizaje en este sector.

Vivimos en una sociedad cada vez más diversa e inclusiva, ¿de qué manera va a potenciar el festival estos avances sociales?

La organización del festival 'Tiempo Sur' está plenamente comprometida con la igualdad de género y todos conocemos la influencia del cine para reivindicar los derechos sociales. Por eso 'Tiempo Sur' adopta este compromiso para seguir luchando por la igualdad y hace entrega por primera vez de un galardón exclusivo para la mujer cineasta. Este galardón pretende destacar la figura de la mujer dentro del cine y se llama Galardón Aida, en honor a la reconocida artista y cineasta tijarafera Aida Lalúa, que fue la responsable de fundar 'Tiempo Sur' en el municipio de Tijarafe hace diez años.

¿Qué le dirías a la personas que no conocen 'Tiempo Sur' y quieren venir a vivir la experiencia y a esas personas que ya la han vivido para animarlas a participar en esta décima edición que además es tan especial?

En la presentación lo dije, y es una frase que está recogida en el spot promocional de este año. ¡Vive Tiempo Sur! ¡Vivan Tiempo Sur como yo lo he vivido! Por Tiempo Sur es para eso. Para vivirlo. Y si además lo haces en un entorno tan maravilloso como en el que se desarrolla este festival de cine pues es un plus mayor.

De verdad. Merece la pena la experiencia y conocer una comarca tan rica en tradiciones y parajes espectaculares. Algunos totalmente vírgenes y desconocidos para muchos. Tijarafe, Puntagorda y Garafía te están esperando para enamorarte.