El Circo de Marte acoge cuatro actuaciones del Festival de Danza ‘MasDanza’

El Teatro Circo de Marte será el espacio elegido para la celebración de la vigésimo quinta edición del Festival 'MasDanza La Palma', que tendrá lugar el 21 de octubre en Santa Cruz de La Palma y contará con cuatro actuaciones, se informa en nota de prensa.

El Cabildo de La Palma presentará el miércoles, 21 de octubre, a las 20:30, el Festival de Danza Contemporánea 'MasDanza La Palma', un espectáculo que celebra su vigésimo quinto aniversario y cuyo prestigio le ha permitido optar a galardones como el de Mejor Festival Europeo de Danza.

El Teatro Circo de Marte será el encargado de acoger una edición más de un evento que buscará acercar nuevamente a la población la danza contemporánea mediante un espectáculo que se dividirá en cuatro diversas, a la par que novedosas, coreografías.

Las entradas para disfrutar de las actuaciones están disponibles en la página web del recinto, www.teatrocircodemarte.es, así como en la taquilla antes del espectáculo.

Es la diversidad de las coreografías y su apuesta por descubrir nuevas tendencias y creadores locales, nacionales e internacionales lo que ha permitido al Festival MasDanza reunir cada año a más espectadores y, sobre todo, reafirmarse como un espectáculo puntero en el ámbito nacional e internacional.

Así, en su 25 aniversario, la compañía fundada en 1996 por la bailarina y coreógrafa Natalia Medina escenificará cuatro coreografías en representación de cuatro países que son Alemania, España, Luxemburgo e Italia.

ODE TO PHANES (10') ALEMANIA

Creadora: Alma Edelstein. Intérpretes: Melissa Kieffer & Susanna

Yliskosky. Música: Jóhann Jóhannsson "Heptapod B", Max Cooper "Order

from Chaos".

Este trabajo se inspira en la simbología arquetípica de diferentes mitos. Enfocándose particularmente en aquellos que transmiten un mensaje sobre el ciclo de la vida y la muerte. "Ode to Phanes" se apoya en esta narrativa para crear una atmósfera metafórica que habla de dinámicas universales como la dualidad, unidad y comunión.

BOLERO (15') LUXEMBURGO

Creadora: Jill Crovisier. Intérprete: William Cardoso.

Música:

Maurice Ravel "Boléro"

El BOLERO de Jill Crovisier es un viaje rítmico y personal de un hombre que encuentra lentamente su voz interior en su propio territorio. En comparación con el círculo de la vida, los patines se convierten en símbolo del rápido progreso en nuestro mundo, de la incertidumbre y la inestabilidad que conlleva, pero también del control y la persistencia.

HITO (14') ESPAÑA

Creadores & Intérpretes: Chey Jurado & Akira Yoshida.

Música Original: Mountains Made of Steam "A Silver Mt. Zion"

Dos personas prestando y atendiendo a lo que les asemeja, buscando algo, algo que ya tienen pero no por ello pierden el gusto de buscarlo, transitando y alimentando la emoción que nace de su nexo desde lo simple hacia lo simplemente complejo... buscar hasta perder el norte, y ahí, volver a encontrar: el viaje entre personas.

CRISALIDE (10') ITALIA

Creador: Giovanni Insaudo. Intérprete: Yadira Rodríguez.

Música: Chip Taylor "On The Radio", "The Frontal Lobe of KiTaek"

¿Qué es el reposo del movimiento corporal de un bailarín sino la inactividad aparente que una crisálida nos permite ver?. El artista abre sus alas mostrando su resultado al final y se alardea de su obra, ya terminada. Pues no debemos de olvidar que antes de ser mariposa la crisálida fue larva, demostrando la importancia del recorrido ante su resultado final.