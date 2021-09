Rozalén: “No me habían dado una bienvenida como en La Palma, hasta con girasoles”

La cantautora Rozalén ofrecerá este sábado, a las 21.00 horas, un concierto en el recinto portuario de Santa Cruz de La Palma en el marco del Isla Bonita Love Festival organizado por la empresa pública Sodepal, dependiente del Cabildo, y este viernes a ofrecido una rueda de prensa en las inmediaciones del Barco de la Virgen en compañía del presidente de la Corporación Insular, Mariano H. Zapata, y el teniente de alcalde de la capital, Juanjo Neris. “Siempre presumo de que me trata bien la gente, pero esta bienvenida en La Palma no me la habían dado nunca, en este pedazo de lugar y hasta el detalle de los girasoles (que alude a su emotiva canción del mismo título); estoy agradecidísima por participar en un festival con estos valores”, aseguró.

“Quien está apostando ahora por la cultura es cuestión de valientes, la cultura y el arte es más necesaria que nunca, la gente está más emocionada, con más lágrimas, con más alegrías, la gente es muy responsable, muy bonica, y aunque es difícil bailar desde la silla, se logra, y todo el mundo es muy creativo”, dijo.

“No he tenido vacaciones este año y todo el mundo me hablaba maravillas de La Palma, así que me he venido dos días antes, he disfrutado de este paraíso, que es brutal, todo el mundo me ha tratado de maravilla, se genera un vínculo que hace que cantes de otra manera”, afirmó.

“Siempre nos dejamos la piel en el escenario, pero este año más que nunca, porque lo necesitamos nosotros y ustedes por lo que hemos pasado y por lo que aún queda, pero ya estamos viendo la luz”, concluyó.

(Ampliaremos información de la rueda de prensa)