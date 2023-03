CC: “El Ayuntamiento de Breña Baja devuelve subvenciones por la mala gestión de Borja Pérez”

Coalición Canaria de Breña Baja denuncia en un comunicado que “el Ayuntamiento devuelve subvenciones por la mala gestión de Borja Pérez y su equipo. A diferencia de otros municipios, Breña Baja no recibe prácticamente ayudas porque no se solicitan ni se trabajan, pero, encima, las pocas que recibe hay que devolverlas porque no se gastan”, asegura la portavoz nacionalista, Yéssica Pérez. “Es el colmo de la inoperancia”, asegura.

“Es el caso, aunque no es el único, de la subvención de 100.000 euros para la mejora y equipamiento de la Playa del Varadero, en Los Cancajos, que ha habido que devolverle al Cabildo. Estamos deseando escuchar a quién le va a echar la culpa el alcalde esta vez”, adelanta la portavoz de CC.

“El Ayuntamiento recibió este dinero de la Consejería insular de Turismo en marzo 2021 para ejecutar los trabajos en cuestión, pero después de pedir dos prórrogas sin llevarlos a cabo, ha tenido que devolverlo. Y no solo eso: ahora tiene que abonar, además, una penalización de 6.322 euros en concepto de intereses de demora. ”La mala gestión de Borja Pérez le cuesta dinero al Ayuntamiento. Esos 6.322 euros podrían haberse dedicado a otros fines, pero se van a usar para pagar por la inoperancia del alcalde“, lamenta la portavoz de CC.

“CC lleva años denunciando el abandono de Los Cancajos por parte del Ayuntamiento y señalando las necesidades de actuación de esta parte de la playa, como la reposición de arena y limpieza de callaos, instalar vestuarios y baños, la limpieza de fondos, la reparación de los escalones y la falta de equipamiento en general explica la portavoz nacionalista. Y para un poco de dinero que llega del Cabildo para mejorar el principal núcleo turístico de la isla, hay que devolverlo porque Borja Pérez y su equipo no están pendientes y le echan la culpa a otros, como de costumbre. ¿Es esta es la buena gestión del grupo de Gobierno?”.