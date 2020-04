Torres: "No tiene sentido que se condene a Canarias a esperar por otras comunidades autónomas"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha defendido este lunes que "no tiene sentido que se condene" a su comunidad a no poder empezar a recuperar ya la normalidad por islas "por esperar a otras regiones que están peor", cuando o se reactiva su economía, o se enfrenta "a la pobreza".



"Estamos en una preocupante e inquietante cuerda floja", ha señalado Torres en una entrevista en la cadena SER, en la que ha recordado que la crisis del coronavirus ha parado el principal motor económico de Canarias, el turismo, y golpea de forma importante a los impuestos propios de los que la comunidad autónoma obtenía en 30 % de sus ingresos, cuya recaudación ha caído hasta en un 90 %.



El presidente Torres sostiene que "todas las islas, incluida Tenerife" -la que más casos de Covid-19 ha soportado en esta pandemia, 1.307- presentan ya datos favorables, en el sentido de que cada vez se detectan menos positivos haciendo el doble de pruebas.



Hace unos días, ha remarcado, se hacían 800 test diarios y se detectaban más de cien positivos, ahora se llevan a cabo en las islas 2.000 pruebas diarias y los positivos no superan los 20.



Pero, además, Torres ha enfatizado que hay islas, como La Graciosa, que nunca han tan tenido un positivo de coronavirus y otras, como La Gomera y El Hierro, que hace varias semanas que no registran ninguno. En esas islas, Torres cree que "no tiene ninguna lógica" prolongar más todas las restricciones actuales.



"No tiene lógica que en las islas que están libres (de coronavirus) no se pueda recuperar la normalidad insular, abrir las tiendas, abrir los bares, volver a hacer el día a día", ha argumentado Torres, siempre con todas las medidas de seguridad y manteniendo de momento los puertos y aeropuertos casi cerrados.



Torres ha señalado que ha visto "sensibilidad" en el Gobierno central a este planteamiento y ha remarcado que hay otros presidentes autonómicos que han expuesto escenarios similares en la reunión que todos tuvieron este domingo con Pedro Sánchez.



"Si seguimos confinados de manera permanente, ya no será el coronavirus lo que nos golpee, sino la economía y la pobreza", ha advertido Torres, que es partidario de que hay que empezar "a quitar el miedo a salir" a los ciudadanos, para que la actividad comience a regresar con todas las precauciones que sean precisas.



El presidente canario ha reconocido que, en este momento, no ha capacidad material para hacer pruebas de coronavirus a los más de dos millones de habitantes de Canarias, pero mientras llegan más suministros, sí se puede plantear hacer test masivos en las islas donde antes comience a la llamada desescalada, como se hecho ya, por ejemplo, en todas las residencias de ancianos de la comunidad.



"Haremos el máximo de test posibles en las islas pequeñas", ha señalado.



Aunque Torres no ha precisado más sobre este punto, las tres islas a la que mencionaba al inicio de su intervención apenas suman 33.500 habitantes: La Graciosa tiene 737; El Hierro, 11.154; y La Gomera, 22.100. En la primera ha habido cero positivos; en la segunda, cuatro (el último el 2 de abril); y en la tercera, diez (el último, el 29 de marzo), según datos de la Consejería de Sanidad.