Emilio García, nuevo administrador del Observatorio del Roque: “Existen pocos puestos más atractivos que gestionar una de las más relevantes infraestructuras científicas del país”

Emilio García García, recién nombrado administrador del Observatorio del Roque de Los Muchachos (ORM), en esta entrevista comparte su visión para el centro, su adaptación a la vida en La Palma y sus pasiones. García reemplaza en el cargo a Juan Carlos Pérez Arencibia tras su jubilación.

García, que es funcionario de alto nivel y anteriormente desempeñó en Madrid el cargo de director de Gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, explica su motivación para aceptar el cargo en el ORM. “Siempre he tenido la ilusión de hacer algo en las islas, de trabajar en las islas, para devolver un poco de lo mucho que esta tierra me ha dado”. Su compromiso con el Archipiélago, en general, y La Palma, en particular, es personal. Su pareja es de Tenerife y tienen una casa en Bajamar desde hace mucho tiempo. Además, su suegro era de Tazacorte, lo que lo conecta aún más con la Isla.

Uno de los objetivos clave de García es mejorar las infraestructuras del ORM y asegurarse de que el Observatorio esté preparado para atraer nuevos telescopios. Esto incluye el refuerzo de los cables submarinos que usa el ORM para mejorar la transmisión de datos. También está trabajando en la eficiencia energética del Observatorio, aunque enfrenta desafíos debido a las regulaciones actuales que limitan la generación de energía local.

García reconoció la percepción de que el ORM es visto como algo lejano y extranjero por parte de una parte de la comunidad local y se comprometió a trabajar por cambiarla. “Estamos trabajando en profundizar en los programas educativos para institutos y acciones conjuntas con el Centro de Visitantes para acercar aún más el Observatorio a la comunidad local”, dijo.

Además, habló sobre los planes de expansión del ORM, que incluyen la creación de programas de capacitación y empleo de calidad, así como la posible expansión del espacio del Observatorio. También discutió los desafíos de la construcción del Telescopio Solar Europeo y la llegada del Cherenkov Telescope Array (CTA) y cómo estas adiciones afectarán al Observatorio y su capacidad de investigación.

García compartió sus intereses personales, que incluyen escribir sobre tecnología y semiconductores, correr maratones (a pesar de una lesión en la rodilla) y su pasión por el cine clásico. También habló sobre su compromiso con la comunidad LGTB, destacando la importancia de la inclusión y la diversidad.

La entrevista revela un compromiso apasionado de Emilio García con el servicio público, en general, y el desarrollo del ORM, en particular, y su determinación para mejorar la percepción del centro y su impacto en la comunidad local. Con planes ambiciosos para el futuro y una visión de crecimiento continuo, García se perfila como un administrador dedicado y visionario para el Observatorio del Roque de los Muchachos.

José Arozena: Un tío mío que trabajaba en un banco, siempre que llegaba un cliente nuevo de la península, le gastaba la misma broma; le preguntaba: “¿A quién mató usted para venir a parar aquí?”. Cómo alguien que vive y ha desarrollado su carrera laboral en Madrid viene a La Palma, a esta isla vaciada y en crisis.

Emilio García: Mi pareja es de Tenerife. En Tenerife está mi núcleo familiar actual. Tenemos una casa en Bajamar desde hace mucho tiempo. Además, mi suegro era de Tazacorte. Tengo la suerte de conocer las islas desde hace mucho tiempo. Adicionalmente, las crisis son oportunidades para la innovación y construir nuestro propio futuro.

JA: Entonces todo está explicado. Tiene familia política en Tazacorte y su pareja es de Tenerife.

EG: A lo que se suma que tuve la fortuna que el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Rafael Rebolo, me pidiera venir al IAC para colaborar en el desarrollo de los proyectos financiados con los fondos del plan de recuperación que iba a recibir el IAC.

JA: Porque era funcionario en Madrid, ¿no? Llegó a ser el director de gabinete del Ministerio.

EG: Sí, y estando en ese puesto me surgió la oportunidad de venir a trabajar al IAC. Siempre he tenido la ilusión de hacer algo en las islas, de trabajar en las islas, para devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado.

JA: ¿Se ha adaptado sin problemas?

EG: Nosotros ya teníamos casa en Tenerife. Llevó ya más de un año en el IAC, y mi proyecto de vida pasa por retirarme en Tenerife. Pero mi pareja también trabaja en Madrid y a veces no es fácil. Ahora mismo ella está con 100% de teletrabajo. Estoy aquí, en La Palma, más o menos la mitad de la semana, y el resto del tiempo en la sede del IAC en la Laguna.

JA: Pero el puesto de administrador del Observatorio del Roque de Los Muchachos, ¿lo tiene como interino? Porque no salió a concurso como en anteriores ocasiones.

EG: Sí, es un encargo directo del director del IAC. Los tramites en la Administración son complicados, y estaré en el puesto mientras se consigue hacer todo el proceso administrativo para poder cubrir la plaza y hacer la convocatoria oficial. El director creyó que podía echar una mano por la experiencia en gestión después de toda mi vida profesional. Cuando el director me propuso asumir la administración del ORM, no pude decirle que no, claro. La verdad es que, para mí, personalmente, trabajar en el Instituto es muy importante por motivos personales y por mi compromiso personal con la tierra. Profesionalmente, además, creo que existen pocos puestos más atractivos en la Administración que gestionar una de las más relevantes infraestructuras científicas del país, como es el caso del Observatorio del Roque.

JA: Mary Barreto, natural de La Palma, fue la primera administradora del ORM. Estuvo unos 9 años antes de pasar a la sede central del IAC. Actualmente dirige el desarrollo del futuro telescopio solar europeo que se instalará en La Palma. Después de Mary Barreto estuvieron tres administradores, ninguno de los cuales superó el año en el ORM y tampoco se adaptaron a la vida en la isla. Luego llegó Juan Carlos Pérez Arencibia, natural de Gran Canaria, que estuvo, creo, unos 20 años al frente del ORM. ¿Cómo cree que se adaptará a la vida en la isla?

EG: Creo que me adaptaré perfectamente. Yo llevo mucho tiempo viniendo. Es una cuestión de adaptación y aceptación. En fin, cada etapa de la vida es distinta. A menudo, los peninsulares no se adaptan bien a la isla. Aquí me siento muy cómodo. Desde la primera vez que vine a las islas me sentí bien acogido por mi familia política y la gente de esta tierra, tanto en Tenerife como en La Laguna y Bajamar. Y La Palma es un buen lugar para trabajar, tranquilo.

JA: Hablando del Observatorio, sé que ha estado en obras durante mucho tiempo. La nueva red eléctrica y de datos, la nueva red de aguas residuales, las obras del CTA… ¿Puede decirnos algo al respecto?

EG: Sí, llevamos mucho tiempo trabajando en mejoras, tanto en los telescopios como en las infraestructuras. Son dos aspectos diferentes, pero que avanzan simultáneamente.

JA: ¿Cómo distinguiría estos dos tipos de obras?

EG: Bueno, las obras destinadas a mejorar las infraestructuras del Observatorio son fundamentales, ya que, si no mejoramos, no podremos ser competitivos para atraer nuevos telescopios. Creo que es importante y, con el plan de recuperación, esperamos mejorar las comunicaciones y otras infraestructuras, tanto del instituto como de los observatorios. En particular, el ámbito de las telecomunicaciones es crucial, ya que los telescopios demandan cada vez más capacidad de envío de datos y, sobre todo, una menor cantidad de incidencias en la red.

JA: ¿Cómo manejan el tema de la energía en el ORM? ¿podrán generar parte de lo que consumen?

EG: Consumimos bastante energía, eso está claro. Parte de las obras que realizamos están diseñadas para mejorar la eficiencia energética. Nos gustaría ser capaces de generar más energía nosotros mismos. Sin embargo, con la regulación actual, eso es complicado. No nos permiten, por ejemplo, generar nuestra propia energía aquí, a nivel de mar (la entrevista tiene lugar en el CALP en San Antonio, Breña Baja) y enviarla arriba, al observatorio. Si fuera posible, sería una buena solución. Pero estamos explorando opciones, como la instalación de paneles solares en nuestros espacios disponibles para reducir el consumo de energía. Eso es importante, ya que el Observatorio consume una cantidad significativa de energía. Aunque representa aproximadamente el 1% del consumo de energía en la isla, hay que tener en cuenta que el sector de la astrofísica aporta alrededor del 5% del PIB de la isla.

JA: A menudo, la gente de la isla ve el Observatorio como algo extranjero, algo lejano, que está en el Roque de Los Muchachos, y no se da cuenta de que hay palmeros trabajando en el Observatorio. ¿Tienen planes para acercar el Observatorio a la comunidad local?

EG: Sí, estamos trabajando en ello. Tenemos un programa educativo para institutos que el año pasado creció en un 30%. Mientras en 2022 involucró a 450 estudiantes de cuarto de secundaria, en 2023 hemos llegado a casi 600. La idea es mantenerlo e incluso ampliarlo. Además, la Consejería de Turismo está trabajando en diversas acciones desde el Centro de Visitantes, lo que abrirá nuevas oportunidades para involucrar a otros grupos de la comunidad local. Creo que estas iniciativas pueden acercar el Observatorio a la gente y fomentar una mayor conexión.

JA: Emilio, desde que asumió la administración del ORM hace algunas semanas, ¿cuál ha sido su enfoque principal? A menudo, se percibe al ORM como un lugar hermético.

EG: Mi enfoque principal es promover el Observatorio y difundir su conocimiento tanto a nivel local como internacional y mi objetivo es cambiar esa posible percepción de lugar lejano.

JA: ¿Qué planes tiene para el futuro del ORM?

EG: Durante mi tiempo aquí y en los próximos años, creo que debemos ampliar nuestro espacio y nuestra presencia a nivel del mar. No solo debemos limitarnos a las actuales dimensiones del CALP (Centro de Astrofísica de La Palma), sino considerar la posibilidad de expandirnos y crear espacios de crecimiento adicionales. Si logramos esto, podríamos concentrar a todas las instituciones usuarias, como el CTA o en el futuro el EST, en un entorno más amplio y agradable. Esto nos daría más visibilidad y capacidad.

JA: ¿Qué más objetivos tiene en mente?

EG: Nos gustaría avanzar en la creación de programas de capacitación y generación de empleo de calidad, alrededor del Instituto y las instituciones usuarias. En Tenerife, tenemos programas similares, y sería beneficioso traerlos aquí. Además, podríamos colaborar en el establecimiento de estudios universitarios relacionados con la astronomía, algo que ha sido una demanda durante mucho tiempo. Es importante aprovechar la oportunidad de crecimiento, que considero una deuda pendiente.

JA: Mencionó la idea de crecer en espacio. ¿Puedes hablar más sobre los planes de expansión?

EG: Efectivamente, la expansión es esencial. Durante años se ha hablado de hacer uso del espacio en Risco Alto, en Breña Baja. Estamos trabajando en ello y buscando soluciones viables para encontrar el espacio necesario a nivel de mar. La idea original era crear un centro tecnológico con todas las instituciones usuarias, y es una idea que sigue en marcha. Necesitamos ejecutar estas ideas y dar una respuesta al crecimiento continuo de necesidades de espacio a nivel de mar de los usuarios del observatorio.

JA: ¿Cuál cree que es la percepción actual del ORM?

EG: La percepción actual del ORM es positiva, aunque quizás es algo inaccesible para algunas personas. Queremos cambiar eso y mostrar que el Observatorio es un recurso valioso y accesible para todos.

JA: En el futuro inmediato, aparte del CTA, ¿se sabe algo sobre el inicio de la construcción del Telescopio Solar? ¿cuándo comenzarán a construirlo?

EG: La idea es seguir trabajando en él y la construcción empezará en 2027, esa es la fecha prevista. La obra física comenzará en 2027, por lo que aún quedan varios años.

J.A.: Tienen una oficina y personal establecido en Tenerife, ¿verdad?

EG: Porque aquí aún no hay instalaciones adecuadas y el espacio necesario.

JA: Entonces, en este momento, ¿se está tratando de trasladar parte del proyecto a La Palma? ¿se espera que esté en funcionamiento en los próximos tres o cuatro años?

EG: Sí, actualmente hay personal trabajando en diversos proyectos aquí en este edificio del Calp. A medida que crezcan, necesitarán encontrar un lugar adecuado para alojar las instalaciones y equipos, lo que nos obligará a crecer y buscar otros espacios. La semana pasada estábamos celebrando el aniversario de los MAGIC, los padres del CTA, que llevan 20 años en la Isla. Se ha convertido en un importante centro de observación de este tipo de investigaciones.

JA: Además de estos cuatro grandes telescopios del CTA que se están construyendo, tiene en proyecto otros nueve telescopios más pequeños. ¿Cómo afectará esto al observatorio, dado que estarán cerca y a ambos lados de la carretera general? La carretera general y la carretera que sube al Roque estarán dentro de las instalaciones del CTA. ¿Han evaluado cómo resolverán este problema?

EG: Todavía estamos estudiando posibles soluciones. Una de las ideas es crear un proyecto que desvíe el tráfico lejos de los telescopios, evitando que los vehículos pasen por el medio de las instalaciones. Se trata de explorar la posibilidad de un segundo acceso al ORM. Sin embargo, estas soluciones aún están en estudio.

JA: ¿Ya tienen un proyecto técnico validado desde el punto de vista medioambiental?

EG: Estamos trabajando en ello, pero considero que es un proyecto que debemos impulsar en general. Necesitamos encontrar una solución adecuada que garantice de modo simultáneo el acceso al Roque y el trabajo científico dentro de Observatorio.

JA: ¿Cómo afectará esto al observatorio y a su capacidad de investigación?

EG: Es esencial seguir creando capacidades locales y desarrollar infraestructuras para mantener el crecimiento. El modelo del IAC es innovador en este sentido, ya que promueve la creación de una comunidad científica local en España. Esto implica inversión continua. Si seguimos avanzando, el Observatorio no solo sobrevivirá, sino que seguirá creciendo, especialmente con la llegada del CTA y el telescopio solar.

JA: ¿Cree que el Observatorio podría atraer más proyectos en el futuro?

EG: Sí, cuando el CTA esté funcionando a pleno rendimiento, el Observatorio se consolidará como un centro de primera línea. Actualmente, tenemos el telescopio más grande del mundo, el GTC, en funcionamiento. El observatorio de Hawái también ha tenido dificultades para construir nuevos telescopios debido a la oposición local, lo que podría mantener la ventana de oportunidad para nosotros y que el TMT acabe llegando a la isla.

JA: Ahora que estamos terminando, me gustaría hablar un poco más sobre sus intereses personales. Antes mencionó que le gusta escribir, especialmente sobre tecnología y semiconductores. ¿Podría hablarnos un poco más sobre sus preferencias como escritor y periodista?

EG: Claro, me siento más cómodo escribiendo sobre tecnología en general, y en particular, sobre semiconductores. Me apasiona el mundo tecnológico y su constante evolución y me gusta compartir mi conocimiento. También me interesa mucho el aspecto político relacionado con la tecnología, ya que es un tema que tiene un gran impacto en la sociedad y economía.

JA: Pude ver en su Twitter que también es corredor. ¿Podría contarnos un poco más sobre su experiencia en este deporte y si tienes alguna carrera próxima en mente?

EG: Sí, soy corredor, aunque últimamente he tenido que tomarlo con más calma debido a una lesión en la rodilla que me mantiene alejado de las carreras desde hace más de un año. Solía correr maratones, como el de Bruselas, del que guardo un grato recuerdo, en el que logré un tiempo de 3 horas y 31 minutos. Intenté mejorar la marca en el de Madrid al año siguiente, pero el mal tiempo me afectó, aun así, logré terminarlo en 3 horas y 40 minutos. Ahora quiero recuperarme para seguir corriendo distancias más cortas, quizás me apunte al cross urbano en Santa Cruz de la Palma en Navidades.

JA: ¡Eso suena genial! ¿Tiene alguna foto suya corriendo en algún lugar icónico que pueda compartir?

EG: La foto de mi perfil de Twitter es de mi primer maratón en Bruselas, al que le tengo un gran cariño. Han pasado algunos años desde entonces.

JA: Cambiando de tema, mencionó que también es un apasionado del cine. ¿Qué tipo de películas le gustan? ¿tiene alguna película clásica favorita?

EG: Disfruto viendo películas clásicas y tengo un interés particular en el cine. Me encanta ver películas de los canales de cine clásico. Si tuviera que elegir una sola película, sería ‘Johnny Guitar’.

JA: También lee con frecuencia ¿Tiene algún libro reciente que haya visto y que le haya impresionado?

EG Actualmente, estoy aprovechando para releer obras de Benito Pérez Galdós, ‘Los Episodios Nacionales’, y explorar su trabajo. Es un autor al que le estoy dedicando tiempo, y me está resultando muy gratificante.

JA: Cambiando de tema, menciona ‘TransAlly’ en tus redes sociales, ¿puede contarnos más sobre esto?

EG: Claro, ‘TransAlly’ significa aliado de la comunidad trans, y, en general, mi compromiso con la comunidad LGTB es una parte importante de mi vida personal, pero entiendo que puede ser confuso para quienes no están familiarizados con el término. Es un asunto muy personal del que estoy orgulloso, ser padre de una persona trans.

JA: Por último, me gustaría saber más sobre su familia. ¿Tiene ya hijos mayores?

EG: Sí, tengo dos hijos mayores que ya están trabajando. Uno vive en Madrid y el otro en Valencia. Uno trabaja en informática, mientras que el otro es economista y trabaja en el sector bancario.

JA: ¡Vaya, tiene una familia dispersa y con diferentes carreras profesionales!

EG: Sí, así es. Pero nos mantenemos unidos a pesar de la distancia.

JA: Bueno, Emilio, ha sido un placer hablar con usted y conocer más sobre sus intereses y su vida. ¡Gracias por su tiempo! Y mucha suerte en su trabajo en el ORM, su suerte será la nuestra.

EG: Muchas gracias a ti por la entrevista