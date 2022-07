Publicado el primer modelo digital de alta resolución del volcán de La Palma

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) informa en sus redes sociales que se ha publicado “el primer modelo digital de alta resolución de la erupción de Tajogaite”.

La erupción volcánica de Tajogaite tuvo “un impacto enorme en la morfología y en el ecosistema de La Palma y la realización de un modelo digital pocos meses después de su finalización resultará útil también para el proceso de reconstrucción de la zona”, explica.

En el estudio ‘High-resolution Digital Surface Model of the 2021 eruption deposit of Cumbre Vieja volcano, La Palma, Spain’, que acaba de ser publicado en la revista ‘Scientific Data' del grupo Nature, los investigadores del Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), en colaboración con los investigadores del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), presentan el primer modelo digital de alta resolución (alrededor de 20 cm) de la superficie y comparten algunos de los principales resultados del estudio de la erupción.

Los datos se obtuvieron a partir de mediciones aerofotogramétricas realizadas con drones durante la erupción y al final de la misma a través de las técnicas ‘Structure from Motion’. El equipo de investigadores de INGV, especializado también en el rodaje en áreas de riesgo volcánico, intervino desde el principio de la erupción en el ámbito de la colaboración científica internacional a petición y en coordinación con los colegas de Involcan.

Riccardo Civico, investigador del INGV y primer autor del estudio, resalta que “más de 200 millones de metros cúbicos de depósito, principalmente constituido por lavas, han causado profundos cambios morfológicos en la parte occidental de la isla, afectando tanto al entorno natural como al humano en un área de decenas de kilómetros cuadrados, como lo demuestra el modelo digital presentado en esta publicación”.

Por su parte, Luca D'Auria, director del Área de Vigilancia Volcánica del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) añade que “las lavas producidas por la erupción, que en algunos puntos han superado los 60 metros de espesor, han destruido más de 1.600 edificios, más de 200 hectáreas de plataneras, principal recurso económico de la isla además del turismo, así como infraestructuras estratégicas como carreteras, líneas eléctricas, acueductos, llegando hasta el océano y modificando la línea de costa. Este trabajo nos aporta una importante contribución para definir el marco de la erupción y constituye un instrumento útil para la planificación de las intervenciones de recuperación del área urbana invadida por los productos de la actividad volcánica”.

Concluye Piergiorgio Scarlato, coordinador de las actividades del INGV en colaboración con el Involcan en La Palma durante la crisis volcánica, que “los drones siguen siendo instrumentos determinantes para detectar de forma segura las zonas afectadas por fenómenos naturales a los que no se puede llegar de otra manera, especialmente durante una erupción volcánica. Durante los más de 800 kilómetros de sobrevuelos realizados por nuestros drones, se recogieron más de 12.000 imágenes aéreas de alta resolución y georreferenciadas, lo que nos permitió construir un mapa detallado del campo de lava y del nuevo edificio volcánico formado ya durante la erupción. Se pudo calcular el volumen total y la tasa de emisión de los productos volcánicos arrojados por el volcán entre septiembre y diciembre de 2021. En lo referente a los productos arrojados, en los primeros días de erupción, se llegó a obtener una cifra promedio de unos 60 metros cúbicos por segundo”.